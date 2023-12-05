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努力成為勇敢的自己

指導女孩的教練指南
上一次更新：2023年12月5日
4 分鐘閱讀時間
透過運動，激發女孩們的無畏精神

專家指出只要女童有機會運動，她們在肢體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是今日，女童被排除在運動之外的機率是男童的兩倍。Nike 偕同社群夥伴和專家，致力翻轉單一性別被排除在外的趨勢。我們更撰寫《指導女孩的教練指南》，提供資源幫助 Mentor 進行指導、支持年輕運動員，並賦予她們力量。

從事運動經常需要冒險，學習新的技能、參加不熟悉的訓練，或是賭一把衝向最後的防守球員，都可能會害自己受傷。雖然女孩把事情做對時，通常都能得到喝采與獎勵，但在她們嘗試新技巧而未達到期待時，卻沒有得到同樣正面的回饋。

這樣的情況發生在運動上，意謂著如果沒有成功的把握，女孩可能會對新的嘗試裹足不前。如果她從未冒險去傳球或飛身撲球，或是只參加最拿手的田徑活動，那麼她將會錯過許多無比美好的體驗。

想像一個女孩在不確定自己能否進球得分的情況下，還是毅然出手。或是一個沒有游自己最拿手的自由式，反而嘗試游蝶式的女孩。當她替補上場擔任守門員時，對方八次的射門攻勢可能瓦解，但大家會記得是她攔截下來的那一記射門。這些女孩學會勇敢，這讓她們不論是運動還是人生，都能有所作為並有所改變。

看看這場 TED 演講，一窺培養女孩勇氣的心路歷程。

為她打造成功方程式

  • 為她打造成功方程式, 透過運動，激發女孩們的無畏精神, slide 1 of 3
    鼓勵嘗試冒險

    幫助女孩設定自我目標時，請鼓勵她們加入有勇氣才能做到的事情，例如：學習新技巧、負責新位置，甚至是展開一項新運動。暖身時，請女孩大聲說出自己當天要嘗試的新事物。讓她們有足夠的機會嘗試新事物，例如在每一場比賽和練習時輪替位置。

  • 為她打造成功方程式, 透過運動，激發女孩們的無畏精神, slide 2 of 3
    為她的新嘗試加油喝采

    號召勇敢無畏的精神。在她們覺得你沒有留心注意時，出其不意地點出她們正在嘗試新事物。設立「膽識過人」獎，每次頒發給不同的人。別忘了，可以為出色表現喝采，但首先要鼓勵的是為成就目標而踏出的每一步。

  • 為她打造成功方程式, 透過運動，激發女孩們的無畏精神, slide 3 of 3
    走出犯錯的陰影

    讓大家知道犯錯沒關係。設計一個身體語言，提醒女孩走出錯誤的陰影。例如，可以作勢輕輕拂過她們的肩膀，代表拂去了失誤。也要讓她們知道你並不完美。知道你並不完美後，她們就能從中體認到自己無須追求完美。

透過運動，激發女孩們的無畏精神

進一步瞭解如何為社區的女孩賦予力量。

閱讀指南

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    讓她上場比賽

初始發布：2023年11月28日

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