打造運動員心態的六大習慣

Serena、Kobe、Neymar、Biles，是什麼樣的不知名因素讓這些優秀的運動員表現出色？ 訓練精英運動員的 Nike 資深成效總監兼 Nike Performance Council 成員 Ryan Flaherty 表示，重點不在於速度、肌力、耐力或基因，而是心態。
Flaherty 親身近距離接觸上百名金牌得主、世界冠軍和記錄保持人長達 15 年，他以嚴苛的標準研究他們的思維習慣與行為，並將他獲得的資訊用來幫助任何想提升表現的運動員。
最近他與芝加哥大學醫學院腦動力學實驗室主任兼 Nike Performance Council 成員 Stephanie Cacioppo 博士合作，用神經科學來建立脈絡。Cacioppo 博士說：「Ryan 的研究與科學呈現出的一致性令我印象深刻。」
Flaherty 和 Cacioppo 博士表示，這些思維習慣與行為不僅適用於未來的名人堂得主。每一位想要跑得更快、比賽表現更出色，或只是單純想讓生活更美好的人都可以開始運用這些習慣。
01. 自我對話。
不要只是聽腦袋裡的聲音，可跟它們對話，但請採用專家稱為「自我對話」的策略性方式。這是運動員在具挑戰性的時刻幾乎普遍會使用的方法，這可協助聚焦，並讓你更有自信發揮最出色的表現，尤其是在將自己視為最好的朋友來進行自我對話時。你或許可以給予支持 (「你做得到！」) 或指示 (「深呼吸」)，但絕對不該批判 (因此在你失誤或是未能得到晉升機會時，不要責怪自己)。用第三或第二人稱來進行自我對話也很重要，即稱「她」或「你」，而不是「我」。這將有助你稍微拉開情緒距離，而且可像親密的朋友一樣，將同樣的體貼也延伸至自己身上。
02. 預想可能發生的事。
許多精英運動員比賽前一晚會在腦海中演練比賽的每一步，從起床開始，一直到在頒獎典禮上接受金牌。觀想或生動且鉅細靡遺地想像正面的行動或結果，可為心智做好實際體驗的準備，並在實際進行活動時提升反應能力、自信和耐力。但不要只是想像一切都順利進行；想像所有可能出錯的事，因此如果出現障礙，你就不太可能感到壓力，因為你已經具備如何克服的計畫。你也能將這樣的練習運用在可能改變人生的時刻 (搞定面試，贏得夢想工作；或是在不擅長游泳的情況下參加第一次的鐵人三項)，或是日常的活動，例如健身。
03. 尋找目標。
你或許沒有意識到，但其實人都有無止盡的動機可以利用，重點是要找出自己的「原因」，即在每次接受挑戰時讓你感到振奮的核心目標。對精英運動員來說，這個「原因」是非常個人的，而且往往隱含了情感層面。例如 LeBron 和 Serena 都表示，他們的目標是激勵和他們一樣，以及和他們有相同出身的孩子成就偉大。你可隨時開始釐清自己的目標，找出會令你感到滿足，或會令你感到自豪的原因。如果你還是感到很茫然，可以從為下一代做好榜樣的 NBA 和網球名人身上汲取靈感，並將目標擺在你重視的某人身上。專注在他人的需求可讓你保持積極負責，甚至可以激勵你比原本再稍微努力一點。
04. 堅定不移。
「意志力」結合了熱情和堅持不懈，有助完成長期目標。這種堅靭是每位教練想從運動員身上尋找的特質。評估意志力的最簡單方法就是觀察是否能堅持到底。你是否能完成自己展開的任務？你還記得一開始的任務是什麼嗎？如果你不確定要如何回答這些問題，可設定只需花幾天完成的小目標 (例如每週三天無肉飲食，而不是徹底進行純素飲食)。如果你做到了，可試著反覆進行，或許一週可增加一天，之後再增加一天，直到將週計畫拉長到月計畫，甚至持續一整年。經常達成小目標可提升意志力，將你更大的目標化為現實。
05. 高度重視過程。
精英運動員經常仰賴幾近強迫性的日常例行訓練來安排各項任務，並瞄準目標。在日常生活中，打造有效率的「過程」或許就像維持嚴密計畫一樣簡單。檢視你的例行活動並自問：這樣的活動是否具備一致性 (任務以規律節奏出現，因此你可以從中找到成就感)？是否具備重複性 (完全一樣的任務，因此可以自動從中學習)？是否包含行動方案 (從短期任務逐步累積至可達成長期任務)？是否強調焦點 (你的「原因」永遠是首要考量)。最後，在執行時是否帶有寬容度 (絕不要因失敗而折磨自己)？最後一項可確保你能長期堅持執行過程。
06. 充分掌控自己的所有權。
「所有權」最簡單的意義是為自己的進步負起全部責任，沒有任何的藉口，也不怪罪任何人。這是出色人才轉變成出色運動員的重要一課，因為他們意識到自己的表現都在自己的掌控中。隨著過程的進行，有個簡單的小分析可以確定你是否已做到這點：你是否正在培養責任感 (在有需要時主導情況)？你是否願意負責 (願意接受所有的結果，無論好壞)？你是否願意提供信賴 (日復一日的所有權)？你是否在練習承諾 (做的比預期的多)？真正取得所有權意味著你是名副其實的領導人。你是值得信賴的，而且執行力超乎所有人的期待，這就是為何掌控所有權不只為你帶來好處，也能為你的團隊夥伴、家人和朋友帶來好處，他們會知道，無論平時或在關鍵時刻，都有你能依靠。