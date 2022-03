Come fare sprint correttamente

Se non hai accesso a una palestra o a una slitta, o semplicemente vuoi diversificare le tue corse, prova ad aggiungere nella tua routine di allenamento le ripetute in salita. Come spiega Dworecki, correre o eseguire skip o balzi in salita aiuta a sviluppare la spinta e la forza di cui le gambe hanno bisogno per svolgere correttamente gli scatti.

Non hai mai provato le ripetute in salita? Dworecki consiglia di iniziare con poche serie su una salita non troppo ripida. Puoi decidere se correre o eseguire skip o balzi. Se dopo queste prime serie ti senti ancora in forma, aggiungine delle altre, ma ricorda che questi allenamenti richiedono cautela.