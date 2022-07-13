Come nuotare più velocemente, secondo i coach

Gli allenamenti di resistenza possono favorire la bracciata e la posizione del corpo in acqua. Gli esercizi fuori vasca, incentrati sui piegamenti (come gli stacchi da terra), gli squat, l'equilibrio su una gamba sola, le trazioni (come i lat pull-down) e il lavoro di core, sono tutti fondamentali se desideri diventare più veloce.

"Tutti questi movimenti si riveleranno molto utili una volta che sarai in acqua", conferma Lee Sommers, coach di forza del National Capital Swim Club, del Rockville-Montgomery Swim Club e di All Star Aquatics. Per esempio, la forza dei quadricipiti ti aiuterà ad avere una gambata energica e potente, mentre i muscoli posteriori della coscia miglioreranno la tua resilienza in acqua vasca dopo vasca. "Più forti saranno le anche e la parte inferiore del corpo, meno ti affiderai esclusivamente alla parte superiore [per avanzare in acqua]", precisa l'esperto.

Avere dorsali ben allenati è altrettanto importante per la bracciata, poiché questo gruppo muscolare ti permette di spostare più acqua mentre nuoti. "E il lavoro sul core contribuisce a migliorare l'efficienza della bracciata e la corretta posizione del corpo, oltre ad aiutarti a prevenire gli infortuni", conferma il coach.

In particolare, allenarti anche con le trazioni potrà rivelarsi molto proficuo una volta in acqua. Secondo quanto riportato in un'edizione del 2018 del Journal of Strength and Conditioning Research, trazioni e velocità sono correlate nel nuoto, probabilmente perché le trazioni rafforzano la parte superiore del corpo.

Punta a una o due sessioni di resistenza a settimana, magari con il supporto di personal trainer che ti aiutino a programmarti al meglio.