I must-have dell'estate: capi indispensabili per le belle giornate
La nostra collezione di abbigliamento estivo offre tutto ciò di cui hai bisogno per allenarti al meglio, dalle maglie agli shorts fino agli accessori più pratici. Proponiamo capi essenziali e minimal, in materiali traspiranti ed elastici, per offrirti la giusta freschezza e libertà di movimento. Per completare il look, punta sulle nostre sneakers: presentano un'ammortizzazione in schiuma leggera e reattiva, ideale per le routine sportive nelle giornate più calde.
Allenarsi duramente significa sudare. Ecco perché i nostri must-have dell'estate presentano tessuti ad alte prestazioni, come la tecnologia Nike Dri-FIT. L'apprezzato materiale allontana il sudore per farlo evaporare più velocemente, lasciando la pelle fresca e asciutta. Se cerchi ancora più traspirabilità, scegli design essenziali con pannelli in mesh. Grazie ai dati raccolti dagli atleti, siamo in grado di posizionarli nelle zone dove si accumula più calore per migliorare ulteriormente la circolazione dell'aria.
Fai attività all'aperto? La gamma di accessori disponibile tra i nostri must-have dell'estate è ideata per accompagnarti nelle giornate più attive. I cappelli leggeri ti proteggono al meglio da calore e riflessi, mentre l'elasticità in quattro direzioni e le chiusure regolabili ti aiutano a ottenere il fit perfetto. Per le tue avventure sui sentieri, invece, abbiamo zaini e borse a tracolla resistenti. Grazie alle numerose tasche e agli scomparti puoi organizzare tutto al meglio, mentre le chiusure con zip sono l'ideale per tenere gli oggetti al sicuro. Per non dimenticare l'idratazione, scegli le nostre ampie borracce ergonomiche.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo, scegli abbigliamento estivo con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.