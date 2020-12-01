用最簡單的方法健康吃

從小改變開始 ，例如 ，在每天的其中一餐中加入一種蔬菜 。當你開始覺得自己已經成功做到這一點，接著下一個小改變 ，可以是找出一個自己不良的飲食習慣(例如把糖果當零食) ，然後減少這個習慣的頻率或程度(如果本來每星期吃 3 次糖果 ，就試著減少到 2 次) 。當這兩個改變都已經變成自然而然的習慣 ，就再進行下一個小改變 ，就這樣一個接一個 ，關鍵就在於循序漸進 ，持續向前邁進 。



當然你也要有心理準備 ：有時候還是會搞砸的 。但那樣也沒關係 ，Scott-Dixon 說 ：「這就像打電動有無限的生命 ，今天搞砸了，就明天再重來。」與其執著於完美 、因為打破了嚴格的完美飲食計畫而不斷苛責自己 ，St. Pierre 更鼓勵思考下一次可以如何採取不同的行動 ：「將挫折視為反思的機會 ，而非失敗 。」



Scott-Dixon 也提醒別忘了留意自己做得好的地方 ，他認為 ：「人們總是把注意力放在沒做好的地方 ，但明明做得好的地方可能多達 80% ！不妨以這些成功經驗作為範例 。」這麼一來就可以成功地踏出更多步 。



養成習慣：按照上述循序漸進的方法 ，在飲食中加入一個正面小行動(例如其中一餐中包含一種蔬菜) ，並將它融入既有的習慣中(例如思考著午餐要吃什麼) 。下一次當你思考「午餐要吃什麼？」時 ，就接著想「我要記得吃一種蔬菜」。而當你真的在飲食中加入蔬菜時 ，別忘了恭喜自己 ，這會有助於你繼續保持這個習慣 。