新會員輸入：APP15，即享15%折扣

立即下載 條款與條件

打造適合女孩的運動空間

指導女孩的教練指南
上一次更新：2023年12月5日
4 分鐘閱讀時間
打造適合女孩的運動空間

專家指出只要女童有機會運動，她們在肢體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是今日，女童被排除在運動之外的機率是男童的兩倍。Nike 偕同社群夥伴和專家，致力翻轉單一性別被排除在外的趨勢。我們更撰寫《指導女孩的教練指南》，提供資源幫助 Mentor 進行指導、支持年輕運動員，並賦予她們力量。

我們必須承認，很少有運動器材和空間是專為女孩而設計，而許多事情也在無意間加深這個現象。要穿過公園才能找到盥洗室，或是接手男孩球隊穿過的球衣，在在顯示出女孩運動員總是遭人忽視。防護裝備也一樣，製作時很少考慮到女孩子，結果可能造成不合身、不舒服，有時甚至還會不安全。

有太多時候，女孩必須將就，因此她們對運動有了負面的體驗。

女孩需要合身的運動裝備、適合自己的服裝、附近乾淨安全的衛生空間，以及不必擔心人身安全的練習時間與地點。雖然未必能蓋一座更好的盥洗室，但是你可以在規劃運動時間和地點時，仔細考慮這些需求，創造舒適安全的體驗。

別忘了，對很多女孩而言，旁人並不鼓勵她們做運動。露個面就存在風險，因此對她而言，更重要的是有一個正向、健康、沒有歧視和批評的環境，讓她能享有安全感並樂在其中。

為她打造成功方程式

  • 為她打造成功方程式, 打造適合女孩的運動空間, slide 1 of 3
    保護女孩的安全，並讓她們有歸屬感

    提前檢查運動場地，確保安全無虞、光線充足，並且受到適當的監督。盥洗室必須方便使用，同時也能保障隱私安全。如果場地不符合需求，可以找找其他替代方案，像是其他健身房或公園，或是把練習安排在白天。

  • 為她打造成功方程式, 打造適合女孩的運動空間, slide 2 of 3
    打造面面俱到的環境

    創造機會，讓運動員產生團隊歸屬感。隨著性別認同相關標準的變化，我們必須讓所有的孩子都有歸屬感：可以先從包含每個人的用語開始，使用「團隊」或「球員」等可以展現包容性的措辭，來取代「小伙子們」或錯誤的代名詞。接下來，讓她們打造個人專屬空間，即使只是簡單地掛有隊名或球隊象徵的橫幅也可以。

  • 為她打造成功方程式, 打造適合女孩的運動空間, slide 3 of 3
    為她準備好比賽裝備

    女孩的需求和男生不一樣，進入青春期後尤其如此。考量服飾尺寸、防護性運動裝備和服飾等因素對女孩體驗造成的影響，是非常重要的一環。過去從未缺席的女孩沒上場？那可能是因為服飾或裝備讓她不舒服。找出原因，盡力協助她返回場上。

打造適合女孩的運動空間

進一步瞭解如何為社區的女孩賦予力量。

閱讀指南

推薦閱讀

  • 推薦閱讀, 打造適合女孩的運動空間, slide 1 of 5

    指導女孩的教練指南

    重視進展，而非表現
  • 推薦閱讀, 打造適合女孩的運動空間, slide 2 of 5

    指導女孩的教練指南

    如何激勵女孩開始並持續運動
  • 推薦閱讀, 打造適合女孩的運動空間, slide 3 of 5

    指導女孩的教練指南

    讓她上場比賽

初始發布：2023年11月28日

相關精彩故事

  • 哪一款才是理想的運動內衣？

    女童運動內衣指南

    哪一款才是理想的運動內衣？

  • 購買第一件運動內衣的時機

    女童運動內衣指南

    是時候入手運動內衣了嗎？

  • 女童運動內衣和女款運動內衣的比較

    女童運動內衣指南

    為何要穿女童運動內衣，而非女款運動內衣？

  • 精通身體功能語言

    真實對話

    精通身體功能語言

  • 欣賞每個女孩身體的獨特

    真實對話

    欣賞每個女孩身體的獨特