讓過程滿分滿點的方法

真心話老實說：想達到目標，不只是努力就夠了。



新加坡國立大學心理學系助理教授 Patricia Chen 博士表示，想要達成目標不能只靠埋頭苦幹，還需要擁有策略性思維。她最近參與了三項關於策略性思維的共同研究，這些本質上都是研究進度卡關的情況，問自己一個大哉問：有更好的方式讓自己前進嗎？



神經科學家暨芝加哥大學普利茲克醫學院腦動力學實驗室主任 Stephanie Cacioppo 博士表示，成功人士經常將這個問題應用在自身流程中。流程涵蓋了他們刻意實踐的一切，他們日復一日地透過這些事來精進自己，藉此朝目標一步步邁進。



流程是全面且綜觀性的。舉例來說，這不僅關乎你的運動計畫，還包括前一晚所做的準備與睡眠、飲食、暖身時間是否足夠、訓練過程的紀錄是否詳實，以及訓練後的恢復，藉此讓自己每天都能朝目標邁進一小步。也要適時地經常反問自己，過程中有沒有什麼可以增強、修正或移除的地方，讓自己進一步提升。



Cacioppo 博士表示：「建立流程能讓自己找到持續學習、不斷進化的內在動力。」她說，這麼做也能讓你持之以恆，而且發自內心地快樂，因為你全心全意朝目標前進，過程中時時刻刻都在進步。以下是建立流程的方法。