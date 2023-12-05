新會員輸入：APP15，即享15%折扣

立即下載 條款與條件

如何激勵女孩開始並持續運動

指導女孩的教練指南
上一次更新：2023年12月5日
4 分鐘閱讀時間
鼓勵女孩們持續運動

女孩都會想要運動，希望參與活動、競賽、冒險，並渴望歸屬感。至於如何鼓勵女孩到運動場或健身房、確保她們擁有適合的運動裝備 (像是運動內衣和髮圈)，同時保持運動習慣，都需要下點巧思功夫。

專家指出只要女孩有機會運動，她們在肢體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是今日，女孩中斷運動的機率是男童的兩倍。住在都市和弱勢社區女孩放棄的比例更高。

即便如此，我們每個人都能發揮自己的力量，鼓勵女孩起身運動並持續動下去。要讓女孩對運動產生正面又有意義的連結，有一些要件：

  • 有機會成為團隊的一員、參加比賽、結交朋友，以及和身邊的隊友與大人產生連結。

  • 榜樣也很重要，例如女性教練，以及她們生活中那些景仰女性運動員的人。擁有這些事物的女孩，比較可能會隨著年齡的增長保持運動的習慣。

  • 最後，要讓她們繼續回來並持續運動，我們必須打造一個接納並懂得欣賞女孩的運動文化。這必須從我們打造的團隊文化開始做起。

Nike 與合作夥伴和專家聯手，希望能藉此扭轉女孩放棄運動的傾向和趨勢。為了達成這個目標，女孩身邊的大人可在旁為她們聲援並化身盟友。這樣無論在球場上、跑道上，還是其他她們揮汗運動的地方，都能擁有正向的美好體驗。我們推出了這份指南，為每個人提供入門時的參考資源。想要更多秘訣，不妨參考這些關於指導女孩的秘訣表單

為她打造成功方程式

  • 為她打造成功方程式, 鼓勵女孩們持續運動, slide 1 of 3
    啟發她們對運動的熱愛

    透過女性運動員和女性球隊，啟發女孩 (還有男孩)。讓女孩在這個過程中打造自己的空間。如果有個更衣室，就試著裝飾一下。讓女孩取隊名、設計橫幅和其他任何可以展現團隊歸屬感的東西。

  • 為她打造成功方程式, 鼓勵女孩們持續運動, slide 2 of 3
    留心偏見的存在

    大家對女孩和男孩有不同的期待，這一點有時候會造成阻礙。問問自己：給她的鼓勵是否和男孩的一樣多？是否覺得她很脆弱？是否以不同的角度詮釋她的行為？也就是說，說她「愛頤指氣使」，但是同樣的行為在男孩身上，大家只會覺得他就是「隊長」。花時間思考自己為打造公平環境所付出的努力。每次練習結束時，反思自己是否對女孩和男孩有不同的期待。

  • 為她打造成功方程式, 鼓勵女孩們持續運動, slide 3 of 3
    家人的支持和參與

    有時候是否能參與運動，並不是女孩自己可以決定的。要讓女孩投入運動，父母和照顧者積極扮演的角色非常重要。鼓勵他們在每一場活動為每個人加油。此外，也可以舉行分組比賽，邀請家人參加。當家人也投入其中時，他們更有可能帶女孩回來繼續運動。

鼓勵女孩們持續運動

進一步瞭解如何為社區的女孩賦予力量。

閱讀指南

推薦閱讀

  • 推薦閱讀, 鼓勵女孩們持續運動, slide 1 of 5

    指導女孩的教練指南

    重視進展，而非表現
  • 推薦閱讀, 鼓勵女孩們持續運動, slide 2 of 5

    指導女孩的教練指南

    如何激勵女孩開始並持續運動
  • 推薦閱讀, 鼓勵女孩們持續運動, slide 3 of 5

    指導女孩的教練指南

    讓她上場比賽

初始發布：2023年11月28日

相關精彩故事

  • 哪一款才是理想的運動內衣？

    女童運動內衣指南

    哪一款才是理想的運動內衣？

  • 購買第一件運動內衣的時機

    女童運動內衣指南

    是時候入手運動內衣了嗎？

  • 女童運動內衣和女款運動內衣的比較

    女童運動內衣指南

    為何要穿女童運動內衣，而非女款運動內衣？

  • 精通身體功能語言

    真實對話

    精通身體功能語言

  • 欣賞每個女孩身體的獨特

    真實對話

    欣賞每個女孩身體的獨特