Kettlebell swing: cosa sono e quali muscoli potenziano

Il peso di un kettlebell è spesso misurato in chilogrammi (kg), anche se alcuni usano libbre (lb). Un buon peso di partenza è generalmente di 8 kg o 18 libbre per le donne e 16 kg o 35 libbre per gli uomini, ha detto Vance. Tuttavia, ha osservato che chi ha già esperienza nell'allenamento per la forza potrebbe iniziare con un peso maggiore: da 12 a 16 kg (da 26 a 35 lb) per le donne esperte e da 20 a 24 kg (da 44 a 53 lb) per gli uomini esperti.

Puoi capire se il peso è troppo leggero se sei in grado di sollevarlo con le spalle e le braccia, ha detto Vance. Se il peso è troppo pesante, la postura non sarà corretta. "Non effettuerai costantemente ripetizioni potenti né manterrai una buona postura", ha affermato Vance.