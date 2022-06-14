哪些背包最適合工作、上學和旅行使用？

工作、上學或旅行，哪些背包最適合？
購買指南
背包設計大不同 不論你身在教室、辦公室還是機場，只要擁有一個尺寸適中、具備良好功能、口袋和隔層設計的背包，就能輕鬆度過日常生活。
當你的東西太多，超出雙手的負荷時，你就需要一個能夠長久陪伴的背包。
背包是能為你騰出雙手的出色解決方案，但背包的尺寸、功能、隔層和材質都截然不同。 無論你要前往教室、辦公室，或輕鬆地在機場穿梭，使用以下秘訣找出適合的背包，陪你度過美好的一天。
你需要什麼樣的背包？
無論你要前往何處，你都需要找到能收納所有物品的方式。 很多時候口袋沒有那麼大，這代表你需要一個背包。 你當然可以使用手提包、腰包、公事包或行李袋，但是旅行背包能夠提供其他包款所沒有的功能。
背包能在你外出時，將重物的重量均勻分散於雙肩。 背包的位置還可以啟動你最強壯的肌肉來支撐重量，也就是你的背部和腹部肌肉。
不管你是騎腳踏車上學或走路去辦公室，旅行背包能真正地為你騰出雙手，是你的理想之選。 在機場的時候？ 無論是想在前往登機門的路上喝杯咖啡，或是從行李轉盤上取下行李時，騰出雙手都能讓一切變得更輕鬆。
旅行背包的容量大但不笨重，比起許多其他類型的背包更為實用。 簡單來說，它可以容納大量物品，甚至是那些無法放入手提包或公事包的大件物品。 如果你發現自己總是攜帶兩個小包包，才能收納日常所需，不妨換上旅行背包。
有輪子或沒有輪子？
滾輪背包可以算是一種背包嗎？ 雖然你沒有隨時都背在身上，但它仍然算是背包的一種。
在旅行背包上安裝輪子的最大好處是，你可以塞滿東西，而且不用背在身上。 你只需要將它拖在身後就能繼續前進。
滾輪背包的缺點：
- 滾輪背包在切換的時候，要將背帶取出調整，然後在切換回來時，要再將背帶放回原處。
- 滾輪背包因為輪子的重量而顯得笨重。
- 有些滾輪背包背在身上並不舒服。
- 滾輪背包通常無法放入飛機座位前方的位置底下，讓你在飛行期間取用物品更為不便。
此外，行動方面也可能會有問題。 滾輪背包適合在平滑表面使用，但只要遇到地形變化或樓梯，就會變得麻煩。 將背包背在身上，可以在任何地形自在行動，更不用說上下船、公車、飛機和火車都輕而易舉。
通用的背包功能
- 襯墊式寬背帶
- 腰帶和前胸扣帶
- 多個隔層設計
選擇採用輕量耐久材質製成的背包。 這能確保還沒裝東西的空背包不會一開始就很沉重。
適合工作的背包
優質的工作背包必須背起來舒服，還要經得起長時間使用。 你還需要許多空間來收納個人物品。選擇適合辦公室又時尚的背包是聰明的選擇，讓人感覺你是專業人士，而非求學中的研究生。
各種尺寸的口袋是商務背包的必備條件。 你的背包不僅要存放文件、筆電，也許還有午餐。鑰匙、手機、錢包和員工證可能會遺失在商務背包的主要隔層中，所以你還需要伸手可及的收納空間來存放較小的物品。 確保你選擇的背包在每個角落都設有口袋。 如果你的背包有水壺或手機之類的專屬口袋就太好了。 如此一來，你就知道這個背包非常適合。
舒適性也非常重要，尤其當你在辦公室度過漫長的一天後，還要把東西背回家。 選擇後側有襯墊的背包，並確定背帶可以調整至適合的舒適度。
選擇耐久的背包，如果能防潑水 (以防萬一) 就更好，還要具備加強耐磨設計。工作背包的必備功能
工作背包必備的就是筆電隔層或筆電夾層。 即便你攜帶的只是平板，電子設備也需要一個專屬位置來確保安全與穩固。
搭大眾運輸通勤上班的話，筆電背包會非常實用。 搭公車或火車通勤對你和背包而言都是一趟艱難的旅程，知道設備受到保護比較令人安心。
有些筆電背包設置獨立的筆電袋和加厚的襯墊。 有些更提供可拆卸筆電夾層，不僅能穩固收納在背包的主要隔層中，更能保護設備。 無論你使用筆電袋或筆電夾層，如果你受到碰撞或推擠，或是筆電背包掉落，都不必擔心設備的安全性。
