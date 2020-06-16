如何正確練習分腿下蹲，為何應該將此納入例行訓練

Nike Training 的建議
Nike Training 的建議
使用這個簡單的運動，透過鍛鍊臀大肌和股四頭肌，培養肌力與耐力。
分腿下蹲有助於透過訓練臀大肌、股四頭肌、腹肌和腹斜肌，培養肌力和耐力。和 Nike Master Trainer Betina Gozo 一起動起來，讓她一步步帶著你用正確的方式完成分腿下蹲，並瞭解下一次運動日為什麼也該做做分腿下蹲。
雖然看起來像弓箭步、聽起來像深蹲，分腿下蹲其實自有其優點，是很不一樣的活動。分腿下蹲是靜態動作，和弓箭步不同 (每一組動作以重心分腿姿勢開始和結束，沒有跨步或邁步)，而且大部分都是前腳在出力，各位不妨想像成是雙腳前後打開的空中深蹲。Nike Master Trainer Betina Gozo 將逐步為你說明進行這個動作時必須瞭解的事項。
所運用的肌肉
分腿下蹲主要是在鍛鍊臀大肌和股四頭肌，但並非單純只是下半身運動。重心分腿姿勢可以燃燒你的腹肌和腹斜肌，讓你保持抬頭挺胸，維持肌耐力平衡。
使用這個簡單的運動，透過鍛鍊臀大肌和股四頭肌，培養肌力與耐力。
分腿下蹲有助於透過訓練臀大肌、股四頭肌、腹肌和腹斜肌，培養肌力和耐力。和 Nike Master Trainer Betina Gozo 一起動起來，讓她一步步帶著你用正確的方式完成分腿下蹲，並瞭解下一次運動日為什麼也該做做分腿下蹲。
雖然看起來像弓箭步、聽起來像深蹲，分腿下蹲其實自有其優點，是很不一樣的活動。分腿下蹲是靜態動作，和弓箭步不同 (每一組動作以重心分腿姿勢開始和結束，沒有跨步或邁步)，而且大部分都是前腳在出力，各位不妨想像成是雙腳前後打開的空中深蹲。Nike Master Trainer Betina Gozo 將逐步為你說明進行這個動作時必須瞭解的事項。
所運用的肌肉
分腿下蹲主要是在鍛鍊臀大肌和股四頭肌，但並非單純只是下半身運動。重心分腿姿勢可以燃燒你的腹肌和腹斜肌，讓你保持抬頭挺胸，維持肌耐力平衡。
分腿下蹲的好處
練習時機
將分腿下蹲加入下一次健身日的例行訓練中，或是運用到全身肌力訓練上。開始時每一隻腳做 3 組，每組 10 到 12 次，把注意力放在維持正確的姿勢上，慢慢地完成每一次動作。快速做好準備的秘訣：可以先放低身體 (步驟 2)，找到雙腳之間合適的距離。
正確做分腿下蹲
分腿下蹲的好處
練習時機
將分腿下蹲加入下一次健身日的例行訓練中，或是運用到全身肌力訓練上。開始時每一隻腳做 3 組，每組 10 到 12 次，把注意力放在維持正確的姿勢上，慢慢地完成每一次動作。快速做好準備的秘訣：可以先放低身體 (步驟 2)，找到雙腳之間合適的距離。
正確做分腿下蹲
簡化動作
減少次數或組數，或是身體不要蹲得那麼低，縮小動作幅度。
強化動作
將啞鈴或壺鈴舉到胸前，或雙臂各握住一個啞鈴或壺鈴，垂放在身體兩側。也可以將槓鈴架在背上，或是將後腳背放到板凳或椅子上，做做進階版保加利亞分腿下蹲。
一起訓練吧
透過 Nike Training Club 應用程式掌握終極訓練資源。從專家設計的運動計畫到關於營養、心態、恢復及睡眠的全方位秘訣，NTC 是締造出色表現的必備利器。
簡化動作
減少次數或組數，或是身體不要蹲得那麼低，縮小動作幅度。
強化動作
將啞鈴或壺鈴舉到胸前，或雙臂各握住一個啞鈴或壺鈴，垂放在身體兩側。也可以將槓鈴架在背上，或是將後腳背放到板凳或椅子上，做做進階版保加利亞分腿下蹲。
一起訓練吧
透過 Nike Training Club 應用程式掌握終極訓練資源。從專家設計的運動計畫到關於營養、心態、恢復及睡眠的全方位秘訣，NTC 是締造出色表現的必備利器。