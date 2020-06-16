用最簡單的方法健康吃

你首先踏出的一小步可以是下個簡單的小決定，每天的一餐中要吃一種蔬食。當你開始覺得自己已經成功做到這一點，可以再踏出一小步，找出一個不良的飲食習慣 (例如把糖果當零食)，減少這個習慣的頻率或程度 (如果本來每星期吃 3 次糖果，就試著減少到 2 次)。當這兩小步都已經變成自然而然的習慣，可以再做另一個小改變，就這樣一個接一個，關鍵就在於循序漸進，持續向前邁進。



就算知道自己絕對會搞砸也沒關係。Scott-Dixon 說：「這就像打電動有無限的生命，今天搞砸了，就明天再重來。」與其因為疏忽飲食懊惱不已並不斷苛責自己，St. Pierre 更鼓勵思考下一次可以如何採取不同的行動：「將挫敗視為反思的機會，而非失敗。」



Scott-Dixon 也提醒別忘了留意做得好的地方，他認為：「人們總是把注意力放在沒做好的地方，但做得好的地方可能多達 80%！不妨以這些成功經驗作為範例。」這麼一來就可以成功地踏出更多步。



養成習慣：按照上述循序漸進的方法，在飲食中加入一個正面小行動 (例如有一餐中要吃一種蔬食)，並將它融入既有的習慣中 (例如思考午餐要吃什麼)。下一次當你思考「午餐要吃什麼？」時，就接著想「我要記得吃一種蔬食」。當你採取具體行動在飲食中加入蔬食時，別忘了恭喜自己，為自己喝采，這會有助於你保持這個習慣。