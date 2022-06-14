哪些背包最適合工作、上學和旅行使用？

無論你要前往何處，你都需要找到能收納所有物品的方式。 很多時候口袋沒有那麼大，這代表你需要一個背包。 你當然可以使用手提包、腰包、公事包或行李袋，但是旅行背包能夠提供其他包款所沒有的功能。

背包能在你外出時，將重物的重量均勻分散於雙肩。 背包的位置還可以啟動你最強壯的肌肉來支撐重量，也就是你的背部和腹部肌肉。

不管你是騎腳踏車上學或走路去辦公室，旅行背包能真正地為你騰出雙手，是你的理想之選。 在機場的時候？ 無論是想在前往登機門的路上喝杯咖啡，或是從行李轉盤上取下行李時，騰出雙手都能讓一切變得更輕鬆。

旅行背包的容量大但不笨重，比起許多其他類型的背包更為實用。 簡單來說，它可以容納大量物品，甚至是那些無法放入手提包或公事包的大件物品。 如果你發現自己總是攜帶兩個小包包，才能收納日常所需，不妨換上旅行背包。