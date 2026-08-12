Abbigliamento estivo

Nike Club
Nike Club Shorts in tessuto – Uomo
Nike Club
Shorts in tessuto – Uomo
CHF 45
Nike P-6000
Nike P-6000 Scarpa – Uomo
Best seller
Nike P-6000
Scarpa – Uomo
CHF 135
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts ampi a vita alta in tessuto antistrappo leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Shorts ampi a vita alta in tessuto antistrappo leggero – Donna
29% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt oversize corto dal taglio moderno – Donna
Nike Sportswear
T-shirt oversize corto dal taglio moderno – Donna
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca in tessuto antistrappo leggera oversize – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Giacca in tessuto antistrappo leggera oversize – Donna
28% di sconto
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Ciabatta – Uomo
Nike Calm 2.0
Ciabatta – Uomo
CHF 57
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Camicia UV Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Camicia UV Dri-FIT – Uomo
CHF 105
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Shorts Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Tech Helios
Shorts Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 94.95
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Shorts 25 cm Dri-FIT UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Shorts 25 cm Dri-FIT UV – Uomo
CHF 110
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
29% di sconto
Nike Victori One
Nike Victori One Ciabatta – Uomo
Nike Victori One
Ciabatta – Uomo
CHF 42
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maglia oversize in raso – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Maglia oversize in raso – Donna
28% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts ampi a vita media in raso – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Shorts ampi a vita media in raso – Donna
29% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
CHF 125
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy Strappy
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
CHF 64.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Uomo
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T-shirt – Uomo
CHF 52
Nike Club
Nike Club Shorts Flow in French Terry – Uomo
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Nike Club
Shorts Flow in French Terry – Uomo
CHF 45
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 94.95
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
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Nike Swift
Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
CHF 75
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials T-shirt – Uomo
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Materiali riciclati
Nike Sportswear Premium Essentials
T-shirt – Uomo
CHF 45
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Tech Helios
Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
CHF 125
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta corta aderente – Donna
Nike Sportswear
Canotta corta aderente – Donna
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Canotta – Donna
29% di sconto
Nike Swift
Nike Swift Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
CHF 80
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Ragazzo/a
Nike Sportswear
T-shirt – Ragazzo/a
CHF 30
Nike Pro
Nike Pro Shorts 2 in 1 Dri-FIT – Ragazza
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Nike Pro
Shorts 2 in 1 Dri-FIT – Ragazza
CHF 42
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
CHF 45
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Canottiera da running Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Canottiera da running Dri-FIT ADV – Donna
CHF 99.95
Nike Swift
Nike Swift Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
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Nike Swift
Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
CHF 105
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Calze da training di media lunghezza (6 paia)
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Nike Everyday Cushioned
Calze da training di media lunghezza (6 paia)
CHF 30
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Shorts da tennis a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt Court Collection
Shorts da tennis a vita alta Dri-FIT – Donna
29% di sconto
NikeCourt Collection
NikeCourt Collection Maglia da tennis a girocollo – Donna
NikeCourt Collection
Maglia da tennis a girocollo – Donna
29% di sconto
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Scarpa da running su strada – Donna
Nike Structure Plus
Scarpa da running su strada – Donna
CHF 210
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Shorts da training in maglia 13 cm Dri-FIT – Uomo
Nike N.A.C.
Shorts da training in maglia 13 cm Dri-FIT – Uomo
28% di sconto
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Polo da tennis Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
NikeCourt Slam
Polo da tennis Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 120
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Canotta da training – Uomo
Nike Dri-FIT
Canotta da training – Uomo
CHF 37
Nike Par
Nike Par Polo Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Par
Polo Dri-FIT – Uomo
CHF 80
Nike Velocity
Nike Velocity Shorts da golf Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Velocity
Shorts da golf Dri-FIT – Uomo
CHF 70
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Scarpa da running su strada – Uomo
Materiali riciclati
Nike Vomero 18
Scarpa da running su strada – Uomo
CHF 185
Nike Windrunner
Nike Windrunner Giacca leggera con zip a metà lunghezza – Uomo
Materiali riciclati
Nike Windrunner
Giacca leggera con zip a metà lunghezza – Uomo
CHF 110
Nike Windrunner
Nike Windrunner Shorts leggeri in tessuto – Uomo
Materiali riciclati
Nike Windrunner
Shorts leggeri in tessuto – Uomo
CHF 64.95
Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
CHF 64.95
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Scarpa da running su strada – Donna
Materiali riciclati
Nike Pegasus 42
Scarpa da running su strada – Donna
CHF 160
Nike Stride
Nike Stride Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 55
Nike Swift
Nike Swift Giacca da running packable Repel – Donna
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Nike Swift
Giacca da running packable Repel – Donna
CHF 135
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Ciabatta – Ragazzo/a
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Nike Calm 2.0
Ciabatta – Ragazzo/a
CHF 45
Nike Club
Nike Club Cappello in denim non strutturato – Bambino/a
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Cappello in denim non strutturato – Bambino/a
CHF 32
Nike Air Rift Breathe
Nike Air Rift Breathe Scarpa – Donna
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Nike Air Rift Breathe
Scarpa – Donna
29% di sconto

I must-have dell'estate: capi indispensabili per le belle giornate

La nostra collezione di abbigliamento estivo offre tutto ciò di cui hai bisogno per allenarti al meglio, dalle maglie agli shorts fino agli accessori più pratici. Proponiamo capi essenziali e minimal, in materiali traspiranti ed elastici, per offrirti la giusta freschezza e libertà di movimento. Per completare il look, punta sulle nostre sneakers: presentano un'ammortizzazione in schiuma leggera e reattiva, ideale per le routine sportive nelle giornate più calde.


Allenarsi duramente significa sudare. Ecco perché i nostri must-have dell'estate presentano tessuti ad alte prestazioni, come la tecnologia Nike Dri-FIT. L'apprezzato materiale allontana il sudore per farlo evaporare più velocemente, lasciando la pelle fresca e asciutta. Se cerchi ancora più traspirabilità, scegli design essenziali con pannelli in mesh. Grazie ai dati raccolti dagli atleti, siamo in grado di posizionarli nelle zone dove si accumula più calore per migliorare ulteriormente la circolazione dell'aria.


Fai attività all'aperto? La gamma di accessori disponibile tra i nostri must-have dell'estate è ideata per accompagnarti nelle giornate più attive. I cappelli leggeri ti proteggono al meglio da calore e riflessi, mentre l'elasticità in quattro direzioni e le chiusure regolabili ti aiutano a ottenere il fit perfetto. Per le tue avventure sui sentieri, invece, abbiamo zaini e borse a tracolla resistenti. Grazie alle numerose tasche e agli scomparti puoi organizzare tutto al meglio, mentre le chiusure con zip sono l'ideale per tenere gli oggetti al sicuro. Per non dimenticare l'idratazione, scegli le nostre ampie borracce ergonomiche.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo, scegli abbigliamento estivo con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.