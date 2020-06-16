一個能改變你飲食習慣的問題

Nike Training 的建議
花點時間反思你的食物選擇以及原因，對你的飲食習慣具有立即的影響力。
你今天為什麼要吃東西？
我們知道，這聽起來是個很怪的問題，而且答案似乎非常顯而易見：呃，因為我肚子餓了？
但這是真的嗎？仔細回想今天一整天，或是過去幾天裡，每一次你吃零食或是用餐的時候，真的是出自於感到飢餓嗎？很多人都和你一樣，答案為否。
很多日常飲食習慣是下意識進行的。我們會因為午餐時間到了而進食，因為伴侶買了點心回來而進食，因為現在有時間吃東西而進食，因為我的工作會議不順利、與另一半吵架而進食，或是正在瀏覽電子郵件和社群媒體而沒有意識到我們正在「吃」。
詢問「為什麼我在吃東西？」這個簡單問題，對於營養學專家 Brian St. Pierre 和 Krista Scott-Dixon 來說，是達成健康飲食策略的關鍵，因為它與無意識進食行為息息相關。他們兩人都任職於 Precision Nutrition，這是一家負責訓練和指導菁英運動員和日常運動員的公司。他們倡導這個實用的問問題方法，藉此打破不良的飲食習慣，讓人們具備選擇良好營養來源的能力。
「正視『原因』就能發現不良飲食習慣的萬惡之首：情緒性進食」
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正視「原因」就能發現不良飲食習慣的萬惡之首：情緒性進食。你會注意到自己是因為壓力大、感到無聊，還是利用食物來掩飾羞恥和罪惡感而進食，認證營養師 St. Pierre 如是說。他轉述一些客戶的例子，週五晚上他們單獨在家吃了一整個披薩，還喝了 4 杯酒。他說：「我不會責怪任何人，發生這種事都是有原因的。但如果你從來不問『為什麼』，只是老想著要吃什麼才好，這個問題就無法解決。」
當你思考為什麼你要吃東西，你就會知道答案：因為我感到壓力、我在趕時間、我很疲累、我很餓！你的目標是做出微小而正面的改變來回應這些原因。擁有超過 20 年經驗的 Precision Nutrition 課程總監和營養教師 Scott-Dixon 建議，將每一個改變都當做是通往健康飲食道路的一小步。對她有用的小改變就是：在用餐過程中喘口氣。她表示：「這個簡單的動作讓我擁有掌控權，我不是急急忙忙或無意識地往口中塞食物，我是在控制進食。」
「你想要的話還是可以繼續進食，反正永遠不缺食物。但若要思考你是否真的想吃，就必須暫停。」
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這就是 Precision Nutrition 團隊所謂的「暫停的藝術」。僅需五秒鐘時間，就能讓大腦冷靜接收身體的飢餓訊息，讓你在飽足後停止進食，而不會吃到撐。「暫停」指令是關鍵。Scott-Dixon 說：「我們不會用停止這個詞，你想要的話還是可以繼續進食，反正永遠不缺食物。但若要思考你是否真的想吃，就必須暫停。」
如果聽起來太簡單了，不妨身體力行試試看。坐在餐桌旁用餐，不看電視，收起手機和文件。咬一口食物之後就放下叉子，暫停一下，思考你為什麼要吃東西。「這真的很有挑戰性！」Scott-Dixon 說道。「但這完全改變了人們的飲食體驗。」
St. Pierre 提到，菁英運動員也會採用類似的巧妙招數。棒球員在走上打擊位置時都會深呼吸，讓自己聚精會神。足球員在罰球前也會深吸一口氣。「運動員時常直覺性利用此行為來放慢速度，才能避免因急躁而大意失誤」他說。「他們不會花上 10 分鐘的時間冥想，僅僅是吸一口氣，呼，然後重整步調。」這個概念也能運用在你的飲食習慣上。
Scott-Dixon 認為，就算你已經吃了罪惡食物，暫停策略仍然適用。比如說，你因為壓力而吃了一大盤薯條，但你記得暫停和呼吸，就能了解自己並非飢餓，而且也不想吃這樣的食物。Scott-Dixon 說：「不須因這種時刻而崩潰，反而要想『太好了，我阻止了自己』，享受這個時刻，珍藏此時的體悟，下一次你因為感到壓力而進食時就能有備無患。」
「實踐這些有意識的選擇，尤其是嘴饞的時候。」
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實踐這些有意識的選擇，尤其是嘴饞的時候。 Scott-Dixon 進一步問自己：「『這個食物對我來說有什麼作用？吃了之後會有什麼感覺？』或是，吃這個食物為什麼能紓緩我現在的情緒？例如壓力、挫折、憤怒。」她指出，這些問題非常有用，因為人們通常能立即找出答案。他們會意識到週五晚上想要吃披薩的真正原因，其實是需要紓解壓力、休息或支開注意力。
而這就是問問題方法能發揮作用之處：當我們在內心詢問自己為什麼，就能阻止無意識進食，讓我們了解實際想透過食物解決的問題。你仍然想要點第二份點心或飲料嗎？「至少現在你能做出有意識的選擇」St. Pierre 說，「正常情況下，清楚意識到自己正在攝取的飲食能避免過量。」
養成習慣：為了避免無意識進食，在用餐過程中暫停五秒鐘的時間。可以將這個新的行為結合原有習慣，例如喝一口水。喝水的時候，請記得暫停。每一次做到新的習慣都務必恭喜自己，這有助於加深印象。