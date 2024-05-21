打造不鼓勵女孩彼此討論外貌和飲食的文化，包括自己的身體、隊友和對手，還有看似「正面」的評論，例如「你看起來很好看！變瘦了嗎？」我們將這稱為打造「不討論身體專區」，鼓勵女孩把重點放在運動時身體能達成的事以及感受到的體驗，而不是談論身體外貌。在家裡、練習、比賽時也請採用同樣的原則。如果你先以身作則，就能確保女孩身邊的每個人都能遵守這個標準。

請記得，每個女孩踏上各種運動場地或跑道時，大家不分身體類型，都是一名運動員。為了讓每個女孩都有實現夢想的最佳機會，現在就採取行動，改寫標準、改寫勝利的定義。

「身體自信運動」是 Nike 和 Dove 共同開發的計畫，旨在幫助女孩建立身體自信，讓女孩在運動中獲得歸屬感。本內容與「運動中的女力展現」以及「外貌研究中心」合作設計。

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