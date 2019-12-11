Made To Play

    Made To Play

    原地踏步，她就無法追求夢想

    你知道嗎？多數女孩每天活動身體的時間根本不到一小時。然而，不論在運動或生活上，她們只要積極參與，就能締造更好的表現。簡單來說，身體動起來可以讓女孩子知道自己擁有健康、快樂與成功的力量。

    Nike Game Growers

    Nike 邀請 WNBA 和 NBA 部分球隊共同發起創新的
    Game Growers 計畫，為全美各地的女童提供
    積極運動的機會。

    Nike Game Growers

    Nike 邀請 WNBA 和 NBA 部分球隊共同發起創新的 Game Growers 計畫，為全美各地的女童提供積極運動的機會。

    Game Growers 為八年級女生提供空間、工具、資源與支持，幫助她們在籃球和其他領域中創造改變。

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    Gurls Talk Made to Play 基金

    女孩只要動起來，不論在運動或生活上，都可以做得更好。
    我們邀請 Women Win 和 Gurls Talk 共同發起
    Gurls Talk Made to Play 基金，支持女性幫助周遭
    的女孩改變人生。我們從 45 個國家/地區的數百名申請者
    中選出 17 位年輕女性，除了提供基金贊助她們針對 14
    歲以下女孩的計畫，也邀請她們參加 Women Win 的
    領導力和導師培訓。一起來聽聽三位獲得基金的女性如何
    透過運動改變女孩的人生。

    玩耍就是力量

    我們與世界各地的社區組織攜手合作，一起透過遊戲與運動的力量，打破藩籬、凝聚歸屬感，協助女孩找到自己強大的一面。

    Mbali Dlamini

    來自南非索維托的 Mbali Dlamini 教練經營 Altus Sport，透過課後計畫照顧 120 多位女孩。Made to Play 基金讓她得以拓展計畫內容，加入板球、街頭足球、無聲球和各種生活技能的訓練，幫助女孩學習如何處理同儕壓力、傷害和霸凌等問題。

    Lemya

    來自巴黎的 Lemya 老師在格勒諾布爾擔任 Big Bang Ballers 的籃球志工教練已有五年之久，她預計利用 Made to Play 基金在法國極為窮困的塞納聖但尼省購買器材、聘請教練，並規劃 Big Bang Ballers 活動，透過籃球賽幫助流離失所的羅姆族女童建立信心及凝聚向心力。

    Beau Van Iersel

    來自荷蘭丹布許的 Beau Van Iersel 任職於一所專門幫助學習和肢體障礙學生的學校，努力學習如何成為優良的體育老師。她將 Made to Play 基金運用在自己設計的 Hub Fit Gurls 計畫上，提供多種運動和自我防衛課程，讓女孩找到力量並建立自信。

