ACG

Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Scarpa da trail running – Uomo
+1
Materiali riciclati
Nike ACG Pegasus Trail
Scarpa da trail running – Uomo
CHF 170
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Scarpa da trail running – Donna
+1
Materiali riciclati
Nike ACG Pegasus Trail
Scarpa da trail running – Donna
CHF 170
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Scarpa da trail running – Uomo
ACG Zegama Trail
Scarpa da trail running – Uomo
CHF 195
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Scarpa da trail running – Donna
+1
ACG Zegama Trail
Scarpa da trail running – Donna
CHF 195
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Scarpa da gara di trail running
Nike ACG Ultrafly Trail
Scarpa da gara di trail running
CHF 290
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Scarpa da trail running – Uomo
Nike Wildhorse 10
Scarpa da trail running – Uomo
CHF 170
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Scarpa da running – Ragazzo/a
Nike ACG Pegasus Trail
Scarpa da running – Ragazzo/a
CHF 125
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Scarpa da hiking – Uomo
ACG Zegama Hike
Scarpa da hiking – Uomo
CHF 210
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Scarpa da hiking – Donna
ACG Zegama Hike
Scarpa da hiking – Donna
CHF 210
ACG "High Stakes"
ACG "High Stakes" Pantaloni da hiking – Uomo
Materiali riciclati
ACG "High Stakes"
Pantaloni da hiking – Uomo
CHF 130
ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca con protezione UV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Giacca con protezione UV – Uomo
CHF 155
ACG Wildsee
ACG Wildsee Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Wildsee
Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Uomo
CHF 70
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Shorts – Uomo
Materiali riciclati
ACG Dolomiti
Shorts – Uomo
CHF 85
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Zaino (25 l)
Materiali riciclati
ACG DAYMAX
Zaino (25 l)
CHF 145
ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca con protezione UV – Donna
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Giacca con protezione UV – Donna
CHF 155
ACG Five Towers
ACG Five Towers Skort – Donna
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Skort – Donna
CHF 120
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Donna
CHF 125
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni e grafica – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni e grafica – Donna
CHF 130
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow NXT
Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo
CHF 170
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Donna
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow NXT
Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Donna
CHF 170
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow
Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo
CHF 135
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow
Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 135
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Shorts Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
ACG "Trailwind"
Shorts Dri-FIT ADV – Donna
CHF 99.95
ACG Radical AirFlow Apex
ACG Radical AirFlow Apex Cappello Dri-FIT
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow Apex
Cappello Dri-FIT
CHF 75
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Nike ACG: supera qualsiasi sfida

Preparati a tutto con la collezione Nike ACG. Qualunque siano le temperature, i nostri capi ad alte prestazioni offrono resistenza e sostegno durante gli allenamenti all'aperto. Scopri l'abbigliamento che ti protegge dagli agenti atmosferici, dai temporali improvvisi ai raggi UV. I nostri capi sono pensati per essere indossati a strati, così puoi adattarli facilmente alle condizioni meteorologiche. Devi affrontare terreni difficili? Esplora la nostra collezione di scarpe e scegline un paio che ti garantisca stabilità e ti permetta di muoverti con sicurezza.


Comfort eccezionale


Dai sempre il meglio di te con la collezione Nike ACG. La nostra gamma include giacche in GORE-TEX con tecnologia Nike Storm-FIT ADV: un tessuto acclamato che combina proprietà antivento e idrorepellenti con una tecnologia avanzata, per fornirti il massimo comfort anche in condizioni climatiche avverse con una struttura microporosa che lascia fuoriuscire il vapore acqueo, per offrirti totale libertà di movimento. Troverai anche pantaloni ad asciugatura rapida che ti permettono di affrontare anche gli acquazzoni improvvisi. Inoltre, le versioni resistenti ai raggi UV ti aiutano a proteggerti dai raggi solari dannosi.


Affronta qualsiasi condizione


Oltre all'abbigliamento versatile, la nostra gamma ACG include scarpe progettate per percorrere lunghe distanze. I modelli con tomaia in GORE-TEX mantengono i piedi asciutti, mentre le suole in gomma Nike Trail All-Terrain Compound offrono una maggiore aderenza, ideale per pendenze ripide e superfici bagnate. Per quanto riguarda gli accessori, scopri i capienti borsoni con spazio per tutta la tua attrezzatura. Vuoi avere le mani libere? Scegli un pratico modello a tracolla. Cerca i modelli con patta antivento e struttura resistente all'acqua, che li rendono adatti a qualsiasi condizione atmosferica. Le numerose tasche ti consentono di organizzare facilmente i tuoi oggetti. Infine, i materiali facili da pulire ti permettono di riporre l'attrezzatura sporca senza pensarci due volte.


Capi perfetti per gli outfit a strati


Quando esplori la natura, la temperatura può cambiare rapidamente. Ecco perché la nostra gamma Nike ACG rende facile vestirsi a strati. Le giacche oversize si possono indossare sopra qualsiasi capo, mentre le felpe con cappuccio classiche sono progettate per essere indossate sopra il tuo strato base. Per quanto riguarda la praticità, dai un'occhiata alle nostre giacche che puoi riporre facilmente in una tasca interna. Puoi persino attaccarle agli altri tuoi capi, così saranno pronte ogni volta che ne avrai bisogno.


Resta al caldo e all'asciutto


Sappiamo che il comfort è fondamentale per ottenere prestazioni eccellenti. Per questo, la nostra gamma ACG include felpe foderate in fleece e pantaloni jogger pesanti per tenerti al caldo. Cerca i modelli con tecnologia Therma-FIT che aiuta a gestire il calore naturale del corpo anche quando le temperature scendono. Inoltre, le giacche con patta antivento su tutta la lunghezza impediscono all'aria fredda di entrare attraverso la cerniera. Completa il tuo outfit con berretti classici foderati in fleece per proteggere la testa e le orecchie dal freddo.


La nostra missione per il futuro


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli i modelli della linea Nike ACG con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.