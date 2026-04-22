Quattro consigli degli esperti per correre al freddo

Le scarpe da running per la stagione calda non sono adatte quando le temperature scendono e nevica: finirai per avere i piedi freddi e bagnati e correrai un rischio molto più alto di scivolare sul ghiaccio.



È qui che entrano in gioco le scarpe invernali. Le scarpe da running impermeabili con GORE-TEX e le scarpe da trail running sono ottime opzioni per mantenere i piedi asciutti, offrendo al contempo molta trazione, afferma Gainacopulos. Il vantaggio delle scarpe da trail è che molte scarpe da running su strada offrono una versione da trail. Quindi, se hai un paio di scarpe da running su strada che ti piacciono, optare per la versione trail significa avere una calzata simile, ma con la trazione necessaria per le condizioni invernali.



Un'altra opzione è quella di aggiungere ghette alle caviglie e tacchetti di trazione alle tue scarpe da running. Le ghette offrono calore e protezione alle caviglie, mentre i tacchetti di trazione forniscono protezione antiscivolo.