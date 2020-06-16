如何正確練習分腿下蹲，為何應該將此納入例行訓練

使用這個簡單的運動，透過鍛鍊臀大肌和股四頭肌，培養肌力與耐力。

分腿下蹲有助於透過訓練臀大肌、股四頭肌、腹肌和腹斜肌，培養肌力和耐力。和 Nike Master Trainer Betina Gozo 一起動起來，讓她一步步帶著你用正確的方式完成分腿下蹲，並瞭解下一次運動日為什麼也該做做分腿下蹲。



雖然看起來像弓箭步、聽起來像深蹲，分腿下蹲其實自有其優點，是很不一樣的活動。分腿下蹲是靜態動作，和弓箭步不同 (每一組動作以重心分腿姿勢開始和結束，沒有跨步或邁步)，而且大部分都是前腳在出力，各位不妨想像成是雙腳前後打開的空中深蹲。Nike Master Trainer Betina Gozo 將逐步為你說明進行這個動作時必須瞭解的事項。