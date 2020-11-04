5 個可以立即嘗試的居家運動計畫

想做運動卻只能待在家？無論你想訓練背部、腹肌、手臂、臀大肌和腿部，都包在我們身上吧。這些由 Nike Master Trainer 親自設計並實踐的精選居家運動計畫，只需要足夠身體活動的空間以及最精簡的器材 (或是根本無需器材)，就能創造出你想要的效果。



無論是想做增強肌力的循環訓練、燃燒卡路里的高強度間歇訓練 (HIIT)，還是激發活力、放鬆流動，我們都有適合各種等級的漸進式訓練，現在唯一的問題，是要先從哪個開始進行......