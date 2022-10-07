透過運動激發女孩們的無畏精神

女孩指導指南
努力成為勇敢的自己
專家指出只要女童有機會運動，她們在肢體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是今日，女童被排除在運動之外的機率是男童的兩倍。Nike 偕同社群夥伴和專家，致力翻轉單一性別被排除在外的趨勢。我們更撰寫《女孩指導指南》，提供資源幫助你指導、支持年輕運動員，並賦予她們力量。
從事運動經常需要冒險，學習新的技能、參加不熟悉的訓練，或是賭一把衝向最後的防守球員，都可能會害自己受傷。雖然女孩把事情做對時，通常都能得到喝采與獎勵，但在她們嘗試新技巧而未達到期待時，卻沒有得到同樣正面的回饋。
這樣的情況發生在運動上，意味著如果沒有成功的把握，女孩可能會對新的嘗試裹足不前。但如果她從未冒險傳球或飛身撲球，或是只參加最拿手的田徑活動，就會錯過許多無比美好的體驗。
想像一個女孩在不確定能否進球得分的情況下，還是毅然出手，或是最擅長自由式的女孩嘗試游蝶式。也有女孩在替補上場擔任守門員時，對方八次的射門攻勢可能瓦解，但大家會記得的是她攔截下來的那一記射門。這些女孩都學會了勇敢，而無論是在運動，還是生活上，這都會為她們帶來重大影響。
觀看這場 TED 演講，一窺培養女孩勇氣的心路歷程。