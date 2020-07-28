想要獲得這些好處不必狂跑健身房，或是做大量的重量訓練。可以試著一週做至少兩次的肌力訓練，融入核心鍛鍊運動如平板式和腳踏車式 (根據發表於《PLOS One》的一份研究顯示，為期八週的核心訓練計畫除了其他效果外，也能提升大學運動員的跑步效率)，以及模擬跑步動作的單腿活動，如弓箭步和分腿下蹲。快來看看 Nike Training Club 應用程式裡的運動計畫，獲得更多點子。



07. 安排睡眠時間



剛剛成功完成魔鬼級的衝刺跑鍛鍊，跑後身體會吸收部分運動量並提升你的速度，此時身體會重造分解後的肌纖維，以適應當天承受的增量壓力。睡眠是一個關鍵的恢復時刻。為了確保能獲得專家建議的七小時以上睡眠時間，可以將鬧鐘設定在需要就寢前的 30 分鐘。加州大學舊金山分校人體體能表現中心醫師科學家兼 Nike Performance Council 成員 Cheri Mah 醫學博士說：「如同看待訓練的其他面向，我所合作的許多運動員都養成了安排睡眠時間的習慣，這對他們來說是最有助益的改變之一。」



08. 為速度添能量



不是採取高脂低碳或低脂高碳的飲食，就一定能跑得更快更遠，也別過度迷信巨量營養素或無糖飲食。簡單均衡的飲食，才能有效補充能量。



在 Precision Nutrition 擔任運動營養總教練的合格營養師 Ryan Maciel 表示：「只要記住這幾項要點就行：一到兩份約手掌大小的蛋白質，一般人可從家禽肉或魚肉、素食者可從豆類或豆腐攝取；一或兩份拳頭大小的蔬菜，顏色盡量多元；一或兩份碳水化合物，水果或全穀物都算；一或兩份拇指大小的健康脂肪，像是酪梨、堅果和橄欖油皆可。」



Maciel 補充說道，每一餐都遵循這樣的飲食組合，就能提供身體足夠的營養，發揮最佳運動表現並有效恢復體力。



09. 搞定呼吸



臨床心理學家兼《Breathing for Warriors》一書作者 Belisa Vranich 臨床心理博士表示，跑步時要將注意力集中在深呼吸上，吸氣時腹部向外鼓起，吐氣時向內收回腹部。這能將肺部打開，提供更多的空間容納氧氣。Vranich 解釋說：「也就是達到肋骨底部，肺部氧氣濃度和含量最高的地方。」



Vranich 指出，這個腹式呼吸法有利於提高呼吸效率，做一次腹式呼吸就能得到好幾次短淺呼吸的氧氣量，這讓我們有更多的配速選擇。較深沉的吸氣和吐氣，能在肌肉最需要的時候提供更多的氧氣，有助我們維持或提高配速。