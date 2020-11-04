如何正確練習分腿下蹲，為何應該將此納入例行訓練

分腿蹲有助於透過訓練臀肌 、股四頭肌 、腹肌和腹斜肌 ，培養肌力和耐力 。和Nike Master Trainer Betina Gozo 一起動起來 ，讓她一步步帶著你正確的完成分腿蹲 ，並瞭解為什麼你下次應該要把這個動作加入腿部的訓練計畫中 。



雖然看起來像弓箭步 、聽起來像深蹲 ，分腿蹲其實有自己的優點 ，是很不一樣的動作 。分腿蹲是靜態動作 ，和弓箭步不同(每一組動作從開始到結束都維持以腳一前一後的姿勢 ，過程中不會移動腳) ，而且大部分都是前腿在出力 ，各位不妨想像成是雙腳前後打開的空中深蹲 。Nike Master Trainer Betina Gozo 將為你仔細說明進行這個動作時必須注意的地方 。