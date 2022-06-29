今天星期六，你正賴在沙發上追劇。你知道該運動，因為運動讓你身心舒暢，而且你的進步令人印象深刻，但有時候就是很難起身運動。這究竟是怎麼一回事？



專攻表現心理學的波士頓教育博士和合格心理師 Lisa Lewis 表示：「大家會說『我失去了動力』，但這並不正確。動力是我們內在固有的特質，不存在有或沒有的問題。」之所以會覺得懶洋洋，可能只是因為平常能帶給你動力的來源快見底了。不過只要引進其他更充沛的動力來源，換個方法，就能馬上為任何目標加速動起來。

動力來源分布在光譜的兩端，一端是外在動力來源，例如金錢 (你或許會為了得到獎金而努力工作)，或是來自他人的壓力 (像是教授希望你有更好的表現)。另一端是由「認同」驅動的內在深層激勵，能支持你的目標，通常就是你做事的「動機」。你的動機可能包括想當一個既投入又積極向上的朋友或家人，或是想要幫助他人的熱情。

Lewis 指出，許多專家認同動機是最深遠又恆久的驅動力，能讓你朝著目標前進，但事實上，這種感覺有時太遙不可及或虛無飄渺，或是讓人覺得沒有什麼道理可言。碰上這樣的日子，你需要許多能派上用場的備案，這樣你和你的進展才不會遭遇瓶頸。

Lewis 表示，以下這些激勵從外在表層到內在深層都有。看看哪一項現在能對你產生激勵效果，據此採取行動，其他的就留待日後使用。理想上，多數時候你會運用深層的來源，只有在緊要關頭時才會從表層掠取動力來源。