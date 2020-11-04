打造個人專屬的就寢儀式

打造睡前儀式
指導
上一次更新：2020年11月4日
來自 Joe Holder 的建議
做些簡單改變，透過一夜好眠獲得充分休息
在孩子們還小的時候 ，我們都知道讓他們養成睡前儀式有多重要 ，我們不會天真地期待他們一跳上床就能馬上睡著 ，而是會安排好讓他們放鬆入眠的流程 。
雖然知道睡前儀式很有效 ，但許多成年人卻沒能養成這個習慣 。既然有道理 ，為什麼對許多人來說好好入睡這件事還是遙不可及 ？
「睡前儀式有助於放鬆身體，讓我們好好入眠。」
Nike Performance Council 會員Cheri Mah
就寢前花一個小時讓身心漸漸放鬆是很棒的事 ，不過就算是10 分鐘的時間也足以讓大腦知道該關機休息了 。
睡眠專家Cheri Mah是Nike Performance Council 會員，也是加州大學舊金山分校人類行為中心及醫學院的研究員，他表示，睡前儀式有助於我們放鬆身體，切換至睡眠模式。
我喜歡洗個熱水澡 ，而這個方法也經被證實能幫助入眠 ，也順勢讓人離開螢幕 ，畢竟螢幕發出的藍光會刺激大腦 。不過其實只要是能讓自己放鬆的事情 ，都可以作為睡前儀式 ：寫日記 、幾分鐘的深呼吸 ，閱讀等都可以 。
養成習慣對我們的影響其實超乎想像的大 ，不妨每晚花幾分鐘做同樣的例行儀式 ，讓身體知道睡眠時間到了 。
所以 ，找出自己就寢前 10 分鐘能做的最放鬆的事情 ，試著把它培養成每晚重要的睡前儀式吧 。