透過運動，激發女孩們的無畏精神

為她的新嘗試加油喝采

號召勇敢無畏的精神。在她們覺得你沒有留心注意時，出其不意地點出她們正在嘗試新事物。設立「膽識過人」獎，每次頒發給不同的人。別忘了，可以為出色表現喝采，但首先要鼓勵的是為成就目標而踏出的每一步。