女孩們在運動中的競爭精神

專家指出只要女童有機會運動，她們在肢體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是今日，女童被排除在運動之外的機率是男童的兩倍。Nike 偕同社群夥伴和專家，致力翻轉單一性別被排除在外的趨勢。我們更撰寫《女孩指導指南》，提供資源幫助你指導、支持年輕運動員，並賦予她們力量。



女孩熱愛比賽，也會全力以赴。一份研究也支持了這個觀點：有四分之三的女孩表示，她們最喜歡的運動就是比賽，她們也喜歡加入強調勝利和樂趣的隊伍。我們知道女孩並不脆弱，她們也不見得會比男孩子更容易受傷。最重要的是，她們想運動、想比賽。



這不代表你一定要辦一場全力奮戰的分組比賽，或是在每次練習時都計分。其實，你應該找出能讓女孩既良性競爭又能學到關鍵技巧的方法。



可以讓她們持續活動、將停擺時間降到最低的，就是最好的比賽形式。可以學習溝通、團隊合作、解決問題和動作技巧的比賽都很棒。這裡有一些簡單又有趣的活動，可以教導這些概念並幫助女孩保有動力。



我們希望孩子能盡量活動，她們自己也希望能如此。因此鬼抓人這類會讓孩子淘汰出局的遊戲就必須調整。舉例來說，可以將鬼抓人改成：被抓到的人要定格不動 5 秒鐘，並大聲喊出最喜歡的球員或球隊，接著就能跳起身，繼續參加遊戲。



在參加比賽之前，女孩還必須要有合適的服飾，既適合運動，也能讓身體穿出美好體驗。看起來不太舒服或突然決定退出的女孩，可能需要像是運動內衣這類的個人運動裝備。請在父母或照顧者在場時以適當的方式妥善處理這件事，讓她能玩得舒適又安全。