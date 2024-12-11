Come fare sprint correttamente

La postura corretta per eseguire gli scatti è leggermente diversa per ciascuno di noi. Detto questo, vediamo quali sono i fattori più importanti da tenere a mente per trovare la tua postura ideale secondo Amie Dworecki, coach di running con certificazione USATF e RRCA di livello I e II.

Corri con la schiena dritta e con testa, collo e spalle in linea con le anche.

Muovi le braccia avanti e indietro, non in diagonale rispetto al busto.

Tieni i gomiti piegati a 90 gradi.

Corri poggiando i piedi sotto di te; non fare passi troppo lunghi in avanti.

Corri sollevando bene in alto le ginocchia.

Atterra sull'avampiede, non sulle dita.

Dato che gli sprint sono intensi, lo sforzo necessario per eseguirli tende a essere breve (ma potente), con periodi di riposo più lunghi tra una serie e l'altra rispetto ad altri tipi di allenamento. Secondo Dworecki, per aumentare la potenza devi eseguire scatti di 5-10 secondi con 20-30 secondi di riposo tra una serie e l'altra. Se è la prima volta che ti alleni negli sprint, prova a iniziare con due o tre serie per poi passare a cinque o sei. Man mano che acquisisci forza e resistenza, puoi aggiungere altre serie.

Quando fai uno sprint, punta a un livello di sforzo del 90%: "Dare il massimo può essere dannoso a livello muscolare, oppure potresti stancarti troppo presto e non riuscire a completare l'allenamento" spiega Dworecki. Se è la prima volta che ti alleni negli scatti, ti conviene iniziare con un'intensità leggermente inferiore (ad esempio l'80%).