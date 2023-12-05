留心偏見的存在

大家對女孩和男孩有不同的期待，這一點有時候會造成阻礙。問問自己：給她的鼓勵是否和男孩的一樣多？是否覺得她很脆弱？是否以不同的角度詮釋她的行為？也就是說，說她「愛頤指氣使」，但是同樣的行為在男孩身上，大家只會覺得他就是「隊長」。花時間思考自己為打造公平環境所付出的努力。每次練習結束時，反思自己是否對女孩和男孩有不同的期待。