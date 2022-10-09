健身時該穿著哪種緊身褲

考慮過想要的功能後，下一步就是思考穿著場合。 有些緊身褲專為你喜歡的活動所設計，而 Nike 緊身褲適合各種類型的活動。

跑步緊身褲

即使是新手跑者也該以每週至少跑 3 至 6 公里為目標。 這絕非易事，但無論你總共跑了多少公里，你的健身內搭褲都需要有所表現。

Nike 跑步緊身褲的設計是為了提供你衝刺、步行、慢跑或締造個人跑步紀錄所需的一切，同時避免產生摩擦。 這些緊身褲具備了你想要的功能，包括：

讓你持續暢跑數公里也穩固不位移的設計

精心配置的透氣區域，打造理想的透氣性

反光設計元素，提升安全性

多口袋機能，讓你在跑步時不必手持物品

大多數 Nike 跑步緊身褲採中腰設計，抽繩褲頭可自行調整合身度。 長跑跑者可選擇透氣的多口袋緊身褲。 如果你是追求速度的短跑跑者，可尋找滑順材質搭配寬版褲頭的緊身褲，讓你在疾速奔馳時仍能維持舒適。

健身內搭褲

如果要穿著健身內搭褲上健身房，那你需要的是在從事推、拉、弓箭步、深蹲、彎曲和旋轉等動作時仍能穩固不位移的內搭褲。 Nike 訓練緊身褲採用高腰內搭褲搭配嵌入式口袋，為你提供活動時的高靈活度，以及多種貼合度和長度選擇。

無論是做重訓、使用有氧運動器材，還是上瑜伽課，Nike 緊身褲都能順應身體的動作，讓你暢動自如。

Nike Yoga 長褲採用柔滑材質，搭配舒適高腰褲頭。Nike Infinalon 材質為長褲賦予恰到好處的彈性、支撐力和柔和的加壓效果。 Infinalon 的厚度是彈性纖維的一半，但強韌程度卻提升一倍，因此可駕馭各種姿勢。

對於嚴苛的揮汗訓練，即一天也不放過，努力挑戰極限的鍛鍊，Nike Pro 緊身褲會隨你暢動。 褲頭穩固不位移，小腿處採用排汗材質和透氣網布，可常保涼快乾爽。 這些健身緊身褲柔軟有彈性，不論從事什麼樣的活動，都能助你達成目標。

運動生活內搭褲

運動服飾已成為主要的時尚潮流，讓健身穿搭從健身房延伸至我們的客廳和雜貨店中。 非常適合出門處理瑣事或和朋友輕鬆聚會。 雖然我們稱之為運動緊身褲，但也很適合伸展或放鬆穿著，而我們多數人都偏好放鬆。

運動緊身褲舒適有彈性，但也能搭配配件穿搭。 通常會用搶眼的色彩和出眾的印花加以襯托。 你可以用緊身褲創造更多樂趣，因為它們不只是實用而已。 你也能從這個類別中找到更標準的剪裁搭配較少加壓效果的緊身褲。