一個能改變你飲食習慣的問題

這就是 Precision Nutrition 團隊所謂的「暫停的藝術」。僅需五秒鐘時間，就能讓大腦冷靜接收身體的飢餓訊息，讓你在飽足後停止進食，而不會吃到撐。「暫停」指令是關鍵。Scott-Dixon 說：「我們不會用停止這個詞，你想要的話還是可以繼續進食，反正永遠不缺食物。但若要思考你是否真的想吃，就必須暫停。」



如果聽起來太簡單了，不妨身體力行試試看。坐在餐桌旁用餐，不看電視，收起手機和文件。咬一口食物之後就放下叉子，暫停一下，思考你為什麼要吃東西。「這真的很有挑戰性！」Scott-Dixon 說道。「但這完全改變了人們的飲食體驗。」



St. Pierre 提到，菁英運動員也會採用類似的巧妙招數。棒球員在走上打擊位置時都會深呼吸，讓自己聚精會神。足球員在罰球前也會深吸一口氣。「運動員時常直覺性利用此行為來放慢速度，才能避免因急躁而大意失誤」他說。「他們不會花上 10 分鐘的時間冥想，僅僅是吸一口氣，呼，然後重整步調。」這個概念也能運用在你的飲食習慣上。



Scott-Dixon 認為，就算你已經吃了罪惡食物，暫停策略仍然適用。比如說，你因為壓力而吃了一大盤薯條，但你記得暫停和呼吸，就能了解自己並非飢餓，而且也不想吃這樣的食物。Scott-Dixon 說：「不須因這種時刻而崩潰，反而要想『太好了，我阻止了自己』，享受這個時刻，珍藏此時的體悟，下一次你因為感到壓力而進食時就能有備無患。」