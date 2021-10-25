如果精靈能實現跑者三個願望，其中一項大概是跑得更快 (另外兩項或許會是天天都有清爽晴朗的好天氣，以及跑起步來輕鬆愉快且無疼痛)。

儘管並非每個人都會不斷力求速度上的突破，但可以肯定地說，大多數跑者都很樂見自己締造新的個人佳績，而這也是讓自己滿載動力且自認為是狠角色的關鍵方法。可惜現實生活中並沒有精靈 (要是有就好了)，而且需要實際付出努力才能達到真正的疾速。

但這對現實的反思是什麼呢？你不必精疲力盡，也能逐步提升速度。想在邁向高速的道路上看到一些實際的進步，不妨參考以下的部分建議。如果你想開啟野獸模式 (令人敬佩！)，可嘗試所有的建議。