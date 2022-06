Come aumentare la distanza percorsa senza subire infortuni secondo gli esperti

Una delle cose più importanti da fare per evitare gli infortuni è attenerti al tuo programma di allenamento. Se ti aspetta una corsa di 12 km, cerca di non spingerti oltre (oppure corri meno se senti di aver bisogno di riposare).

"Quando inizi un nuovo programma di allenamento, è fondamentale partire lentamente e procedere con gradualità", afferma Miller. "Gli infortuni da sovrallenamento, come tendiniti, fratture da stress, stiramenti muscolari o persino la lesione di un tendine, sono molto più frequenti quando non si progredisce per gradi".

In genere la distanza va aumentata in base alla percentuale o al tempo. Per esempio, se hai iniziato a correre per 15 minuti un paio di giorni a settimana per alcune settimane, punta a 20 minuti per le corse delle settimane successive.

Se invece volessi provare l'approccio a percentuale, considera la "regola del 10%". In questo caso il consiglio è di non aumentare la distanza di oltre il 10% rispetto alla settimana precedente. Ad esempio, se questa settimana corri per 16 km, aggiungi 1,6 km al totale in quella seguente.

Anche se molto in voga, questo non è comunque un approccio da seguire alla lettera, sostiene Miller. Per chi è alle prime corse conta soprattutto la costanza, che potrebbe voler dire non aumentare affatto la distanza durante il primo mese (o anche oltre), così da abituarsi alla routine e rafforzare i muscoli necessari allo schema motorio del running.

Una volta che ti abitui a correre con costanza, potresti accorgerti che l'approccio del 10% settimanale è proprio quello che fa per te. Ma se noti dei sintomi da sovraffaticamento (inciampi spesso, provi un senso di spossatezza o patisci qualche disturbo da sovrallenamento come le caviglie indolenzite), magari è il caso di ridurre la distanza. Ricorda che anche lo stress quotidiano può influire sul recupero e causare stanchezza. Se pensi che lo stress stia avendo la meglio, prenditi una pausa dalla corsa e pratica la respirazione consapevole, magari con una sessione di yoga.

