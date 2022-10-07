除了勝利，更要稱頌女孩們在運動中的進步

專家指出只要女童有機會運動，她們在肢體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是今日，女童被排除在運動之外的機率是男童的兩倍。Nike 偕同社群夥伴和專家，致力翻轉單一性別被排除在外的趨勢。我們更撰寫《女孩指導指南》，提供資源幫助你指導、支持年輕運動員，並賦予她們力量。



知道自己不斷進步能帶來驚人的強大力量。女孩想要的，是能幫助她們不論比賽結果如何，都樂見自己進步的教練。這正是學習成長的契機，也是運動能產生意義的原因。每一次的揮桿、傳球、衝刺或踢球，都會變得更充實。每一次的失誤、跌倒、揮空或差錯，也是如此。



這個方式在教練圈稱為「趨向精熟法」，是培養動力、鼓勵付出、發展運動員技能和減少焦慮的一組技巧。透過趨向精熟法，教練能為年輕人創造機會，真正投入並對自己的學習負責。採用趨向精熟法的教練會把重點放在：



運動員能掌握的事情：教練如果把重心放在運動員能掌握的事情上，例如投入的心血、嘗試新事物、面對困難也能堅持不懈的精神，就能幫助運動員培養出色表現所需的基礎特質與能力，而非只看最終結果。聚焦在運動員能掌控的事情上，也能幫助他們走出自己的路，完成心目中的理想。



小成就、大人生：沒有人能拿起網球拍，就在一天內變成 Serena Williams。初次接觸網球的女孩如果只和 Serena 或同隊裡最好的球員比較，那麼注定會失望。然而，如果能慶祝獲得小成就的美好時刻，例如第一次擊球過網、個人最久的連續對打、首次破了對方的高壓發球，就能保有熱忱，持續學習下去。



從錯誤中東山再起：女孩內心面對犯錯的方式和男孩不太一樣，她們常常會將錯誤歸咎在自己身上，因此很快就興起放棄的念頭，逃避難受的感覺。設法讓內心對過去所犯的錯誤釋懷，幫助孩子建立信心，把心思放在下一場比賽和享受運動的樂趣上。



女孩必須知道自己正在不斷進步，不只是比賽的輸贏，還包括持續精進的技能。沒有人天生就是高舉冠軍獎盃的頂尖高手，進步需要時間，因此慶祝日常小成就 (技巧養成、辛苦付出、歡呼加油與團隊合作) 和慶祝贏得比賽與達成目標一樣重要。