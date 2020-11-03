打造運動員心態的六大習慣

03. 尋找目標。

你或許沒有意識到，但其實人都有無止盡的動機可以利用，重點是要找出自己的「原因」，即在每次接受挑戰時讓你感到振奮的核心目標。對精英運動員來說，這個「原因」是非常個人的，而且往往隱含了情感層面。例如 LeBron 和 Serena 都表示，他們的目標是激勵和他們一樣，以及和他們有相同出身的孩子成就偉大。你可隨時開始釐清自己的目標，找出會令你感到滿足，或會令你感到自豪的原因。如果你還是感到很茫然，可以從為下一代做好榜樣的 NBA 和網球名人身上汲取靈感，並將目標擺在你重視的某人身上。專注在他人的需求可讓你保持積極負責，甚至可以激勵你比原本再稍微努力一點。



04. 堅定不移。

「意志力」結合了熱情和堅持不懈，有助完成長期目標。這種堅靭是每位教練想從運動員身上尋找的特質。評估意志力的最簡單方法就是觀察是否能堅持到底。你是否能完成自己展開的任務？你還記得一開始的任務是什麼嗎？如果你不確定要如何回答這些問題，可設定只需花幾天完成的小目標 (例如每週三天無肉飲食，而不是徹底進行純素飲食)。如果你做到了，可試著反覆進行，或許一週可增加一天，之後再增加一天，直到將週計畫拉長到月計畫，甚至持續一整年。經常達成小目標可提升意志力，將你更大的目標化為現實。



05. 高度重視過程。

精英運動員經常仰賴幾近強迫性的日常例行訓練來安排各項任務，並瞄準目標。在日常生活中，打造有效率的「過程」或許就像維持嚴密計畫一樣簡單。檢視你的例行活動並自問：這樣的活動是否具備一致性 (任務以規律節奏出現，因此你可以從中找到成就感)？是否具備重複性 (完全一樣的任務，因此可以自動從中學習)？是否包含行動方案 (從短期任務逐步累積至可達成長期任務)？是否強調焦點 (你的「原因」永遠是首要考量)。最後，在執行時是否帶有寬容度 (絕不要因失敗而折磨自己)？最後一項可確保你能長期堅持執行過程。



06. 充分掌控自己的所有權。

「所有權」最簡單的意義是為自己的進步負起全部責任，沒有任何的藉口，也不怪罪任何人。這是出色人才轉變成出色運動員的重要一課，因為他們意識到自己的表現都在自己的掌控中。隨著過程的進行，有個簡單的小分析可以確定你是否已做到這點：你是否正在培養責任感 (在有需要時主導情況)？你是否願意負責 (願意接受所有的結果，無論好壞)？你是否願意提供信賴 (日復一日的所有權)？你是否在練習承諾 (做的比預期的多)？真正取得所有權意味著你是名副其實的領導人。你是值得信賴的，而且執行力超乎所有人的期待，這就是為何掌控所有權不只為你帶來好處，也能為你的團隊夥伴、家人和朋友帶來好處，他們會知道，無論平時或在關鍵時刻，都有你能依靠。