打造個人專屬的就寢儀式

就寢前花一個小時讓身心漸漸放鬆是很棒的事 ，不過就算是10 分鐘的時間也足以讓大腦知道該關機休息了 。



睡眠專家Cheri Mah是Nike Performance Council 會員，也是加州大學舊金山分校人類行為中心及醫學院的研究員，他表示，睡前儀式有助於我們放鬆身體，切換至睡眠模式。



我喜歡洗個熱水澡 ，而這個方法也經被證實能幫助入眠 ，也順勢讓人離開螢幕 ，畢竟螢幕發出的藍光會刺激大腦 。不過其實只要是能讓自己放鬆的事情 ，都可以作為睡前儀式 ：寫日記 、幾分鐘的深呼吸 ，閱讀等都可以 。



養成習慣對我們的影響其實超乎想像的大 ，不妨每晚花幾分鐘做同樣的例行儀式 ，讓身體知道睡眠時間到了 。



所以 ，找出自己就寢前 10 分鐘能做的最放鬆的事情 ，試著把它培養成每晚重要的睡前儀式吧 。