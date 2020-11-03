讓過程滿分滿點的方法

01. 忠於承諾。

根據定義，你必須重複執行流程的組成元素 (例如：運動計畫與健康飲食，或是一小時學習辨讀音樂，加上另一個小時彈奏和弦)，才能讓流程成為名副其實的流程，而不是一次性 (或只維持兩週) 的活動。Cacioppo 博士表示，如果長期承諾聽起來有點嚇人，或是你發現自己毫無動力，請記得，每完成一項任務，都能讓下一次的任務變得更簡單一些，讓自己持之以恆，堅持下去。



02. 強化策略。

有了流程不代表能完整執行流程的每一步驟 (不要騙自己了，沒有人能做到這一點)。Cacioppo 博士表示，成功人士把注意力集中在想達成的目標，以及達成目標具體該付出的努力上。因此，很多頂尖運動員會將訓練「拆解」成不同的類型，專注訓練個別的運動表現要素，像是肌力、速度或耐力，各類型不會相互影響 (這也是因為他們包容自己的精力與時間有限這個事實)。



與其一心二用讓自己更快到達終點，不如擬定行動計畫，明確指出通往目標的方式、時間和地點。這個方法稱為「實踐意圖」。研究指出，這個方法有助於你一次達成一項目標，但如果一次追求多個目標，帶來的幫助就會小很多。



03. 適時喘口氣。

一旦建立適合自己的流程，Cacioppo 博士表示，你會漸漸發現有些元素自然而然地進行，這很正常。事實上這是好事，她指出，這代表你正在內化好習慣，並讓自己積極進取的心適時得到沈澱。



你知道這是所謂的……相信流程。