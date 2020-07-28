Nike 跑步的建議
想要提升配速，不妨稍微改變你的呼吸方式、訓練地點和思維。
無論你跑多快、有多強、優勢有多大，速度都可以再提升。只要一點想像力和努力，並參考以下經專家證實、科學證明的方法，就能跑出疾速新境界。
01. 找時間去長跑
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 表示：「真正的速度始於耐力，跑得快並不等於可以隨心所欲想快就快。」(沒錯，就是那 5 公里跑的最後 100 公尺。) Bennett 指出，若耐力較低，在跑步的前面階段就會把速度給耗盡。他提到：「在最關鍵的時候會很難飆出速度，有耐力才能做到這一點。」想要培養耐力，每週至少要以舒適的速度跑一趟比平常更遠的距離。這樣才能鍛鍊身體，讓身體跑更遠也不覺得累。
02. 聰明展開衝刺跑
想要跑得更快沒有捷徑，就是必須讓自己跑得更快，這是特殊性原則的一環：例行訓練越接近所要達成目標的要求，得出的成果就越好。
這並不代表你能一夜之間進步神速，讓跑步時間快上一分鐘。理想的訓練計畫可以透過各種健身運動逐漸提升速度。不妨參考 Nike Run Club 應用程式，當中有一些循序漸進的訓練計畫。
不論採用哪種鍛鍊方式，可能都會有間歇跑訓練。發表於《Medicine & Science in Sports & Exercise》的研究發現，間歇跑訓練會穿插速度較快的鍛鍊和速度較慢的恢復活動，比中強度運動更能提升身體利用氧氣的效率 (這是有氧運動的一項關鍵指標)。短暫奮力衝刺的速度一提升，較長距離的整體配速也會開始改善。如要進行簡單的訓練，可以奮力跑一分鐘再輕鬆跑個一分鐘，然後以此模式交替練習。
間歇跑訓練會穿插速度較快的鍛鍊和速度較慢的恢復活動，比中強度運動更能提升身體利用氧氣的效率。
身兼美國田徑認證教練、Strength Running 總教練和 Strength Running Podcast 主持人的 Jason Fitzgerald 說，原則上應該進行真正的衝刺跑運動，例如隔週進行 200、300 或 400 公尺全力以赴的重複訓練。他解釋說，這類運動是較具壓力的訓練環節，因此需要更多時間來恢復。他也補充說道，可以在休息週時安排較長的間歇跑，來持續提升速度和耐力，例如 800 公尺或更遠的重複訓練。
03. 善用跑步機
在機器上跑步可以設定具體的速度、坡度和里程，是間歇跑和衝刺跑訓練的良伴。Nike Run Club 教練 Jessica Woods 表示，因此跑步機很適合用來測試自己賽跑配速的能耐，不論是 5 公里跑還是馬拉松都可以。
Woods 說：「跑步機可以讓你把目標鎖定在這些特定的配速上，就像肌肉記憶，越熟悉這個具體配速，出門跑步時就越能跑出這個速度感。」
腳下履帶將跑步板往後帶的運作方式，可能會減少跑步機帶來的肌肉活動量，管理紐約 Mile High 跑步俱樂部跑步機工作室的 Woods 因此建議可以將坡度設定為 1%，抵銷這個影響。
04. 訓練後的按摩
跑步後或是在健身房運動後，花點時間做按摩滾輪，有助於預防訓練強度提高時可能造成的傷害。Nike 物理治療師 David McHenry 是和精英運動員一起共事的肌力教練，他指出：「使用按摩滾輪按摩肌肉，有助於舒緩特定緊繃部位，在運動後將新陳代謝系統產生的廢棄物帶走，並分解跑步微小受傷所產生的疤痕組織。」若跑後時間只夠按摩一些關鍵部位，McHenry 建議把重點放在股四頭肌、小腿和臀大肌上。
05. 考慮選穿超輕量鞋款
Bennett 表示，更輕的鞋子有利於速度更快的運動和競速跑。畢竟當我們想要快幾秒時，即使只是一毫克，結果也會大不同。而且如果為疾速跑準備不同的鞋款，這些鞋子也要越耐久。NRC 芝加哥教練 Robyn LaLonde 表示，在跑道上衝刺時，甚至可以購入釘鞋鞋款，這些鞋子能深入草地並維持地面抓地力。LaLonde 補充說：「薄底競賽鞋也能為跑者提供優質的跑道跑感，而且還很適合越野跑。」
決定換上薄底競賽鞋或釘鞋上路前，一定要先測試貼合度。Bennett 指出：「鞋子必須要舒適，不論鞋子為何而造，穿上後不舒適，就不適合你。」
06. 培養一些肌力
Bennett 說：「肌力訓練就是變相的速度運動。」亞特蘭大的 Running Strong 公司負責人 Janet Hamilton 指出，重訓對強化骨骼和結締組織也非常關鍵，包括肌腱和韌帶，能減少受傷的風險，並提升整體跑姿。Hamilton 補充說，身體越強健，不論距離多遠，都越能負荷自身體重，也越不易感到筋疲力盡。