    進一步瞭解 Gurls Talk

    玩耍就是力量

    我們與世界各地的社區組織攜手合作，一起透過遊戲
    與運動的力量，打破藩籬、凝聚歸屬感，協助
    女孩找到自己強大的一面。

    玩耍就是力量

    我們與世界各地的社區組織攜手合作，一起透過遊戲與運動的力量，打破藩籬、凝聚歸屬感，協助女孩找到自己強大的一面。

    以下是我們投入心血的方式：

    小孩子都愛動，也愛玩。讓我們一起支持好計畫，賦予女孩開始玩耍並持續下去的能力與自信。

    教練也是小女生學習的對象。我們投資支持了一些鼓勵不同性別參與的教導和訓練活動，確保女孩在遊戲和運動過程中擁有正面的體驗。

    我們提供女孩所需的工具和產品，讓她們產生自在感與自信心。

    以下是我們投入心血的方式：

    小孩子都愛動，也愛玩。讓我們一起支持好計畫，賦予女孩開始玩耍並持續下去的能力與自信。

    教練也是小女生學習的對象。我們投資支持了一些鼓勵不同性別參與的教導和訓練活動，確保女孩在遊戲和運動過程中擁有正面的體驗。

    我們提供女孩所需的工具和產品，讓她們產生自在感與自信心。

    停止空談，立即行動

    成為神隊友

    鼓勵身邊的女孩每天起身活動至少 60 分鐘。瞭解我們在世界各地的合作夥伴如何鼓勵女孩變得更積極有活力，並瞭解你可以如何助我們一臂之力。

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    成為先行者

    分享女孩透過遊戲和運動成長的故事，並標記 #MadetoPlay，讓更多人瞭解這個觀念。

    #MadetoPlay

    成為好教練

    將遊戲和運動帶進你的社群。立即探索實用的教學技巧，開始一步步改變世界。

    馬上開始

    運動的力量

    認識六位來自世界各地的教練，她們對新一代
    運動員的影響深遠。

    成為先行者

    分享女孩透過遊戲和運動成長的故事，並標記 #MadetoPlay，讓更多人瞭解這個觀念。

    #MadetoPlay
    Neide Santos

    Neide Santos

    巴西聖保羅 Vida Corrida 計畫創辦人。Neide Santos 在巴西聖保羅 Capão Redondo 區的暴力衝突中相繼失去丈夫和兒子後，開始仰賴跑步撫慰心靈。Neide 的理念源自已故兒子希望她改變周遭社區的願望，因此她發起 Vida Corrida 計畫，致力透過路跑啟發當地社區的女性和孩童。她現在成了大家口中的「天使」，每週都有超過 400 人參加路跑活動。Neide 說道：「運動改變了我的人生。如果運動可以改變我的人生，一定也能改變這些孩子的人生。」

    林美珍

    林美珍

    中國蓬壺鎮體育老師。林美珍是中國偏鄉學校的體育老師，能替學生爭取的運動器材資金很少，所以只能憑著想像力打造運動玩樂的天地。有一天，她在從學校開車回家的路上，經過一間門外堆放破舊輪胎的汽車修理廠，於是她靈機一動，心想：「何不將這些輪胎運用在我的體育課？」現在，除了將輪胎當作訓練設備以外，她更把輪胎升級改造成玩具，打造出一座運動場，讓學生能夠跑跳和玩耍。林美珍說道：「每堂課的 40 分鐘是我最開心的時間，和孩子一起玩耍真的很有趣，我想給他們一個快樂的童年。」

    Lizbeth Tello

    Lizbeth Tello

    美國加州洛杉磯小學二年級老師、Marathon Kids 成員。在 Lizbeth Tello 任職的小學，大部分的孩子都生活在貧窮線以下。學校附近的公園被幫派把持後，孩子更失去了玩耍的地方，於是她決定挺身而出。熱衷跑步的 Lizbeth 申請 Marathon Kids 補助，想在學校的操場上打造一座安全的避風港，讓學生能夠活動與奔跑。時至今日，已有 300 多名孩子加入學校的跑步社團。Lizbeth 每週都會測量操場上的距離，訂下「五圈等於一英哩」的標準，並鼓勵跑步的學生達成目標。這對學生有顯著的影響，他們變得非常熱愛跑步，驕傲地穿上 Marathon Kids 的 T 恤穿過學校走廊。問到 Lizbeth 最喜歡的部分，她說：「我喜歡他們越過終點線時臉上的表情，雖然累癱了，卻笑容滿面。」

    Julia Winkler

    Julia Winkler

    德國柏林 Buntkicktgut 計畫統籌人員。Julia Winkler 受傷無法再踢球後，轉而指導孩子投入她所熱愛的運動。身為一位運動和社會教育家，Julia 服務的 Buntkicktgut 組織聯合 Nike 和 IRC 發起 Berlin Kickt 計畫，透過足球這項全民運動，為柏林一帶的孩子提供社交和情感技能培訓。這裡共有 15,000 名難民兒童，而足球正是他們與新社群、新文化和新同學建立聯繫的方式。該計畫培訓的女孩因為成長環境比較傳統，接觸運動的機會特別有限。為此，Julia 和其他教練讓這些女孩接觸足球，增加她們的信心而有勇氣挑戰極限。Julia 說道：「我注意到很多女孩的正面改變。她們從身體語言開始改變，現在都能抬頭挺胸迎接人生的挑戰了。」

