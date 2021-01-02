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將挫折轉化成進步的原動力

在追求目標的過程中，如果發生無法預期的事讓你得走回頭路，別為此苦惱，要更加堅定才對。

遇到挫折怎麼辦

你已打算好幾歲要結婚，但最近剛結束一段交往多年的感情；你為自己的首場比賽勤奮練跑，但活動竟然宣布取消；或者，你連續兩週都吃純素餐，當手上墨西哥捲餅吃到一半時，卻發現裡面有起司。

Carrie Jackson Cheadle 是一位心理表現教練，同時也是《On Top of Your Game》和《Rebound》的作者，她認為：「無論事大事小，非預期的困難會令人感到焦慮、難以招架，甚至不知所措。但究竟是為什麼？事與願違時，你會有失去掌握的無力感。」

專研判斷與決策能力的加州大學洛杉磯分校行為科學家 Jehan Sparks 博士對此解釋：「壞事發生時，會將你推下負面思考的陡坡。」你開始對周遭潛在的負面事物非常敏感，並以未曾有過的方式自我質疑，接著累積內化，甚至過度惡化現實。換句話說，這就是「惡性循環」。

然而，這種情況是可避免的，Jackson Cheadle 指出：「壓力源未必會帶來壓力，除非你認定自己無法處理當下狀況。」也就是說，如何看待及因應挫折，一切全權在你。你甚至還能善用逆境，讓自己躍向成功之路。現在，一起來探討這些秘訣吧。

「壓力源未必會帶來壓力，除非你認定自己無法處理當下狀況。」

Carrie Jackson Cheadle
心理表現教練

遇到挫折怎麼辦

1. 感受所有情緒。
「別難過。你不該為這件事感到沮喪。」聽起來格外熟悉吧？Jackson Cheadle 對此表示：「對負面事件第一時間做出反抗是很正常的事，但把這些情緒歸類為『壞』，反而會阻礙你重回正軌。建議你體驗自身感受，這樣才能度過難關。」

Jackson Cheadle 也提到研究指出，準確判斷自身情緒能幫助你重新振作。因此，她建議大家上網搜尋「情緒清單」，列出約 50 種情緒範例作為感受的判斷依據。她說道：「與其籠統地把各種情緒區分為「好」或「壞」，不如更明確說出『喔，我其實感到非常焦躁』或『這種感覺大概是絕望吧』。」釐清特定情緒，並告訴自己這種感受再正常不過，不但有助內心消化事發經過，也能加速恢復過程。

2. 接受並付諸行動。
如果你曾參加即興戲劇，相信你對「Yes, and (對，而且)」法則並不陌生：無論別人提出什麼想法，你都得接受並以此為基礎發展。Jackson Cheadle 對此補充：「如果有人提到外星人，你卻一味不想帶入劇情裡，那麼整場表演便會分崩離析。」在處理逆境上也是同樣道理，如果你封閉自己只認為「不可能」，你就會陷入困局。接受局勢並思考下一步行動，才能做好重返賽局的準備。

Sparks 認為這項觀念有利打造並維持成長心態；讓自己相信能在困境中學習和調適，而非自認能力有限。舉例來說，如果你失業了，與其認為自己在專業領域上無法突破，不如構思如何善用空出的自由時間好好加強技能。或者，你在展開新的跑步例行訓練一週後扭傷足踝，不必就此放棄跑步，可以規劃一些增進平衡感的運動，為重返跑程做好準備。

這種重新啟動的思維也能使人更加強韌。Sparks 表示：「堅韌的人之所以成功，是因為他們面對挫敗的調適力極佳，而且會從中積極成長。」

3. 專注在好事上。
如同悲觀情緒的滾雪球效應，好心情也能創造強勁動能。Sparks 認為：「經歷挫敗時，如果主動列出生活中美好或心存感激的事物，好事就會接連出現。」她補充說道，不妨在事情發生時思考有什麼意想不到的好處。假如跑步比賽因故取消，也意味著你可以用自選路線辦一場虛擬路跑；搬去與雙親同住，則能讓自己省下更多錢，以便在未來住進更優質的公寓。這些都是啟動良性循環的途徑，能夠創造自信與動機，助你重返正軌再次迎接挑戰。

然而，你必須先感受情緒，並在陷入負面思緒前運用正向觀點技巧，Sparks 點出重點：「太早採用正向思考會產生反效果，因為這令人感到不真實。」記住，你要先留意令人不快的情緒，再採取客觀角度去找出助你脫離困境的優勢。

4. 重新調整目標。
無論你的目標為何，在經歷挫折後，你都必須重新調整目標。Jackson Cheadle 表示：「即使事態有所變化，你的內心往往會堅持原有期望。但若不加以調整，無論你做什麼都會感到挫折。」

Jackson Cheadle 認為，如何調整取決於你想做的事情和背後動機。你可能需要調整時間表，今年暫時不和朋友一起旅行，而是移到明年辦一場更盛大歡樂的出遊。或者，你也能擬定一份可行的行程表，每週計劃一天做某件事，讓進度持續推動。Jackson Cheadle 進一步補充，無論怎麼重整步伐，關鍵是你必須訂下新目標和實現目標的明確步驟。這些作法看似簡單，卻能刺激大腦中以動作為導向的部位，大幅提升成功的可能性。

最後一個令人振奮的想法：雖然一時聽來不太可能，但是預期外的挫敗卻反而有助你提升表現，進而實現專家所言的「創傷後成長」。西北大學凱洛管理學院在 2019 年曾進行一項研究，其中研究人員檢視了在職業生涯初期遭受挫折的資深科學家。研究人員發現，這些科學家在 10 年後的表現在常態上優於同儕，且發表論文受引用的次數更多，在專攻領域上更具影響力。根據主要研究員王大順博士的說法，艱難的經歷可能會注入力量與決心。他也提到，或許受益於這些困境，「科學家們不斷進步，成為更好的自己。」

以上就是運用逆境來獲得優勢的重要秘訣。

文章作者：Marissa Stephenson
插圖作者：Davide Bonazzi

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