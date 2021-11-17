心理專家分享接受未知數的原因與方法

將不確定性化為優勢
指導
我們無法逃避未知的事物，但也不必讓自己因此無法好好表現。
如同近代史已超級明確地顯示，沒有人可以預測未來，就算是莫名知道你領養了一隻狗的靈媒也是。我們多數人都剛經歷了這最難以預期且無法預料的一年半生活 (而我們也因此而變得更加強大)。但人生會持續充滿不確定性。預訂下個月和朋友到墨西哥的旅行好嗎？你會進入哪一間研究所？現實生活的馬拉松真的辦得成嗎？未來的每一刻都懸而未決。不確定性是無可避免的。
因此，更自在地與不確定性共處有助於舒緩焦慮，甚至可成為讓你達成遠大目標所需的動力。紐約市心理治療師兼合格臨床社工 Mollie Eliasof 表示：「這世上唯一不變的就是改變。我們越能接受這點，改變就越能讓人感到興奮，就像被注入新的活力一樣。」
為何不確定性會讓我們失常
當我們不知道會發生什麼事時，會感到不安是人之常情。新罕布夏州的高階主管教練 Robin Buckley 博士表示，對我們早期的祖先來說，「不確定性相當於危險，不惜一切代價也要避免」。例如，暗到看不清是否有饑餓的劍齒虎潛伏其中的洞穴就最好要避開。
我們避開未知的本能是如此根深蒂固，讓我們寧願承受熟悉的痛苦，也不願嘗試打開和走進乏人問津的無名之門。最好的例子：一項英國研究指出，比起有一半的機會可能會被電擊，人們在知道自己一定會受到痛苦的電擊時反而壓力較小。
「當我們有能力去探索，卻任由自己被困在習慣或固定的模式裡，就算是好的習慣，這也會讓我們沒有拓展、發揮創意或帶來新成長的空間。」
Robin Buckley 博士，高階主管教練
為何你應該擁抱廣大的「未知世界」
在某些顯而易見的情況下，堅持熟悉的模式是聰明的。深夜回家時，沒人會說你應該挑一個很暗又偏僻的小巷，而非平常走的那條燈火通明的路線。Buckley 解釋說：「但當我們有能力去探索，卻任由自己被困在習慣或固定的模式裡，就算是好的習慣，這也會讓我們沒有拓展、發揮創意或帶來新成長的空間。」
然而，學習在不明朗的局勢下仍處之泰然，Buckley 表示這「會讓我們碰上在慣性模式中可能絕不會發現的人事物」。而芝加哥大學的研究也顯示，不確定性會讓人更有動力去達到成功的結果。其中一項理論是，冒險可以很刺激，而那種興奮感會帶給人動力。
更棒的是：接受未知會讓你每次嘗試時都越來越容易。紐約市合格臨床心理學家 Michael Ambrose 博士表示：「面對不確定或充滿挑戰的情況有助我們重新校準固有的警示系統，並讓我們未來能夠接觸更多的機會。」簡言之，我們可以從這樣的過程中培養勇氣和自我信任。
儘管未知可能看起來令人不安得要命，但你真的可以應付得來。耶魯大學一項關於猴子的研究發現，難以預料的局面會觸發前額葉皮質 (大腦中負責處理情緒反應的區域) 的加速運作。研究人員認為，這同樣的機制有助人類大腦在局勢不明時，全神貫注在最重要的資訊上，以利做出最佳決策。
懂得善用接受為自己加分
如果相信不確定性可能會帶來好事 (或是相信即使沒帶來好事，你也會沒事) 的概念似乎說起來比做起來容易，那是因為……確實是如此。但我們絕對可以為這樣的假設情況做好準備。關鍵在於：
1. 超脫二選一思考。
Eliasof 解釋說，陷入只能二選一的想法，會加深未知所帶來的焦慮感。舉例來說，工作對你來說不再具有吸引力，不過你喜歡可以在家上班這一點。思考自己可以有的選擇時，你會覺得陷入兩難：不是做自己不愛的工作，就是急著找到一個不用進辦公室的新工作。
其實，這並非唯二的選擇。Eliasof 表示：「可以將這兩個選擇拆分成多種類別，如此一來，就能看見各種可能性，讓自己擁有掌控感。」待在目前的工作代表選擇專注在能讓你更有成就感的任務上，或是與團隊培養出更牢固的關係，幫助你更上一層樓。決定找份新工作，可能代表在申請其他職位之前去上些課程，培養出更具市場價值的技能。這樣一來，是不是會覺得讓人充滿興奮和期待，而不是感到害怕？
2. 回顧自己過往的經歷。
與其擔心如何處理新的狀況，不如回顧以往面對和因應挑戰的經驗，例如疫情期間如何安排生活。Buckley 表示：「你可能懂得善用資源，並保有樂觀進取的態度，請發揮這些優勢。這些強項過去行得通，因此之後也能讓你再次成功面對挑戰。」
供你參考：比起只是說說「我懂了」，善用曾幫助你成功的特質為自己開創局勢，能產生更大的力量。Buckley 表示，這是因為這能為大腦提供明確的鐵證，知道你已經擁有應對的技巧。即使正走向未知的領域，你也會很清楚地知道，自己曾有過類似的經歷，處理過類似的事情，而且會再次順利完成。
3. 拆解任務和問題。
有大型的任務要處理，不確定該如何著手完成時，可能會飽受不確定性的煎熬。Eliasof 建議面對這樣的情況時，可以製作由小型任務組成的路線圖，專注於在某個特定日期推進到下一個任務上。她指出：「你會注意到完成每一項任務時，內心所產生的成就感，這會讓你覺得更有掌控力、更有把握。」此外，這種將任務視覺化的方式，有助於在開始變得團團轉時，讓你站穩腳步。
4. 善待自己。
如果孩子告訴你，他們很擔心某件事情，你會怎麼處理？應該不會讓他們滿腦子都想著最差的情況，或是一直說些讓人氣餒或卻步的事情。Eliasof 建議，那就以同樣的溫柔、愛心和關懷對待自己。
和你信任的人好好聊聊你的擔憂，想想可能會產生的正面成果，或是做點事情，不論是投籃球還是看看好笑的 YouTube 影片，藉此稍微脫離一下。她指出：「重點不在於不顧內心的感受，告訴自己一切都會沒問題，而是緩解恐懼感，給自己支持的力量。」這麼做不僅能讓人平靜下來，也有助於讓思慮清晰，更容易解決問題。
5. 專注當下，活在此刻。
對未來感到恐慌代表大腦正飛快地往前跑，而不是專注在當下，而當下此刻那些不好的事情一件也都還沒發生。為了練習專注當下，Buckley 喜歡在晚上寫下當天讓自己覺得開心的三件事情。她表示：「這會讓你一整天在潛意識底下尋找令人開心的事，可以是簡單的小事，像是在窗戶上爬行的小瓢蟲，或是早上第一件事就是小狗舔你的臉頰。這麼做可以強化你專注當下和控制思緒的能力，進而有助於控制自己的感受。」
因為當你無法確定那一趟墨西哥之旅或馬拉松賽事是否真的會舉行時，如何面對結果，是百分之百由你來決定。
文字：Marygrace Taylor 插圖：Davide Bonazzi