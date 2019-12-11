Made To Play

Lizbeth Tello

美國加州洛杉磯小學二年級老師、Marathon Kids 成員。在 Lizbeth Tello 任職的小學，大部分的孩子都生活在貧窮線以下。學校附近的公園被幫派把持後，孩子更失去了玩耍的地方，於是她決定挺身而出。熱衷跑步的 Lizbeth 申請 Marathon Kids 補助，想在學校的操場上打造一座安全的避風港，讓學生能夠活動與奔跑。時至今日，已有 300 多名孩子加入學校的跑步社團。Lizbeth 每週都會測量操場上的距離，訂下「五圈等於一英哩」的標準，並鼓勵跑步的學生達成目標。這對學生有顯著的影響，他們變得非常熱愛跑步，驕傲地穿上 Marathon Kids 的 T 恤穿過學校走廊。問到 Lizbeth 最喜歡的部分，她說：「我喜歡他們越過終點線時臉上的表情，雖然累癱了，卻笑容滿面。」