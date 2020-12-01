用最簡單的方法健康吃

讓你吃得更健康的超簡單方法來自
指導
Nike Training 的建議
放棄追求完美的飲食吧 ！擁抱小改變 ，帶來大進步 。
你可能已經聽過這樣的說法 ：「飲食習慣不好 ，再好的訓練都沒用 。」這句話雖然已經變成健康金句中的老生常談 ，卻還是說出了事實 。要維持最佳體能 ，就必須做出最好的飲食選擇 。
然而 ，「最好的飲食選擇」並不等於「一直保持完美的飲食習慣」。想要獲得長遠的成效 ，最好的方法就是在每個當下都盡力做出最好的飲食選擇 。
Precision Nutrition 教練兼專業營養師 Brian St. Pierre 表示 ，「一定要完美」的想法 ，是人們無法讓飲食變得更健康的一大原因 。St. Pierre 指出 ：「這種情況很常見 ，尤其是在年初的時候 ，人們會有種『不是做到最好就是全部拉倒』的態度 ，因而採取激烈的飲食方法，接著就因為這種方式很難持續下去而失敗 。」
「比較聰明的做法 ，是把飲食當作一個循序漸進的過程 。」
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比較聰明的做法 ，是把飲食當作一個循序漸進的過程 。這樣的思考方式指的是 ，讓你問問自己 ：「我可以選擇攝取哪些營養 ，讓自己吃得比現在更健康一點？」St. Pierre 說：「隔天以及之後的每一天 ，都問問自己同樣的問題 ，不知不覺中你的飲食就會發生很大的轉變 。這樣的改變非一夕之間就會發生 ，但只要循序漸進 、持續一小步地改變對食物的選擇 ，就能大大地改變自己的營養攝取 ，重點是要將正面的改變融入飲食習慣中 ，這其實是一種生活方式 。」
想讓這個循序漸進的方法奏效 ，就必須誠實面對自己的飲食習慣 ，認清自己當下可以做到的改變有哪些 。擁有近 20 年營養師經驗的 Precision Nutrition 教學總監 Krista Scott-Dixon 表示 ：「重點是你真實的生活樣貌 ，可不是什麼一切都很好的神奇未來世界 。你要做的是要在當下從小地方著手 ，讓自己動起來 ，讓事情往對的方向發展 。」
「從小改變開始 ，例如 ，在每天的其中一餐中加入一種蔬菜 。」
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從小改變開始 ，例如 ，在每天的其中一餐中加入一種蔬菜 。當你開始覺得自己已經成功做到這一點，接著下一個小改變 ，可以是找出一個自己不良的飲食習慣(例如把糖果當零食) ，然後減少這個習慣的頻率或程度(如果本來每星期吃 3 次糖果 ，就試著減少到 2 次) 。當這兩個改變都已經變成自然而然的習慣 ，就再進行下一個小改變 ，就這樣一個接一個 ，關鍵就在於循序漸進 ，持續向前邁進 。
當然你也要有心理準備 ：有時候還是會搞砸的 。但那樣也沒關係 ，Scott-Dixon 說 ：「這就像打電動有無限的生命 ，今天搞砸了，就明天再重來。」與其執著於完美 、因為打破了嚴格的完美飲食計畫而不斷苛責自己 ，St. Pierre 更鼓勵思考下一次可以如何採取不同的行動 ：「將挫折視為反思的機會 ，而非失敗 。」
Scott-Dixon 也提醒別忘了留意自己做得好的地方 ，他認為 ：「人們總是把注意力放在沒做好的地方 ，但明明做得好的地方可能多達 80% ！不妨以這些成功經驗作為範例 。」這麼一來就可以成功地踏出更多步 。
養成習慣：按照上述循序漸進的方法 ，在飲食中加入一個正面小行動(例如其中一餐中包含一種蔬菜) ，並將它融入既有的習慣中(例如思考著午餐要吃什麼) 。下一次當你思考「午餐要吃什麼？」時 ，就接著想「我要記得吃一種蔬菜」。而當你真的在飲食中加入蔬菜時 ，別忘了恭喜自己 ，這會有助於你繼續保持這個習慣 。