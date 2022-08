Alimenti idratanti da mangiare dopo un allenamento all'aperto

Secondo un articolo del 2017 pubblicato sul Journal of Athletic Training, chi si allena regolarmente mantiene un'idratazione ottimale quando non perde il due o il tre per cento della massa corporea durante l'esercizio. Per esempio, se prima dell'allenamento una persona pesa 68 kg, la perdita di peso legata alla sudorazione dovrebbe essere al massimo tra 1,3 e 1,8 kg.

Ricorda che la quantità di liquidi necessaria durante un allenamento per mantenersi idratati varia moltissimo da persona a persona. Anche se l'istinto può portare ad attendere di avere sete prima di prendere in mano la borraccia durante l'allenamento, solitamente questo è già indicativo di una disidratazione moderata. Inoltre, quando ci si allena può essere difficile riconoscere i segnali della sete. In generale, è meglio avere un piano predefinito per capire come mantenersi idratati durante l'attività fisica o le sessioni di allenamento.

L'acqua potrebbe essere la soluzione più immediata, ma esistono molti altri liquidi e alimenti utili a reidratarsi dopo una sudata provocata da un allenamento all'aperto in estate. Negli Stati Uniti, una persona adulta assume in media circa il 20 per cento del suo apporto quotidiano totale di acqua dagli alimenti. Che ci si creda o no, i sottaceti sono tra gli alimenti migliori per l'idratazione. Un cetriolo sottaceto è composto da circa il 94 per cento di acqua, oltre a contenere elettroliti importanti come sodio, calcio, magnesio e potassio che spesso vengono rilasciati insieme al sudore.

E se i sottaceti favoriscono l'idratazione, il liquido in cui sono conservati può aiutare a ridurre i crampi muscolari. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, un articolo del 2010 pubblicato sul Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise ha esaminato l'effetto del liquido di conservazione dei sottaceti sui crampi muscolari e ha scoperto che piccole quantità sono sufficienti per arrestarne la comparsa. Secondo chi ha svolto lo studio, questo effetto non si verifica per via del contenuto di elettroliti: sarebbe, infatti, il gusto forte del liquido dei sottaceti a provocare uno stimolo del sistema nervoso in grado di fermare i crampi muscolari.