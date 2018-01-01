Nike
Swoosh
NikePlus
訂單
願望清單
我的活動
帳號設定
登出
加入 / 登入 NikePlus 帳號
說明
訂單狀態
出貨與寄送
退貨
聯絡我們
隱私權政策
銷售條款
使用條款
網站意見
檢視全部
0
男款
新品發售
即將發售
NIKE REACT
AIR MAX
NIKELAB
NBA
特價
鞋款
所有鞋款
最新款運動鞋
運動生活
跑步
籃球
Jordan
足球
訓練與健身
滑板
網球
板球
高爾夫
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
上衣與 T 恤
球衣與組合
連帽上衣與運動衫
外套與背心
長褲與緊身褲
緊身運動服
短褲
帽款
襪子
配件與裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
足球
籃球
訓練與健身
滑板
板球
網球
高爾夫
依系列選購
NBA
依品牌選購
Nike Sportswear
NikeLab
NIKEiD
Jordan
ACG
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
女款
新品發售
即將發售
流行趨勢：粉紅中性色
NIKE REACT
AIR MAX
NIKELAB
NIKE TROUSERS STUDIO
特價
鞋款
所有女鞋
運動生活
跑步
訓練與健身
網球
足球
籃球
滑板
板球
高爾夫
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
運動內衣
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
外套與背心
長褲與緊身褲
緊身運動服
短褲
裙子及洋裝
襪子
包包 運動
配件與裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
瑜珈
籃球
滑板
板球
網球
高爾夫
依系列選購
NBA
依品牌選購
Nike Sportswear
NikeLab
NIKEiD
Jordan
ACG
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
男童
新品發售
AIR FORCE 1
免綁鞋帶鞋
特價
鞋款
所有鞋款
運動生活
跑步
足球
籃球
Jordan
訓練與健身
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
長褲與緊身褲
短褲
包款
配件及裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
足球
籃球
依尺寸選購
鞋款
嬰幼兒 (0.5C - 10C)
小童 (10.5C - 3Y)
大童 (3.5Y - 7Y)
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
女童
新品發售
AIR FORCE 1
免綁鞋帶鞋
特價
鞋款
所有鞋款
運動生活
跑步
足球
籃球
訓練與健身
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
運動內衣
緊身運動服
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
長褲與緊身褲
短褲
包款
配件及裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
足球
籃球
依尺寸選購
鞋款
嬰幼兒 (0.5C - 10C)
小童 (10.5C - 3Y)
大童 (3.5Y - 7Y)
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
NIKEiD 專屬訂製
NIKEiD 新品
親選麂皮
TRIPLE WHITE
FREE RN
NIKEiD
男款
女款
男童
女童
依運動
運動生活
跑步
籃球
訓練與健身
足球
滑板
棒球
經典
Air Max
Air Force 1
Metcon
Huarache
Free
Flyknit
即將發售
{1}，歡迎加入我們。
歡迎使用 Nike+。 確認電子郵件已經送出。
繼續
深入瞭解
Nike+ 會員資格的相關資訊。
已新增至購物車
已新增至願望清單
送禮送到所有人的心坎裡。
尺寸：
數量：
x
標準禮品卡寄送是免費的
小計
檢視購物車 ()
結帳
檢視願望清單
購物車內沒有商品
我們偵測到您的系統尚未啟用 JavaScript，您必須啟用此功能，才能購買產品和完整享受 Nike.com 網站體驗。
請
在瀏覽器中啟用 JavaScript
，然後重新整理此頁面。
{"response":{"canonicalUrl":"https://www.nike.com/tw/zh_tw/c/nike-plus/training-app","contentPath":["nike-plus","training-app"],"country":"TW","defaultHomePage":"homepage","division":"brand","language":"zh","pageType":"landing page","sportCategory":"nike-plus","isSportCategory":true},"success":true}
NIKE+ TRAINING CLUB 應用程式
下載
前往App Store下載
前往Google Play下載
Nike Training Club 應用程式
你的終極私人運動教練
提供超過100 套運動計畫，每個動作都搭配專家的清晰語音和視覺指導，
再透過進階訓練，助你體態更健美、速度更快、體能更強健。
100 多套運動計畫
運用 Nike 運動員和教練精心設計的各式豐富全新運動計畫，
外加 15 分鐘進階選項，盡情挑戰自我。
專業指導
透過 Nike 教練精心設計的語音引導及教學短片，
助你熟練掌握運動技巧，讓每次訓練事半功倍。
配合個人狀況調整的專屬訓練計畫
應用程式會根據特定需求建立專屬的訓練計畫，
並在過程中持續的因應個人狀況進行調整。
錯過一天？我們會讓你重回正軌。
已達顛峰？我們會為你上緊發條。
所有活動都很重要
下班後上場鬥牛？兩堂課之間
抽空踩了飛輪？從晨泳開始美好的一天？
全部這些活動都很重要，手動輸入愈多資料，
NTC 應用程式就愈聰明，
有助於平衡個人的健身模式。
訓練共享
輕鬆與朋友分享訓練成果。
張貼最新里程碑，用 NTC 貼圖客製化相片，
在 NTC 應用程式中尋找靈感。
NIKE+ TRAINING CLUB 應用程式
應用程式無法供此裝置使用
取得應用程式
應用程式無法供此裝置使用
取得應用程式
Nike+ Training Club 應用程式
終極的個人教練
Nike+ Run Club 應用程式
完美的跑步夥伴
更多善用 NIKE+ 的妙法