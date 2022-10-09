健身時該穿著哪種緊身褲

如何挑選理想的健身緊身褲
購買指南
在購買健身緊身褲時，找到合適的款式、貼合度和機能，不僅能有長時間的舒適感，而且去哪都想穿。
市面上有琳琅滿目的內搭褲和健身緊身褲。 不開玩笑，真的有如此…… 多…… 的選擇。 但本指南旨在協助你輕鬆瞭解在各種情況下適合穿著哪種緊身褲。 Nike 緊身褲可協助你完成健身訓練或增添隨興風格。 有些款式甚至兩者兼具。
那你要穿哪一種？ 以下提供的秘訣可幫助你做決定。
掌握術語
要挑選合適的健身內搭褲，最好先瞭解一些基本術語。 如此可更輕鬆地縮小搜尋範圍，並確保你穿著的正是最適合你的緊身褲。
腰型
這是長褲落在身上的位置。 可想想緊身褲位於腰上的哪個位置對你來說最舒適。主要可從以下兩種款式之間做選擇：
- 中腰內搭褲：褲頭位於肚臍處或肚臍正下方
- 高腰內搭褲：褲頭位於肚臍處或肚臍上方
貼合度
如果在意貼合度，可考慮加壓機能。 這是用來確認緊身褲貼身著感的用語。 這個選擇通常取決於你穿著緊身褲的場合。 如果是健身內搭褲，你可能需要更貼身的剪裁，但如果是隨興打扮，你可能不需要那麼多的加壓機能。 主要的兩種選擇包括：
- 高度加壓的緊身剪裁。 你會感受到支撐力，而且緊身的部分絕不馬虎。 如果你偏好較少的加壓機能，但更舒適貼合的著感，可嘗試大一號的款式。
- 標準剪裁提供較少的加壓機能，但仍以舒適貼身的尺寸貼合身形。
長度
這個用語指的是長褲有多長，以及落在大多數人身上的位置。 如果你身材嬌小或腿部較長，標準長度可能不會落在一樣的位置，但還是會很接近。
有時最好為衣櫥添加各種長度的緊身褲。 這不僅為你提供不同天候的選擇，也可以實驗自己最喜歡哪種長度。 你可挑選的款式包括：
- 七分褲：長及膝蓋下方
- 七分或八分內搭褲：長及小腿肚
- 九分內搭褲：長及腳踝上方
- 全長內搭褲：一直延伸至腳踝
奢華
這種內搭褲範圍較廣，較難用簡單的定義說明。 其中包含採用高級材質等升級細節的緊身褲。 奢華緊身褲經常集結各種機能，因而成為理想的健身緊身褲之一。 可用於跑步、健身房訓練、瑜伽或平常放鬆時穿著。
可尋找排汗且不透明的高級柔軟材質。 還應選擇有口袋的緊身褲，而且口袋最好不只一個。
為想從事的活動挑選理想的健身緊身褲
考慮過想要的功能後，下一步就是思考穿著場合。 有些緊身褲專為你喜歡的活動所設計，而 Nike 緊身褲適合各種類型的活動。
跑步緊身褲
即使是新手跑者也該以每週至少跑 3 至 6 公里為目標。 這絕非易事，但無論你總共跑了多少公里，你的健身內搭褲都需要有所表現。
Nike 跑步緊身褲的設計是為了提供你衝刺、步行、慢跑或締造個人跑步紀錄所需的一切，同時避免產生摩擦。 這些緊身褲具備了你想要的功能，包括：
- 讓你持續暢跑數公里也穩固不位移的設計
- 精心配置的透氣區域，打造理想的透氣性
- 反光設計元素，提升安全性
- 多口袋機能，讓你在跑步時不必手持物品
大多數 Nike 跑步緊身褲採中腰設計，抽繩褲頭可自行調整合身度。 長跑跑者可選擇透氣的多口袋緊身褲。 如果你是追求速度的短跑跑者，可尋找滑順材質搭配寬版褲頭的緊身褲，讓你在疾速奔馳時仍能維持舒適。
健身內搭褲
如果要穿著健身內搭褲上健身房，那你需要的是在從事推、拉、弓箭步、深蹲、彎曲和旋轉等動作時仍能穩固不位移的內搭褲。 Nike 訓練緊身褲採用高腰內搭褲搭配嵌入式口袋，為你提供活動時的高靈活度，以及多種貼合度和長度選擇。
無論是做重訓、使用有氧運動器材，還是上瑜伽課，Nike 緊身褲都能順應身體的動作，讓你暢動自如。
Nike Yoga 長褲採用柔滑材質，搭配舒適高腰褲頭。Nike Infinalon 材質為長褲賦予恰到好處的彈性、支撐力和柔和的加壓效果。 Infinalon 的厚度是彈性纖維的一半，但強韌程度卻提升一倍，因此可駕馭各種姿勢。
對於嚴苛的揮汗訓練，即一天也不放過，努力挑戰極限的鍛鍊，Nike Pro 緊身褲會隨你暢動。 褲頭穩固不位移，小腿處採用排汗材質和透氣網布，可常保涼快乾爽。 這些健身緊身褲柔軟有彈性，不論從事什麼樣的活動，都能助你達成目標。
運動生活內搭褲
運動服飾已成為主要的時尚潮流，讓健身穿搭從健身房延伸至我們的客廳和雜貨店中。 非常適合出門處理瑣事或和朋友輕鬆聚會。 雖然我們稱之為運動緊身褲，但也很適合伸展或放鬆穿著，而我們多數人都偏好放鬆。
運動緊身褲舒適有彈性，但也能搭配配件穿搭。 通常會用搶眼的色彩和出眾的印花加以襯托。 你可以用緊身褲創造更多樂趣，因為它們不只是實用而已。 你也能從這個類別中找到更標準的剪裁搭配較少加壓效果的緊身褲。
找到理想貼合度
瞭解自己的風格，以及自己理想中的緊身褲的所有功能後，現在是時候確定這些緊身褲是否真的適合你了。 即使有強大的加壓效果，你仍希望在穿著健身緊身褲時感到舒適。 因此在你試穿緊身褲時，可用一些簡單的測試來確認理想的貼合度：
- 尺寸測試：即使是貼身剪裁，你應能從褲頭和腳踝處舒適地將一根手指放入緊身褲和身體之間。 如果可放入不止一根手指，你或許會希望選擇小一號的尺寸。 但如果你無法將一根手指放入空隙間，請選擇大一號的尺寸。
- 深蹲測試：在脫下緊身褲之前，先做一次深蹲。 你想要的是會固定在腰間的不透明緊身褲。如果褲頭滑落，請試穿小一號的尺寸。 如果緊身褲變得透明 (如果你可以透過緊身褲看見自己的肌膚或內衣褲)，請試穿大一號的尺寸。 務必在光線充足的區域用鏡子進行深蹲測試，以便輕鬆查看緊身褲是否變得不透明。
即使是在網路訂購緊身褲，也請確保如果貼合度不合適或你不喜歡的話可以退換貨。 即使肌肉痠痛或肺部發燙，穿著健身緊身褲仍應讓你感到舒適自信。
可嘗試多種款式、貼合度和長度
談到健身服飾，選擇永遠不嫌多。 擁有許多適合各種活動的不同緊身褲，讓你不論參與什麼活動，永遠都能穿著合身的緊身褲。