透過運動，激發女孩們的無畏精神

努力成為勇敢的自己
指導女孩的教練指南
上一次更新：2023年12月5日
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專家指出只要女童有機會運動，她們在肢體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是今日，女童被排除在運動之外的機率是男童的兩倍。Nike 偕同社群夥伴和專家，致力翻轉單一性別被排除在外的趨勢。我們更撰寫《指導女孩的教練指南》，提供資源幫助 Mentor 進行指導、支持年輕運動員，並賦予她們力量。
從事運動經常需要冒險，學習新的技能、參加不熟悉的訓練，或是賭一把衝向最後的防守球員，都可能會害自己受傷。雖然女孩把事情做對時，通常都能得到喝采與獎勵，但在她們嘗試新技巧而未達到期待時，卻沒有得到同樣正面的回饋。
這樣的情況發生在運動上，意謂著如果沒有成功的把握，女孩可能會對新的嘗試裹足不前。如果她從未冒險去傳球或飛身撲球，或是只參加最拿手的田徑活動，那麼她將會錯過許多無比美好的體驗。
想像一個女孩在不確定自己能否進球得分的情況下，還是毅然出手。或是一個沒有游自己最拿手的自由式，反而嘗試游蝶式的女孩。當她替補上場擔任守門員時，對方八次的射門攻勢可能瓦解，但大家會記得是她攔截下來的那一記射門。這些女孩學會勇敢，這讓她們不論是運動還是人生，都能有所作為並有所改變。
看看這場 TED 演講，一窺培養女孩勇氣的心路歷程。