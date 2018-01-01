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NIKE+ TRAINING CLUB 應用程式

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Nike Training Club 應用程式 你的終極私人運動教練 提供超過100 套運動計畫，每個動作都搭配專家的清晰語音和視覺指導，

再透過進階訓練，助你體態更健美、速度更快、體能更強健。

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100 多套運動計畫
 運用 Nike 運動員和教練精心設計的各式豐富全新運動計畫，

外加 15 分鐘進階選項，盡情挑戰自我。

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專業指導
 透過 Nike 教練精心設計的語音引導及教學短片，

助你熟練掌握運動技巧，讓每次訓練事半功倍。

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配合個人狀況調整的專屬訓練計畫 應用程式會根據特定需求建立專屬的訓練計畫，

並在過程中持續的因應個人狀況進行調整。

錯過一天？我們會讓你重回正軌。

已達顛峰？我們會為你上緊發條。

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所有活動都很重要 下班後上場鬥牛？兩堂課之間

抽空踩了飛輪？從晨泳開始美好的一天？

全部這些活動都很重要，手動輸入愈多資料，

NTC 應用程式就愈聰明，

有助於平衡個人的健身模式。

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訓練共享 輕鬆與朋友分享訓練成果。

張貼最新里程碑，用 NTC 貼圖客製化相片，

在 NTC 應用程式中尋找靈感。


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NIKE+ TRAINING CLUB 應用程式

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