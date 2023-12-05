打造適合女孩的運動空間

專家指出只要女童有機會運動，她們在肢體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是今日，女童被排除在運動之外的機率是男童的兩倍。Nike 偕同社群夥伴和專家，致力翻轉單一性別被排除在外的趨勢。我們更撰寫《指導女孩的教練指南》，提供資源幫助 Mentor 進行指導、支持年輕運動員，並賦予她們力量。



我們必須承認，很少有運動器材和空間是專為女孩而設計，而許多事情也在無意間加深這個現象。要穿過公園才能找到盥洗室，或是接手男孩球隊穿過的球衣，在在顯示出女孩運動員總是遭人忽視。防護裝備也一樣，製作時很少考慮到女孩子，結果可能造成不合身、不舒服，有時甚至還會不安全。



有太多時候，女孩必須將就，因此她們對運動有了負面的體驗。



女孩需要合身的運動裝備、適合自己的服裝、附近乾淨安全的衛生空間，以及不必擔心人身安全的練習時間與地點。雖然未必能蓋一座更好的盥洗室，但是你可以在規劃運動時間和地點時，仔細考慮這些需求，創造舒適安全的體驗。



別忘了，對很多女孩而言，旁人並不鼓勵她們做運動。露個面就存在風險，因此對她而言，更重要的是有一個正向、健康、沒有歧視和批評的環境，讓她能享有安全感並樂在其中。