精通身體功能語言
真實對話
很多女孩會不斷思考自己運動時看起來如何，而不是身體能做些什麼、體驗什麼。你可以改變說話的方式，幫助運動中的女孩改變思維。
上一次更新：2023年12月5日
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每個身體都獨一無二，不盡相同。教練和父母應認同並尊重每個人的外貌，並欣賞一切差異性。請記得，我們的性別、族裔、性別認同、身心障礙程度、宗教、其他信念或特徵，都會影響我們向世界展現自己的方式。因此，在批評他人外貌的同時，也等於是在批評他們這個人以及他們展現自己的方式。
我們的語言充滿力量，也會形塑女孩在運動時看待自己的方式。在我們探討如何與女孩溝通之前，重要的是反思自身的身體自信。畢竟，你對於自己身體的想法和說法，會影響孩子或運動員思考或談論自己身體的方式。問問自己，我在自己的孩子或運動員面前，談論自己或他人的身體時，是否會使用負面語言，而這對他們傳遞了什麼訊息？
現在，和女孩溝通時，我們希望能將她們的注意力從「我身體的模樣」轉移到「我身體能做的事和體驗」。這樣的注意力轉移有助於女孩和自己的身體產生更正面的連結，並專注在表現上，而不是把焦點放在外貌、飲食限制和過度訓練上。
應避免說些什麼
避免以女孩外貌為主的陳述或對話，並對女孩之間的這類對話表示反對。例如：
- 「你看起來很好看耶！變瘦了嗎？」
- 「你得變得強壯一點，才能成為更出色的守門員。」
- 「我們一起努力讓你變瘦一點，提高你的速度。」
- 「你如果瘦一點，應該可以跳得更高。」
- 「你今天的鍛鍊真的很賣力，值得用馬芬蛋糕犒賞自己！」
- 「你確定要吃嗎？」
- 「我看起來有夠糟，滿身是汗，妝都掉了！」
- 「你看到她的腿了嗎？都是肥胖紋。」
- 「我覺得她不該舉重，她變得太壯了，男生不喜歡虎背熊腰的女生。」
可以說些什麼
使用以女孩身體能做的事和體驗為主的陳述，並展開這類對話。例如：
- 「一起來做一些敏捷度的練習，幫肌肉暖身。」
- 「想想肩膀該怎麼放，確保出手時，肩膀朝向前方。」
- 「做得很棒！你已經很熟練 [某個技巧] 了！」
- 「這一腳踢得強而有力。」
- 「你跳舞時看起來超級開心又自在！」
- 「昨天吃重的練習課程結束後，身體感覺怎麼樣？」
- 「比賽後記得要吃東西，為身體補充能量！」
- 「別忘了要做緩和運動伸展一下，不要受傷了！」
- 「要記得，身體不僅僅只是外表，身體有能力從事各種活動、體驗美好的事物，實現超棒的事情。」
這些對話中的小轉變，能為運動文化以及女孩的身體自信帶來大改變。這是為了營造良好運動環境，讓女孩的身體不只是被觀看的對象，而是能擁抱各種體驗的個體，能夠感受運動、友誼、競爭的美好。
「身體自信運動」是 Nike 和 Dove 共同開發的計畫，旨在幫助女孩建立身體自信，讓女孩在運動中獲得歸屬感。本內容與「運動中的女力展現」以及「外貌研究中心」合作設計。
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