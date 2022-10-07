打造適合女孩們的運動空間

專家指出，女孩若有機會參賽，在肢體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是現在，女孩被排除在運動之外的機率卻是男孩的兩倍。Nike 聯手社群夥伴和專家，致力翻轉單一性別被排擠的趨勢。我們撰寫了「女孩指導指南」，提供資源幫助各位指導、支持年輕運動員，並賦予她們力量。



就實際情況而言，運動裝備和空間通常不是為女孩所設計，而這樣的現象，也經常我們在無意間以許多形式更加強化。女生經常得穿越整個公園找洗手間，或是穿男孩球隊的舊制服，這些狀況都在在讓我們看出女孩運動員不夠受到重視。防護裝備也一樣，製作時很少考慮到女孩子，結果可能造成不合身、不舒服，有時甚至還會不安全。



有太多時候，女孩必須將就，因此她們對運動有了負面的體驗。



女孩需要合身的運動裝備、適合自己的服飾、鄰近運動地點且乾淨安全的盥洗空間，以及讓她們不必擔心人身安全的練習時間與地點。我們雖然未必能為此蓋出更好的盥洗室，但在規劃運動時間和地點時，都可以仔細考慮上述需求，創造舒適安全的體驗。



別忘了，對很多女孩而言，旁人並不鼓勵她們運動。光是露個面，其實都有風險，因此對女孩而言，更重要的是擁有正向、健康的環境，讓她們能享有安全感並樂在其中，而不會受到歧視和批判。