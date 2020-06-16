有效恢復活動的第二個要素是讓心情放鬆，要訣就是選擇自己真正樂在其中的事情，而不只是因為它「感覺應該」是個 #愛自己的好方法。Halson 說：「從事某項活動時沒有感到心情很美好，活動結束時卻覺得真是太棒了，那麼它對你來說就不是個好的恢復方法，因為它並沒有讓你的心靈得到休息。可以問問自己：做這件事情的時候，是否覺得放鬆，內心感到平靜？這是個有效的恢復策略。」如果就是無法靜下心來，可以試著聽聽主題吸引你的 Podcast 節目，或是花點時間在電話上和朋友好好地聊聊天。



關於找到適合自己的恢復方式，若要記住一件事，就請記得要從嘗試不同的放鬆方式開始，留意在活動的過程中身體是否獲得平靜、自己是否樂在其中。沒有的話，就跳過這項活動，試試別的事情，直到找到對自己有效的方式為止。



養成習慣：花點時間透過讓你真正放鬆的方式來得到恢復。不知從何著手？Nike Master Trainer Alex Silver-Fagan 的 NTC 緩和瑜伽課程廣受歡迎，這個不到 20 分鐘的活動讓人可以好好放鬆，效果立竿見影。今天晚上就可以試試看，不論你發現瑜伽就是你的菜，還是想試試其他的恢復方式，都要好好讚賞自己有讓身心得到應得的休息。