女孩指導指南
如何激勵女孩開始並持續運動
女孩們都會想要運動，希望參與活動、競賽、冒險，並渴望歸屬感。至於如何鼓勵女孩到運動場或健身房、確保她們擁有運動內衣和髮帶等適合的運動裝備，同時保持運動習慣，都需要下點巧思功夫。
專家指出只要女孩有機會運動，她們在肢體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是，女孩被排除在運動之外的機率是男童的兩倍，尤其都會社區和有色人種女孩放棄的比例更高。
即便如此，我們每個人還是能發揮自身力量，鼓勵女孩起身運動並持續下去。為了讓女孩對運動產生正面又有意義的連結，請考量以下要點：
- 有機會成為團隊的一員、參加比賽、結交朋友，以及和身邊的隊友與大人產生連結。
- 榜樣也很重要，例如女性教練，以及生活中景仰女性運動員的人。擁有這些榜樣的女孩，即使年齡增長也更有可能保持運動的習慣。
- 最後，要讓她們繼續回來並持續運動，我們必須打造一個接納並懂得欣賞女孩的運動文化。這必須從我們培養的團隊文化開始做起。
Nike 與社區夥伴和專家聯手，希望扭轉女孩放棄運動的趨勢。為了達成這個目標，建議女孩身邊的大人在旁為她們聲援並化身盟友。這樣無論在球場上、跑道上，還是其他揮汗運動的地方，都能擁有正向的美好體驗。為此，我們推出了這份指南，為每個人提供入門時的參考資源。如需要更多秘訣，不妨參考這些關於指導女孩的秘訣表單。