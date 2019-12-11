原地踏步，她就無法追求夢想
你知道嗎？多數女孩每天活動身體的時間根本不到一小時。然而，不論在運動或生活上，她們只要積極參與，就能締造更好的表現。簡單來說，身體動起來可以讓女孩子知道自己擁有健康、快樂與成功的力量。
Nike Game Growers
Nike 邀請 WNBA 和 NBA 部分球隊共同發起創新的
Game Growers 計畫，為全美各地的女童提供
積極運動的機會。
Nike Game Growers
Nike 邀請 WNBA 和 NBA 部分球隊共同發起創新的 Game Growers 計畫，為全美各地的女童提供積極運動的機會。
Gurls Talk Made to Play 基金
女孩只要動起來，不論在運動或生活上，都可以做得更好。
我們邀請 Women Win 和 Gurls Talk 共同發起
Gurls Talk Made to Play 基金，支持女性幫助周遭
的女孩改變人生。我們從 45 個國家/地區的數百名申請者
中選出 17 位年輕女性，除了提供基金贊助她們針對 14
歲以下女孩的計畫，也邀請她們參加 Women Win 的
領導力和導師培訓。一起來聽聽三位獲得基金的女性如何
透過運動改變女孩的人生。
玩耍就是力量
我們與世界各地的社區組織攜手合作，一起透過遊戲與運動的力量，打破藩籬、凝聚歸屬感，協助女孩找到自己強大的一面。
Mbali Dlamini
來自南非索維托的 Mbali Dlamini 教練經營 Altus Sport，透過課後計畫照顧 120 多位女孩。Made to Play 基金讓她得以拓展計畫內容，加入板球、街頭足球、無聲球和各種生活技能的訓練，幫助女孩學習如何處理同儕壓力、傷害和霸凌等問題。
Lemya
來自巴黎的 Lemya 老師在格勒諾布爾擔任 Big Bang Ballers 的籃球志工教練已有五年之久，她預計利用 Made to Play 基金在法國極為窮困的塞納聖但尼省購買器材、聘請教練，並規劃 Big Bang Ballers 活動，透過籃球賽幫助流離失所的羅姆族女童建立信心及凝聚向心力。
Beau Van Iersel
來自荷蘭丹布許的 Beau Van Iersel 任職於一所專門幫助學習和肢體障礙學生的學校，努力學習如何成為優良的體育老師。她將 Made to Play 基金運用在自己設計的 Hub Fit Gurls 計畫上，提供多種運動和自我防衛課程，讓女孩找到力量並建立自信。
玩耍就是力量
我們與世界各地的社區組織攜手合作，一起透過遊戲
與運動的力量，打破藩籬、凝聚歸屬感，協助
女孩找到自己強大的一面。
玩耍就是力量
我們與世界各地的社區組織攜手合作，一起透過遊戲與運動的力量，打破藩籬、凝聚歸屬感，協助女孩找到自己強大的一面。
停止空談，立即行動
運動的力量
認識六位來自世界各地的教練，她們對新一代
運動員的影響深遠。
小小女力動起來，大大改變這世界
我們與社區合作夥伴攜手努力，
讓世界各地的女孩動起來。
運動的力量
認識六位來自世界各地的教練，她們對新一代運動員的影響深遠。
小小女力動起來，大大改變這世界
我們與社區合作夥伴攜手努力，讓世界各地的女孩動起來。
停止空談，立即行動
鼓勵女孩積極主動本身就是一項團隊運動，所以我們和世界各地的組織攜手合作，希望透過遊戲和運動，讓女孩擁有主動參與的體驗。
停止空談，立即行動
鼓勵女孩積極主動本身就是一項團隊運動，所以我們和世界各地的組織攜手合作，希望透過遊戲和運動，讓女孩擁有主動參與的體驗。
我們深信所有孩子都該盡情玩耍，而不是整天靜靜坐著。