    Ellen Ramasedi

    Ellen Ramasedi

    南非約翰尼斯堡索維托 Active Schools 教練。對約翰尼斯堡索維托的女孩來說，放學後通常要為家人下廚、看家和照顧弟妹，大人卻總是鼓勵男孩運動。索維托 Active Schools 計畫的 Ellen Ramasedi 教練認為這不合理，因此積極打破性別和社會藩籬，幫助女孩跳脫傳統角色的束縛、投入各種運動。她說道：「我相信平權，女孩必須知道她們和男孩一樣都有運動的權利。」Ellen 鼓勵女孩更積極運動，改變她們的生活習慣和未來的人生。她常說道：「如果我能運動，為何妳不能？一起動起來吧。」

    Sally Nnamani

    Sally Nnamani

    美國紐約布魯克林區 PeacePlayers 計畫經理。Sally 原本住在奈及利亞東南部的小村，12 歲跟著家人搬到紐約上州郊區，面臨極大的文化衝擊，幸好有運動幫助她度過這段時期。籃球成為她的情緒出口，她也因此發現運動真正的影響力，可以交到新朋友及建立歸屬感。從那時起，Sally 便投身 Power Play NYC 等組織，目前則在 PeacePlayers 服務。她身兼孩子的教練、楷模、導師與朋友，啟發並激勵孩子培養自信與能力，對女孩特別照顧，讓她們在球場內外都能徹底發揮潛能。

    小小女力動起來，大大改變這世界

    我們與社區合作夥伴攜手努力，
    讓世界各地的女孩動起來。

    成為好教練

    將遊戲和運動帶進你的社群。立即探索實用的教學技巧，開始一步步改變世界。

    馬上開始

    運動的力量

    認識六位來自世界各地的教練，她們對新一代運動員的影響深遠。

    Neide Santos

    Neide Santos

    巴西聖保羅 Vida Corrida 計畫創辦人。Neide Santos 在巴西聖保羅 Capão Redondo 區的暴力衝突中相繼失去丈夫和兒子後，開始仰賴跑步撫慰心靈。Neide 的理念源自已故兒子希望她改變周遭社區的願望，因此她發起 Vida Corrida 計畫，致力透過路跑啟發當地社區的女性和孩童。她現在成了大家口中的「天使」，每週都有超過 400 人參加路跑活動。Neide 說道：「運動改變了我的人生。如果運動可以改變我的人生，一定也能改變這些孩子的人生。」

    林美珍

    林美珍

    中國蓬壺鎮體育老師。林美珍是中國偏鄉學校的體育老師，能替學生爭取的運動器材資金很少，所以只能憑著想像力打造運動玩樂的天地。有一天，她在從學校開車回家的路上，經過一間門外堆放破舊輪胎的汽車修理廠，於是她靈機一動，心想：「何不將這些輪胎運用在我的體育課？」現在，除了將輪胎當作訓練設備以外，她更把輪胎升級改造成玩具，打造出一座運動場，讓學生能夠跑跳和玩耍。林美珍說道：「每堂課的 40 分鐘是我最開心的時間，和孩子一起玩耍真的很有趣，我想給他們一個快樂的童年。」

