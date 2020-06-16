用最簡單的方法健康吃

Nike Training 的建議
放棄完美的飲食習慣並採取能帶來大幅度進度的小步驟。
你可能已經聽過這樣的說法：「飲食習慣不好，有再好的訓練都沒用。」這句話雖然已經變成健康的老生常談，卻還是道出了事實。要維持良好的體態，就要吃得健康。
然而，「吃得健康」不等於「要一直保持完美的飲食習慣」，想要長期養成良好的飲食習慣，最好的方法就是在當下吃得健康。
精準營養教練兼註冊營養師 Brian St. Pierre 表示，「抱持著一定要吃出完美飲食的念頭」是人們無法維持健康飲食的一大原因。St. Pierre 指出：「這種情況很常見，尤其是在 1 月的時候，人們下定決心一不作二不休，採取激烈的飲食方法，接著就因為這種方式很難持續下去而失敗。」
「聰明吃出健康：循序漸進飲食法。」
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聰明吃出健康：循序漸進飲食法。這樣的思維指的是，問問自己：我可以選擇攝取哪些營養，讓自己吃得比現在更健康一點點？St. Pierre 說：「隔天以及之後的每一天，都問問自己同樣的問題，不知不覺中你的飲食就會發生很大的轉變。這樣的改變非一夕之間就會發生，但只要循序漸進、持續一小步地改變對食物的選擇，就能大大地改變自己的營養攝取，將正面的改變融入飲食習慣中，成為一種生活方式。」
想讓這個循序漸進的方法奏效，就必須誠實面對自己的飲食習慣，認清自己當下可以做到的改變。擁有近 20 年營養師經驗的精準營養教學總監 Krista Scott-Dixon 表示：「這其實就是實實在在的日常生活，而不是一切都井井有條的神奇未來世界，也就是要在當下從小處著手，讓自己動起來，讓事情往對的方向發展。」
「你首先踏出的一小步可以是做個簡單的小決定，每天的一餐中要吃一種蔬食。」
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你首先踏出的一小步可以是下個簡單的小決定，每天的一餐中要吃一種蔬食。當你開始覺得自己已經成功做到這一點，可以再踏出一小步，找出一個不良的飲食習慣 (例如把糖果當零食)，減少這個習慣的頻率或程度 (如果本來每星期吃 3 次糖果，就試著減少到 2 次)。當這兩小步都已經變成自然而然的習慣，可以再做另一個小改變，就這樣一個接一個，關鍵就在於循序漸進，持續向前邁進。
就算知道自己絕對會搞砸也沒關係。Scott-Dixon 說：「這就像打電動有無限的生命，今天搞砸了，就明天再重來。」與其因為疏忽飲食懊惱不已並不斷苛責自己，St. Pierre 更鼓勵思考下一次可以如何採取不同的行動：「將挫敗視為反思的機會，而非失敗。」
Scott-Dixon 也提醒別忘了留意做得好的地方，他認為：「人們總是把注意力放在沒做好的地方，但做得好的地方可能多達 80%！不妨以這些成功經驗作為範例。」這麼一來就可以成功地踏出更多步。
養成習慣：按照上述循序漸進的方法，在飲食中加入一個正面小行動 (例如有一餐中要吃一種蔬食)，並將它融入既有的習慣中 (例如思考午餐要吃什麼)。下一次當你思考「午餐要吃什麼？」時，就接著想「我要記得吃一種蔬食」。當你採取具體行動在飲食中加入蔬食時，別忘了恭喜自己，為自己喝采，這會有助於你保持這個習慣。