每個身體都獨一無二，不盡相同。教練和父母應認同並尊重每個人的外貌，並欣賞一切差異性。請記得，我們的性別、族裔、性別認同、身心障礙程度、宗教、其他信念或特徵，都會影響我們向世界展現自己的方式。因此，在批評他人外貌的同時，也等於是在批評他們這個人以及他們展現自己的方式。

我們的語言充滿力量，也會形塑女孩在運動時看待自己的方式。在我們探討如何與女孩溝通之前，重要的是反思自身的身體自信。畢竟，你對於自己身體的想法和說法，會影響孩子或運動員思考或談論自己身體的方式。問問自己，我在自己的孩子或運動員面前，談論自己或他人的身體時，是否會使用負面語言，而這對他們傳遞了什麼訊息？

現在，和女孩溝通時，我們希望能將她們的注意力從「我身體的模樣」轉移到「我身體能做的事和體驗」。這樣的注意力轉移有助於女孩和自己的身體產生更正面的連結，並專注在表現上，而不是把焦點放在外貌、飲食限制和過度訓練上。