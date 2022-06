Cinque consigli approvati dai coach per migliorare (davvero) nella corsa

"Anche se il più delle volte ti alleni su un terreno omogeneo e pianeggiante, non significa che in gara troverai sempre le stesse condizioni. Inoltre, anche se non pratichi il running a livello agonistico, le ripetute in salita possono migliorare forza, falcata e resistenza", sostiene Lawrence Shum, coach di running di New York accreditato dal RRCA.

"Gli allenamenti in salita non sono mai una passeggiata, ma con le ripetute il corpo impara ad allungare la falcata e a muoversi in modo più dinamico", afferma l'esperto. "Si tratta di un training che prepara il corpo ad affrontare al meglio le salite ed è particolarmente utile quando il percorso di gara prevede molti dislivelli".

"A differenza degli allunghi, che puoi aggiungere in qualsiasi momento durante una corsa quotidiana, le ripetute in salita generalmente sono più efficaci quando gli dedichi il tempo necessario per farle bene", sostiene il coach. Questo potrebbe portarti a sostituire una delle tue solite corse con una sessione di ripetute in salita.

"In genere, in un allenamento di questo tipo cominci a correre in salita a un'andatura moderata, circa sette sulla scala di percezione dello sforzo (RPE), dove 10 rappresenta il massimo sforzo, per poi scendere gradualmente a circa quattro, come tempo di recupero. Poi ripeti da sei a otto volte", spiega Shum.

"Quando avrai acquisito familiarità, potrai cambiare ancora seguendo uno schema a scaletta", continua l'esperto. "Ciò significa che la tua prima corsa in salita sarà a sei della scala RPE, seguita da un'altra a sette, a otto e a nove, e poi di nuovo una ripetuta a otto, a sette e a sei. Questo ti aiuta a provare diverse intensità e a capire gli effetti dell'incremento RPE su postura e falcata", suggerisce Shum.

"Molte persone credono che per imparare a correre in salita basti semplicemente correre in salita, senza bisogno di un programma di allenamento specifico, ma si sbagliano", afferma il coach. "È senz'altro utile, ma un training ad hoc è decisamente più efficace, perché prevede uno sforzo più mirato".