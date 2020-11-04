不進健身房也沒問題：5 個可以立即嘗試的居家運動計畫
指導
上一次更新：2020年11月4日
想做運動卻只能待在家？無論你想訓練背部、腹肌、手臂、臀大肌和腿部，都包在我們身上吧。這些由 Nike Master Trainer 親自設計並實踐的精選居家運動計畫，只需要足夠身體活動的空間以及最精簡的器材 (或是根本無需器材)，就能創造出你想要的效果。
無論是想做增強肌力的循環訓練、燃燒卡路里的高強度間歇訓練 (HIIT)，還是激發活力、放鬆流動，我們都有適合各種等級的漸進式訓練，現在唯一的問題，是要先從哪個開始進行......
運動計畫 01
快速挑戰核心
先來場熱辣辣的 10 分鐘核心運動組合 (像是你又愛又恨捲腹、轉體和平板式)，鍛鍊你的下腹肌、上腹肌以及腹斜肌。
運動計畫 02
10 分鐘高強度訓練：腿部及核心
利用這項效率高而且節奏快的高強度訓練 (HIT) 運動計畫，鍛鍊你的下半身、核心及心肺。你可以在時間緊迫或想為例行訓練做額外加強時挑戰。
運動計畫 03
基礎修復瑜伽
無論你想舒緩痠痛的肌肉或煩躁的心情，這套修復的流動瑜伽是幫助你身心放慢節奏的好方法。只要全神貫注在呼吸上，就能獲得最佳的舒緩效果。
運動計畫 04
重塑手臂線條
善用這項簡單有效的 20 分鐘上半身運動計畫，鍛鍊你的肩部肌肉並增強你的二頭肌與三頭肌。不僅能單獨進行，還能搭配核心或心肺運動計畫，達到全身的訓練效果。
運動計畫 05
全身燃脂運動
如果你想進行激烈的全身燃脂運動，就該嘗試這個。在高強度的 45 分鐘訓練中，你可以鍛鍊到全身並提升心率，而且在家中的客廳就能完成。所有的訓練都是自體負重，所以沒有器材也沒問題。