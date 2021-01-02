犒賞自己

到健身房運動，就可以入手自己一直想買的好看連帽上衣或要價不斐的植物。



「自我懲罰」

翹掉網路講座，時間就得用來打掃浴室。



外表儀容

你知道如果今晚睡足八個小時，明天眼睛就比較不會浮腫。



同儕壓力

你的朋友都在追健身直播，而你有錯失恐懼症，那就善用這個恐懼，將它變成自己的優勢。



罪惡感

另一半買了吉他送你當作生日禮物，你真的應該花一個小時開始學學怎麼彈。



偶像好榜樣

讓你充滿雄心壯志、連續跑步的朋友激發你的動力。想想他們發懶時，是怎麼讓自己堅持下去的？



自豪感

享受自律帶來的自傲與自豪，在超商拒絕一整排洋芋片的誘惑，或實現健身紀錄追蹤上的所有運動目標。



「對的事情」

好好運動、好好飲食，因為你知道應該這麼做。節制飲料，因為你知道這不健康。掌握每週工作進度，因為你知道拖延只會讓自己承受更大的壓力。



自我認同

你可能就是徹底的 A 型人格，百分百按照訓練計畫執行能給你最大的成就感。或者，你可能是個重視精神層面、自我反省的思想家，多讀點書能讓你和自己有更深的連結。



愉悅感

純粹就是因為喜歡，所以出門跑步、花一個小時準備一頓營養豐富的晚餐、在瑜伽墊上扭轉身體、為小說編寫下一個場景。萬事起頭難，但只要投入其中，一切就會有如行雲流水，做起來越來越輕鬆明快。



你的動機

這是能讓你感到愉悅的事情，但也具有更深層的意義，通常是一種長期的目的。你希望成為一個充滿耐心、活在當下的伴侶，因此，你會內觀、冥想。或者，你希望一畢業就能得到自己夢想中的工作，所以必要時你會在週末研讀與學習。Lewis 表示：「動機和幸福感高度相關；為動機採取行動，能讓你獲得實現感與成就感，而這正是目標存在的意義。」