讓過程滿分滿點的方法

你還沒達成目標，還在過程中掙扎。有策略地一步步邁向目標，能讓你學會享受過程，不用幻想自己已經抵達終點。
老實說，想要達成目標不能只靠埋頭苦幹。
新加坡國立大學心理學系助理教授 Patricia Chen 博士表示，你還需要擁有策略性思維。她最近參與了三項關於策略性思維的共同研究，這些研究本質上都是跳脫零產出或卡關的情況，問自己一個大哉問：有更好的方式讓自己前進嗎？
在 Chen 最發人省思的研究中，她安排了兩組人完成不熟悉的任務 (用最快、最俐落的方式分離蛋白)，但讓其中一組先讀一篇文章，瞭解傑出學生、商務人士和運動員的「成功秘訣」。結果顯示，比起直接投入任務的那一組，事先閱讀的組別更快、更有效地完成了任務。Chen 怎麼解釋呢？她說事先被灌輸策略性思維的參與者，在打蛋前就努力思索最好的方法，打蛋時也不斷反問自己，是不是還有更好的方法。
神經科學家 Stephanie Cacioppo 博士是芝加哥大學普利茲克醫學院腦動力學實驗室主任，也是 Nike Performance Council 成員，她指出，成功人士將這套思維過程運用在他們執行任務的流程中。「流程」影響了他們，讓他們有意識地採取跨出每一步，日復一日，每天都更進步、更靠近自己的目標。
「建立流程能讓自己找到持續學習、不斷進化的內在動力。」
Stephanie Cacioppo
博士、神經科學家、芝加哥大學普利茲克醫學院腦動力學實驗室主任和 Nike Performance Council 成員
流程具有全面性，且鉅細靡遺。舉例來說，這不僅關乎你的運動計畫，還包括前一晚所做的準備與睡眠、訓練前的飲食、暖身時間是否足夠、訓練過程的紀錄是否詳實，以及訓練後的恢復，藉此讓自己每天都能朝目標邁進一小步。也要適時地經常反問自己，過程中有沒有什麼可以增強、修正或移除的地方，讓自己進一步提升。
Cacioppo 博士表示：「建立流程能讓自己找到持續學習、不斷進化的內在動力。」她說，這麼做也能讓你持之以恆，而且發自內心地快樂，因為你全心全意朝目標前進，過程中時時刻刻都在進步。在此分享建立流程的方法。
首先，打造你的 CRAFT
不妨使用 Cacioppo 博士所謂的 CRAFT，建立自己的流程。
C 代表持之以恆 (Consistency)。Cacioppo 博士對這一點的定義是：一個持之以恆的人，今天的表現都會達到，甚至超越昨天的標準。
R 代表重複 (Repetition) 進行例行公事或個別行動 (像是肌力運動或依重要程度擬定待辦清單)，讓這個過程內化。
A 代表行動計畫 (Action-planning) 或擬定一連串的具體行動，朝目標邁進，例如在行事曆上安排下週的跑步。Cacioppo 博士表示，這個步驟能讓你更自主、更有動力，因為這意味著由你自己掌控如何分配心力。
F 代表專注 (Focus)。Cacioppo 博士的定義很簡單，就是「百分之百活在當下」，無論你正在虛擬室內單車課上衝刺，還是在做課後的伸展拉筋，都要全神貫注。
T 代表包容 (Tolerance) 自己與他人 (像是壓力爆表的室友)，以及你的失敗與成功。朝目標邁進並不容易，所以 Cacioppo 博士說：「一名運動員忍受身體疼痛和情緒疲勞的能力，對過程很關鍵。」
接著，落實你的 CRAFT
現在你已經瞭解流程的內涵，該如何將它具體落實？
01. 忠於承諾。
根據定義，你必須重複執行流程的組成元素 (例如：運動計畫與健康飲食，或是一小時學習辨讀音樂，加上另一個小時彈奏和弦)，才能讓流程成為名副其實的流程，而不是一次性 (或只維持兩週) 的活動。Cacioppo 博士表示，如果長期承諾聽起來有點嚇人，或是你發現自己毫無動力，請記得，每完成一項任務，都能讓下一次的任務變得更簡單一些，讓自己持之以恆，堅持下去。
02. 強化策略。
有了流程不代表能完整執行流程的每一步驟 (不要騙自己了，沒有人能做到這一點)。Cacioppo 博士表示，成功人士把注意力集中在想達成的目標，以及達成目標具體該付出的努力上。因此，很多頂尖運動員會將訓練「拆解」成不同的類型，專注訓練個別的運動表現要素，像是肌力、速度或耐力，各類型不會相互影響 (這也是因為他們包容自己的精力與時間有限這個事實)。
與其一心二用讓自己更快到達終點，不如擬定行動計畫，明確指出通往目標的方式、時間和地點。這個方法稱為「實踐意圖」。研究指出，這個方法有助於你一次達成一項目標，但如果一次追求多個目標，帶來的幫助就會小很多。
03. 適時喘口氣。
一旦建立適合自己的流程，Cacioppo 博士表示，你會漸漸發現有些元素自然而然地進行，這很正常。事實上這是好事，她指出，這代表你正在內化好習慣，並讓自己積極進取的心適時得到沈澱。
你知道這是所謂的……相信流程。