適合上學的背包
優質的上學背包會依年紀和體形而異。 小學兒童或許不需要標準尺寸的背包。 更重要的是選擇適合體形的背包尺寸，有襯墊和可調式背帶。 這能為他們提供全日舒適，而且在長大的過程中還有空間能調整貼合度。
空間也是兒童背包的首選功能。 他們也需要空間放入筆記本、活頁夾或興趣分享會的物件。 別忘了還有笨重的便當盒要帶。 選擇可擴充背包讓兒童能夠在背包中調整空間。
中學生或高中生可能需要更多空間。 除了筆記本和學習用品，他們還有運動服，甚至是筆電或平板。 耐久性，以及為持續活動而設計的襯墊是父母選購背包的考量因素，但兒童想要的是風格、風格，和更酷的風格。
青少年可能會避開普通的純色背包，選擇與眾不同的款式。 也許是復古風格，或裝飾有趣圖樣印花的背包。 他們也可能會選擇非傳統色彩的純色 (像是亮橘色)。 或是選擇基本款背包，再用塗鴉或貼紙客製成個人風格。
選擇可以容納所有物品的背包，代表打包時需考慮最理想的重量分配方式。 學生可參考以下方式來平衡重量：
- 將最重的物品放在靠近背包後側的地方。
- 使用側邊口袋收納小物。
- 將重量分散在口袋和主要隔層中。
上學總是有很多東西要帶，所以你的背包也必須跟上腳步。 如果你需要更多空間，試著使用可提供額外容量的行李袋來收納所有物品，包括運動裝備。上學背包的必備功能
所有學生都需要的背包設計就是：口袋。 小口袋可以收納住家鑰匙、筆、鉛筆、橡皮擦，甚至是計算機。 你不會想要在背包的主要大隔層中弄丟所有上學必備小物。
側面附有網布口袋的背包也很方便。 這些口袋沒有拉鍊，但尺寸非常適合放置水壺，這是大多數學生離不開的另一件物品。
大隔層中的拉鍊口袋幫助學生整齊收納，並確保任何物品都有收納空間。
適合旅行的背包
如果你未來常常會有數小時旅行的需求，選擇適合的背包非常重要。 無論是坐飛機、公車、船、火車或汽車旅行，旅行背包都必須安全收納物品，並為意外情況提供足夠的耐用性。 優質旅行背包可以確保從大眾運輸到目的地的流暢旅程，讓你以舒適的方式，盡情瀏覽周遭的風景名勝。
在背包更大空間內的拉鍊隔層，提供額外的安全層，讓你能快速取用旅行必備物品，例如電源線和護照。
全天候材質代表背包可以承受突如其來的暴雨、降雪或狂風等。 如果你帶背包去露營，並在星空下野營一夜，也能輕鬆地清潔乾淨。 如果你會常常在雨中走路或健行，也可以另外購買防雨罩。 如果你要長途攜帶超重的背包，請考慮附腰帶的背包。
選擇與你最常進行的旅行類型相符的功能。如果旅行中常去飯店下榻，可以選擇像公事包那樣的背包，以扁平的方式打開，方便取用物品。 TSA 友善的背包非常適合頻繁出國的人。 如果你喜歡露營，找一個底部附有束繩圈的背包，可以用來綁附睡袋或可折疊帳篷，另外也要確保背板帶有襯墊，以增加舒適度。 如果旅行方式是許多週末的小旅行，可以選擇方便掛在行李箱上的背包。旅行背包的必備功能
旅行背包最重要的要素就是多功能性。 在選擇適合的旅行背包時，請務必檢視額外的功能，並考慮是否符合你的需求。
具體而言，適合旅行的背包可能有以下特點：
- 可擴充的收納空間。
- 存放骯髒衣物或鞋子的空間。
- 腰帶和前胸扣帶。
- 快速取用護照的口袋。
正確的背包背法
- 同時使用兩個背帶
- 將背包挪近身體
- 確保你的背包位於背部中央，而且不會過度下垂
無論背包有多重，請依照以下指示安全地背上背包：
- 彎曲膝蓋
- 用雙手提起背包
- 提高並放到肩膀上
正確的背包背法能確保你一整日背著背包行動時，也能享有舒適感受。 當你在電梯裡、走在擁擠的大廳，或試圖在飛機上穿過狹窄的走道，這種背法也比較不會撞到人。
常見問題
如何知道這是適合的背包尺寸？
優異的背包材質為何？
輕量材質適合旅行背包，以保持輕便。 選擇防撥水或使用防水材質製成的背包，讓裝備常保乾爽。 尼龍、帆布、聚酯纖維和合成混紡材質都是不錯的選擇。
背帶要有哪些重要功能？
背包的背帶必須附有襯墊，且為可調式設計。 襯墊提供額外的背覆舒適感，可調式背帶方便調整成適切的貼合度。