    Lizbeth Tello

    Lizbeth Tello

    美國加州洛杉磯小學二年級老師、Marathon Kids 成員。在 Lizbeth Tello 任職的小學，大部分的孩子都生活在貧窮線以下。學校附近的公園被幫派把持後，孩子更失去了玩耍的地方，於是她決定挺身而出。熱衷跑步的 Lizbeth 申請 Marathon Kids 補助，想在學校的操場上打造一座安全的避風港，讓學生能夠活動與奔跑。時至今日，已有 300 多名孩子加入學校的跑步社團。Lizbeth 每週都會測量操場上的距離，訂下「五圈等於一英哩」的標準，並鼓勵跑步的學生達成目標。這對學生有顯著的影響，他們變得非常熱愛跑步，驕傲地穿上 Marathon Kids 的 T 恤穿過學校走廊。問到 Lizbeth 最喜歡的部分，她說：「我喜歡他們越過終點線時臉上的表情，雖然累癱了，卻笑容滿面。」

    中國上海 Nike Boundless Girls 撒開腳丫

    中國上海 Nike Boundless Girls 撒開腳丫

    中國上海市多所小學的 200 名女孩、網球大滿貫冠軍李娜和女演員周冬雨，一起為 Nike Boundless Girls 撒開腳丫計畫剪綵，協助女孩打破運動的偏見，發揮她們的潛力。

    啟發靈感
    美國加州洛杉磯 Nike Legacy 高峰會

    美國加州洛杉磯 Nike Legacy 高峰會

    來自洛杉磯各地的女性參加 Nike Legacy 高峰會的「洛杉磯女教練」(Women Coach LA) 開幕活動。這項為期一天的活動提供啟發與學習機會，著重培訓女教練，以期提升洛杉磯的女教練人數。

    歐洲、中東與非洲地區 Gurls Talk Made to Play 基金

    歐洲、中東與非洲地區 Gurls Talk Made to Play 基金

    歐洲、中東與非洲地區的 Gurls Talk 公布 Made to Play 基金的得主，表揚在社區內透過運動改變女孩人生的新一代女教練。來自 45 個國家/地區的數百位申請者中，共有 17 名年輕女性獲選，在 Nike、Gurls Talk 和 Women Win 的支持下實現她們的理念。

    巴西聖保羅 Vida Corrida

    巴西聖保羅 Vida Corrida

    聖保羅 Vida Corrida 計畫 400 多名成員、撐竿跳高世界冠軍 Fabiana Murer 和殘障奧運會運動員 Veronica Hypolito 在 Capão Redondo 區的街道上路跑，共同歡慶國際婦女節。

    美國德州奧斯汀 Marathon Kids

    美國德州奧斯汀 Marathon Kids

    四度拿下奧運金牌的 Sanya Richards-Ross 在奧斯汀 Pflugerville Marathon Kids 跑步俱樂部每月舉行的路跑活動開跑前現身，讓俱樂部的女孩感到驚喜萬分。

    加拿大多倫多 Air Basketball League

    加拿大多倫多 Air Basketball League

    Nike 和 Toronto Community Housing 合辦多倫多 Air Basketball League 籃球聯賽，女生球員參加 WNBA 運動員 Kia Nurse 等多位傑出女性鼓舞人心的對談，並在一場技能講座中學習如何透過籃球克服逆境。

    阿根廷布宜諾斯艾利斯 La Nuestra Fútbol

    阿根廷布宜諾斯艾利斯 La Nuestra Fútbol

    布宜諾斯艾利斯博卡青年競技俱樂部的女性足球球星 Camila Gomez 和 Florencia Quinonez 邀請 La Nuestra 女子足球計畫的女孩，一起在主要供男性球員使用的球場上踢球。

    美國伊利諾州芝加哥 Girls in the Game Chicago

    美國伊利諾州芝加哥 Girls in the Game Chicago

    芝加哥 Girls in the Game 的青年隊成員在為期一天的活動中接受指導、願景規劃、培訓和舞蹈課程。該組織致力鼓勵女孩透過運動實現更快樂、更健康且更有自信的生活。

    墨西哥墨西哥城 TRASO

    墨西哥墨西哥城 TRASO

    墨西哥城青年拳擊計畫 TRASO (Transformación Social) 的女孩聚集在 Nike House of Her，透過舞蹈、瑜伽和訓練瞭解拳擊和運動的樂趣與基礎。

