欣賞每個女孩身體的獨特
真實對話
運動能激發思想，促進團結，讓我們有更多機會珍惜多元獨特的身體之美。儘管如此，仍有不少女孩因為對自己的身體沒有自信而放棄運動，比例是男孩的兩倍。但你有力量改變這一切。
數十年來，社會提倡一種狹隘的審美觀，對女孩外表有不切實際的理想標準，在運動領域也是如此。家人、朋友、教練、媒體都深深影響我們的認知，形塑出所謂的運動「完美身形」。這個無法實現的目標會對女孩的心理健康以及運動意願造成負面影響。我們可以一起做出小改變，幫助女孩在從事熱愛的運動時，對自己的身體更有信心。
1. 為女孩營造安全的運動空間。
提倡女孩專用空間 (例如更衣室或盥洗室)，提供安全舒適的環境。確保這類空間光線充足，保有更衣隱私，並由女性監管，非參與者不得進入。盡可能提供體香劑和衛生棉條等衛生用品。目標是讓女孩保有隱私，感到安全舒適，尤其是身形變化階段時就更需如此。
2. 捍衛女孩的獨特性和代表性。
評估女孩的運動環境，並考慮有哪些因素可能會扼殺獨特性和強化狹隘的理想外貌標準。例如，她是否只能看到呈現某種特定運動員類型 (瘦、高、身心健全、白人) 的廣告內容？更衣室裡滿是「鼓舞人心」的金句名言，鼓勵瘋狂節食和過度訓練？若是如此，請和教練團隊討論這類訊息造成的有害影響，以及如何換成更多元、無關外貌的內容。
3. 盡可能提供多種運動裝備選擇。
讓人不自在或暴露的制服，可能會讓女孩在運動時分心或感到煩惱。提供多種制服類型，便可讓女孩選擇自己穿起來最自在的服飾。不論是提供短褲、內搭褲、T 恤或背心上衣，都能大幅提升舒適度。因此，如果能讓女孩自行選擇，就請這麼做。負責管理女孩制服的運動成員或組織成員，請想想如何達成這一點。即使是父母或教練，挑戰基層現況，也能帶來巨大的改變。
4. 留意所用的語言。
採用中性語言，以及使用運動員偏好的性別代名詞，能帶來深遠的影響。例如，不說「兄弟們把它拿進來！」，改說「大家把它拿進來！」像這樣簡單的改變，就能對女孩的未來前景產生巨大的影響。
5. 別再談論身體外貌。
打造不鼓勵女孩彼此討論外貌和飲食的文化，包括自己的身體、隊友和對手，還有看似「正面」的評論，例如「你看起來很好看！變瘦了嗎？」我們將這稱為打造「不討論身體專區」，鼓勵女孩把重點放在運動時身體能達成的事以及感受到的體驗，而不是談論身體外貌。在家裡、練習、比賽時也請採用同樣的原則。如果你先以身作則，就能確保女孩身邊的每個人都能遵守這個標準。
請記得，每個女孩踏上各種運動場地或跑道時，大家不分身體類型，都是一名運動員。為了讓每個女孩都有實現夢想的最佳機會，現在就採取行動，改寫標準、改寫勝利的定義。
「身體自信運動」是 Nike 和 Dove 共同開發的計畫，旨在幫助女孩建立身體自信，讓女孩在運動中獲得歸屬感。本內容與「運動中的女力展現」以及「外貌研究中心」合作設計。
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