5 個可以立即嘗試的居家運動計畫

想揮汗運動卻只能待在家？無論你想訓練背部、腹肌、手臂、臀大肌和腿部，都包在我們身上。這些由 Nike Master Trainer 親自打造、實作且熱愛的精選居家運動計畫，只需要足夠身體活動的空間以及最精簡的器材 (甚至無需器材)，就能創造出你想要的效果。
從增強肌力的循環訓練和燃燒卡路里的高強度間歇訓練 (HIIT)，到激發活力和放鬆流動，並搭配適合各種等級的漸進式訓練和調整項目，現在唯一的問題是先從哪個開始進行......
運動計畫 01
快速挑戰核心
善用這項極具挑戰性的 10 分鐘核心運動組合 (如捲腹、轉體和平板式)，鍛鍊你熱愛 (或又愛又恨) 的下腹肌、上腹肌以及腹斜肌。
運動計畫 02
10 分鐘高強度間歇訓練 (HIIT)：腿部及核心
善用這項高效率快節奏的高強度訓練 (HIT) 運動計畫，鍛鍊你的下半身、核心及心肺。你可以在時間緊迫或想為例行訓練做額外挑戰時，進行這項運動計畫。
運動計畫 03
基礎恢復瑜伽
無論你想舒緩痠痛的肌肉或躁動的心靈，這種恢復流動是讓你放慢身心節奏的好方法。將精力集中在呼吸上，能夠大幅地緩解緊張感。
運動計畫 04
展露手臂線條
善用這項簡單又有效的 20 分鐘上半身運動計畫，雕塑你的肩部肌肉並增強你的二頭肌與三頭肌。不僅能單獨進行，還能搭配核心或心肺運動計畫，達到全身的訓練效果。
運動計畫 05
全身燃脂運動
如果你想進行激烈的全身燃脂運動，這裡也有。在這項高強度的 45 分鐘訓練中，你可以鍛鍊到全身並提升心率，還可以直接在自己的客廳進行。所有的訓練都是自身體重運動，所以沒有器材也沒問題。