    美國田納西州曼非斯 Girls Summit

    美國田納西州曼非斯 Girls Summit

    曼非斯灰熊隊和 Nike 邀請 400 名女孩參與第三屆 Girls Summit 年度高峰會，在為期一天的遊樂、運動體驗和啟發活動中獲得滿滿活力。

    美國奧勒岡州波特蘭 She Hoops Series

    美國奧勒岡州波特蘭 She Hoops Series

    波特蘭的女孩慶祝波特蘭拓荒者隊 She Hoops Series 圓滿落幕，她們在這個為期五週的球技訓練營中學習並培養籃球基礎技巧。

    「玩耍就是力量」席捲全球

    「玩耍就是力量」席捲全球

    我們為世界各地的女孩提供專屬運動內衣，讓她們能在運動時展現自信。

    Julia Winkler

    Julia Winkler

    德國柏林 Buntkicktgut 計畫統籌人員。Julia Winkler 受傷無法再踢球後，轉而指導孩子投入她所熱愛的運動。身為一位運動和社會教育家，Julia 服務的 Buntkicktgut 組織聯合 Nike 和 IRC 發起 Berlin Kickt 計畫，透過足球這項全民運動，為柏林一帶的孩子提供社交和情感技能培訓。這裡共有 15,000 名難民兒童，而足球正是他們與新社群、新文化和新同學建立聯繫的方式。該計畫培訓的女孩因為成長環境比較傳統，接觸運動的機會特別有限。為此，Julia 和其他教練讓這些女孩接觸足球，增加她們的信心而有勇氣挑戰極限。Julia 說道：「我注意到很多女孩的正面改變。她們從身體語言開始改變，現在都能抬頭挺胸迎接人生的挑戰了。」

    Ellen Ramasedi

    Ellen Ramasedi

    南非約翰尼斯堡索維托 Active Schools 教練。對約翰尼斯堡索維托的女孩來說，放學後通常要為家人下廚、看家和照顧弟妹，大人卻總是鼓勵男孩運動。索維托 Active Schools 計畫的 Ellen Ramasedi 教練認為這不合理，因此積極打破性別和社會藩籬，幫助女孩跳脫傳統角色的束縛、投入各種運動。她說道：「我相信平權，女孩必須知道她們和男孩一樣都有運動的權利。」Ellen 鼓勵女孩更積極運動，改變她們的生活習慣和未來的人生。她常說道：「如果我能運動，為何妳不能？一起動起來吧。」

    Sally Nnamani

    Sally Nnamani

    美國紐約布魯克林區 PeacePlayers 計畫經理。Sally 原本住在奈及利亞東南部的小村，12 歲跟著家人搬到紐約上州郊區，面臨極大的文化衝擊，幸好有運動幫助她度過這段時期。籃球成為她的情緒出口，她也因此發現運動真正的影響力，可以交到新朋友及建立歸屬感。從那時起，Sally 便投身 Power Play NYC 等組織，目前則在 PeacePlayers 服務。她身兼孩子的教練、楷模、導師與朋友，啟發並激勵孩子培養自信與能力，對女孩特別照顧，讓她們在球場內外都能徹底發揮潛能。

    小小女力動起來，大大改變這世界

    我們與社區合作夥伴攜手努力，讓世界各地的女孩動起來。

    中國上海 Nike Boundless Girls 撒開腳丫

    中國上海 Nike Boundless Girls 撒開腳丫

    中國上海市多所小學的 200 名女孩、網球大滿貫冠軍李娜和女演員周冬雨，一起為 Nike Boundless Girls 撒開腳丫計畫剪綵，協助女孩打破運動的偏見，發揮她們的潛力。

