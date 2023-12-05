如何激勵女孩開始並持續運動
指導女孩的教練指南
上一次更新：2023年12月5日
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女孩都會想要運動，希望參與活動、競賽、冒險，並渴望歸屬感。至於如何鼓勵女孩到運動場或健身房、確保她們擁有適合的運動裝備 (像是運動內衣和髮圈)，同時保持運動習慣，都需要下點巧思功夫。
專家指出只要女孩有機會運動，她們在肢體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是今日，女孩中斷運動的機率是男童的兩倍。住在都市和弱勢社區女孩放棄的比例更高。
即便如此，我們每個人都能發揮自己的力量，鼓勵女孩起身運動並持續動下去。要讓女孩對運動產生正面又有意義的連結，有一些要件：
- 有機會成為團隊的一員、參加比賽、結交朋友，以及和身邊的隊友與大人產生連結。
- 榜樣也很重要，例如女性教練，以及她們生活中那些景仰女性運動員的人。擁有這些事物的女孩，比較可能會隨著年齡的增長保持運動的習慣。
- 最後，要讓她們繼續回來並持續運動，我們必須打造一個接納並懂得欣賞女孩的運動文化。這必須從我們打造的團隊文化開始做起。
Nike 與合作夥伴和專家聯手，希望能藉此扭轉女孩放棄運動的傾向和趨勢。為了達成這個目標，女孩身邊的大人可在旁為她們聲援並化身盟友。這樣無論在球場上、跑道上，還是其他她們揮汗運動的地方，都能擁有正向的美好體驗。我們推出了這份指南，為每個人提供入門時的參考資源。想要更多秘訣，不妨參考這些關於指導女孩的秘訣表單。