「肌力訓練就是變相的速度運動」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
想要獲得這些好處不必狂跑健身房，或是做大量的重量訓練。可以試著一週做至少兩次的肌力訓練，融入核心鍛鍊運動如平板式和腳踏車式 (根據發表於《PLOS One》的一份研究顯示，為期八週的核心訓練計畫除了其他效果外，也能提升大學運動員的跑步效率)，以及模擬跑步動作的單腿活動，如弓箭步和分腿下蹲。快來看看 Nike Training Club 應用程式裡的運動計畫，獲得更多點子。
07. 安排睡眠時間
剛剛成功完成魔鬼級的衝刺跑鍛鍊，跑後身體會吸收部分運動量並提升你的速度，此時身體會重造分解後的肌纖維，以適應當天承受的增量壓力。睡眠是一個關鍵的恢復時刻。為了確保能獲得專家建議的七小時以上睡眠時間，可以將鬧鐘設定在需要就寢前的 30 分鐘。加州大學舊金山分校人體體能表現中心醫師科學家兼 Nike Performance Council 成員 Cheri Mah 醫學博士說：「如同看待訓練的其他面向，我所合作的許多運動員都養成了安排睡眠時間的習慣，這對他們來說是最有助益的改變之一。」
08. 為速度添能量
不是採取高脂低碳或低脂高碳的飲食，就一定能跑得更快更遠，也別過度迷信巨量營養素或無糖飲食。簡單均衡的飲食，才能有效補充能量。
在 Precision Nutrition 擔任運動營養總教練的合格營養師 Ryan Maciel 表示：「只要記住這幾項要點就行：一到兩份約手掌大小的蛋白質，一般人可從家禽肉或魚肉、素食者可從豆類或豆腐攝取；一或兩份拳頭大小的蔬菜，顏色盡量多元；一或兩份碳水化合物，水果或全穀物都算；一或兩份拇指大小的健康脂肪，像是酪梨、堅果和橄欖油皆可。」
Maciel 補充說道，每一餐都遵循這樣的飲食組合，就能提供身體足夠的營養，發揮最佳運動表現並有效恢復體力。
09. 搞定呼吸
臨床心理學家兼《Breathing for Warriors》一書作者 Belisa Vranich 臨床心理博士表示，跑步時要將注意力集中在深呼吸上，吸氣時腹部向外鼓起，吐氣時向內收回腹部。這能將肺部打開，提供更多的空間容納氧氣。Vranich 解釋說：「也就是達到肋骨底部，肺部氧氣濃度和含量最高的地方。」
Vranich 指出，這個腹式呼吸法有利於提高呼吸效率，做一次腹式呼吸就能得到好幾次短淺呼吸的氧氣量，這讓我們有更多的配速選擇。較深沉的吸氣和吐氣，能在肌肉最需要的時候提供更多的氧氣，有助我們維持或提高配速。
「將注意力集中在深呼吸上，吸氣時腹部向外鼓起，吐氣時向內收回腹部」
臨床心理學家兼《Breathing for Warriors》一書作者 Belisa Vranich
10. 嘗試新事物
Bennett 指出，運動員習慣每天做一樣的事情，但這無益於自我提升。他說：「我們要為跑步做些混合變化，讓跑步總是樂趣無窮，這樣才能持之以恆。」而持之以恆跑下去，能讓身體養成一路飛奔所需的肌力和耐力。
他補充說，所謂的多樣化並不只是跑程遠近或跑速快慢，也可以試試邊聽音樂邊跑步 (或是戒掉音樂！)、將平常的跑步路線換個方向跑、試著跑上自己老是避開的斜坡小丘、跑過塵土、在草地或沙灘上跑步，或是邀請朋友上路一起跑。Bennett 表示，這麼小的改變之所以有效，是因為能讓我們以不同的方式去體驗跑步，激勵自己持續跑下去。
11. 訓練大腦
不論有多賣力，決定速度快慢的還是我們的意志。Bennett 說：「疾速會讓人心生畏懼，但也充滿樂趣，能讓人對例行訓練多點躍躍欲試的感覺。」
在腦海中具體描繪出景象，有助於我們養成正念，擁有實現目標配速的自信。Bennett 說：「可以想像自己在跑道上出九分力順暢地跑步。感覺有一點點困難，但臉上掛著自信的笑容。」他指出，想像這個跑步的出力狀況能讓我們「內心踏實地知道」某個配速，如此一來，恐懼感就會消失。
也別忘了鼓舞自己。《Clinical Psychological Science》期刊的一項研究指出，使用富有同理心的語言不僅能產生心理上的效果，也有益於生理上的表現，例如更有活力和較低的心率。秘訣之一：稍微改變一下加油打氣的口號，把「我做得到」改成「你一定辦得到」(《Journal of Sports Sciences》發表的一項研究指出，在計時車賽中，用第二人稱而非第一人稱稱呼自己的自行車選手有更快的騎速)。我們會和你一起說：你一定做得到！