    啟發靈感
    美國加州洛杉磯 Nike Legacy 高峰會

    美國加州洛杉磯 Nike Legacy 高峰會

    來自洛杉磯各地的女性參加 Nike Legacy 高峰會的「洛杉磯女教練」(Women Coach LA) 開幕活動。這項為期一天的活動提供啟發與學習機會，著重培訓女教練，以期提升洛杉磯的女教練人數。

    歐洲、中東與非洲地區 Gurls Talk Made to Play 基金

    歐洲、中東與非洲地區 Gurls Talk Made to Play 基金

    歐洲、中東與非洲地區的 Gurls Talk 公布 Made to Play 基金的得主，表揚在社區內透過運動改變女孩人生的新一代女教練。來自 45 個國家/地區的數百位申請者中，共有 17 名年輕女性獲選，在 Nike、Gurls Talk 和 Women Win 的支持下實現她們的理念。

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    將遊戲和運動帶進你的社群。立即探索實用的教學技巧，開始一步步改變世界。

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    鼓勵女孩積極主動本身就是一項團隊運動，所以我們和世界各地的組織攜手合作，希望透過遊戲和運動，讓女孩擁有主動參與的體驗。

    巴西聖保羅 Vida Corrida

    巴西聖保羅 Vida Corrida

    聖保羅 Vida Corrida 計畫 400 多名成員、撐竿跳高世界冠軍 Fabiana Murer 和殘障奧運會運動員 Veronica Hypolito 在 Capão Redondo 區的街道上路跑，共同歡慶國際婦女節。

    美國德州奧斯汀 Marathon Kids

    美國德州奧斯汀 Marathon Kids

    四度拿下奧運金牌的 Sanya Richards-Ross 在奧斯汀 Pflugerville Marathon Kids 跑步俱樂部每月舉行的路跑活動開跑前現身，讓俱樂部的女孩感到驚喜萬分。

    加拿大多倫多 Air Basketball League

    加拿大多倫多 Air Basketball League

    Nike 和 Toronto Community Housing 合辦多倫多 Air Basketball League 籃球聯賽，女生球員參加 WNBA 運動員 Kia Nurse 等多位傑出女性鼓舞人心的對談，並在一場技能講座中學習如何透過籃球克服逆境。

    阿根廷布宜諾斯艾利斯 La Nuestra Fútbol

    阿根廷布宜諾斯艾利斯 La Nuestra Fútbol

    布宜諾斯艾利斯博卡青年競技俱樂部的女性足球球星 Camila Gomez 和 Florencia Quinonez 邀請 La Nuestra 女子足球計畫的女孩，一起在主要供男性球員使用的球場上踢球。

    美國伊利諾州芝加哥 Girls in the Game Chicago

    美國伊利諾州芝加哥 Girls in the Game Chicago

    芝加哥 Girls in the Game 的青年隊成員在為期一天的活動中接受指導、願景規劃、培訓和舞蹈課程。該組織致力鼓勵女孩透過運動實現更快樂、更健康且更有自信的生活。

    墨西哥墨西哥城 TRASO

    墨西哥墨西哥城 TRASO

    墨西哥城青年拳擊計畫 TRASO (Transformación Social) 的女孩聚集在 Nike House of Her，透過舞蹈、瑜伽和訓練瞭解拳擊和運動的樂趣與基礎。

    美國田納西州曼非斯 Girls Summit

    美國田納西州曼非斯 Girls Summit

    曼非斯灰熊隊和 Nike 邀請 400 名女孩參與第三屆 Girls Summit 年度高峰會，在為期一天的遊樂、運動體驗和啟發活動中獲得滿滿活力。

    美國奧勒岡州波特蘭 She Hoops Series

    美國奧勒岡州波特蘭 She Hoops Series

    波特蘭的女孩慶祝波特蘭拓荒者隊 She Hoops Series 圓滿落幕，她們在這個為期五週的球技訓練營中學習並培養籃球基礎技巧。

    「玩耍就是力量」席捲全球

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    我們深信所有孩子都該盡情玩耍，而不是整天靜靜坐著。

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