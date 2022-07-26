È meglio fare colazione prima o dopo un allenamento? | Articolo "OGC"

Quando bisogna decidere se fare colazione prima o dopo l'allenamento, potrebbe sorgere qualche dubbio. Se si tratta di una colazione abbondante, che include proteine, grassi e carboidrati complessi, è consigliabile consumarla almeno due ore prima dell'allenamento, per dare al corpo il tempo di digerire e assorbire i nutrienti. Altrimenti, se fai una colazione così abbondante subito prima dell'allenamento, potresti avere problemi gastrointestinali indesiderati. Uno studio del 2014 pubblicato su Nutrients suggerisce che il consumo di un pasto due o tre ore prima dell'esercizio fisico può contribuire a bilanciare i livelli di zucchero nel sangue e favorire le prestazioni.

Ma se sei a corto di tempo e non riesci a fare un pasto completo qualche ora prima dell'allenamento? Nessun problema: mangiare qualcosa che contenga carboidrati, ma che sia povero di fibre, 30-45 minuti prima dell'allenamento diminuisce il rischio di disturbi gastrointestinali. Esempi di carboidrati a rapida digestione sono la frutta secca, le banane, l'uva, le arance, i cracker e il pane.

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Quello che mangi dopo l'allenamento è importante quanto quello che mangi prima dell'allenamento. Le proteine dovrebbero essere le protagoniste della colazione post-allenamento. Per coloro che si allenano a digiuno o con una sola porzione di carboidrati, consumare una quantità sufficiente di proteine (tra i 15 e i 30 grammi), possibilmente accompagnate da grassi e carboidrati, non solo favorisce il recupero muscolare, ma crea anche le condizioni per regolare l'appetito, l'umore e i livelli di energia.

Dopo aver praticato un'attività fisica leggera, come una lezione di yoga o una piacevole passeggiata mattutina, non devi preoccuparti di assumere una determinata quantità di proteine e carboidrati. Non trattandosi di esercizi particolarmente impegnativi per l'organismo, non hai la necessità di consumare alimenti che favoriscano il recupero muscolare e che reintegrino le scorte di glicogeno (ovvero il carburante immagazzinato nei muscoli e utilizzato durante l'esercizio).

Tuttavia, se il motivo principale dell'allenamento è l'aumento della massa muscolare, lo studio non fornisce precise indicazioni su cosa si dovrebbe mangiare dopo l'esercizio fisico. Secondo alcune ricerche, è fondamentale consumare un pasto o uno spuntino a base di proteine entro un'ora dall'esercizio, ma non ci sono studi sufficienti per affermare se sia meglio assumere proteine un'ora o tre ore dopo l'attività. In generale, la quantità di proteine necessaria per aumentare la massa muscolare dipende dalla persona e dal livello di esercizio fisico. Inizia con un alimento che contenga 20 grammi di proteine. Come riferimento, 20 grammi di proteine corrispondono a tre uova, tre etti di salmone affumicato o una tazza di yogurt greco.

Ci sarebbe ancora molto da dire sul momento più indicato per mangiare prima o dopo l'allenamento e sul tipo di alimenti da assumere. In un approfondito documento di posizione sui tempi di assunzione dei nutrienti pubblicato nel 2017 su The Journal of the International Society of Sport Nutrition, gli autori hanno concluso che sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire con precisione i momenti migliori per mangiare e gli alimenti ideali da consumare in relazione all'esercizio fisico. Il documento suggerisce inoltre che, quasi più importante dell'argomento "cosa e quando mangiare" prima e dopo un allenamento, è assicurarsi di consumare quantità ottimali di proteine, carboidrati e grassi durante l'intera giornata.

Anche in questo caso, è bene rivolgersi a professionisti, come i dietologi certificati per esempio, per creare una dieta su misura per te e le tue esigenze.

Testi a cura di Sydney Greene, M.S., dietologa e nutrizionista certificata.