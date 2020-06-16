打造個人專屬的就寢儀式

上床就寢前花一個小時讓身心放鬆是很棒的事，不過一個晚上 10 分鐘的時間也足以讓大腦知道該關機休息了。



睡眠專家 Cheri Mah 是 Nike Performance Council 會員，也是加州大學舊金山分校人類行為中心及醫學院的研究員，他表示，睡前儀式有助於放鬆身體，讓我們好好入眠。



我喜歡洗個熱水澡，這個方法已證實能幫助入眠，也能讓人離開螢幕，而螢幕發出的藍光會刺激大腦和提神。其實只要是能讓自己放鬆的事情都可以作為睡前儀式，寫日記、幾分鐘的深呼吸運動，或是讀讀書都可以。



人類是習慣動物這件事超乎我們的理解，不妨每晚花幾分鐘做做同樣的例行活動，讓身體知道睡眠時間已到。



找出自己就寢前 10 分鐘能做的有效放鬆方式，並試著培養成每晚重要的睡前儀式。