心理專家分享接受未知數的原因與方法

在某些顯而易見的情況下，堅持熟悉的模式是聰明的。深夜回家時，沒人會說你應該挑一個很暗又偏僻的小巷，而非平常走的那條燈火通明的路線。Buckley 解釋說：「但當我們有能力去探索，卻任由自己被困在習慣或固定的模式裡，就算是好的習慣，這也會讓我們沒有拓展、發揮創意或帶來新成長的空間。」

然而，學習在不明朗的局勢下仍處之泰然，Buckley 表示這「會讓我們碰上在慣性模式中可能絕不會發現的人事物」。而芝加哥大學的研究也顯示，不確定性會讓人更有動力去達到成功的結果。其中一項理論是，冒險可以很刺激，而那種興奮感會帶給人動力。

更棒的是：接受未知會讓你每次嘗試時都越來越容易。紐約市合格臨床心理學家 Michael Ambrose 博士表示：「面對不確定或充滿挑戰的情況有助我們重新校準固有的警示系統，並讓我們未來能夠接觸更多的機會。」簡言之，我們可以從這樣的過程中培養勇氣和自我信任。

儘管未知可能看起來令人不安得要命，但你真的可以應付得來。耶魯大學一項關於猴子的研究發現，難以預料的局面會觸發前額葉皮質 (大腦中負責處理情緒反應的區域) 的加速運作。研究人員認為，這同樣的機制有助人類大腦在局勢不明時，全神貫注在最重要的資訊上，以利做出最佳決策。