沒有動力起身去運動？這些表現心理學的手法能幫助你快速找回熱情。
今天星期六，你正賴在沙發上追劇。你知道該運動，你喜歡運動，運動讓你身心舒暢，但有時候就是很難起身運動。這究竟是怎麼一回事？
專攻表現心理學的波士頓教育博士和合格心理師 Lisa Lewis 表示：「大家會說『我失去了動力』，但這並不正確。動力是我們內在固有的特質，不存在有或沒有的問題。只是動力有許多來源，而動力的補給天生有多有少。」也就是說，之所以會覺得懶洋洋，可能只是因為平常能帶給你動力的來源快見底了。不過只要引進其他更充沛的動力來源，換個方法，就能馬上為任何目標加速動起來。
動力來源分布在光譜的兩端，一端是外在動力來源，例如金錢 (你可能想要設計居家健身房)，或是來自他人的壓力 (像是教授希望你有更好的表現)。另一端是由「認同」驅動的內在深層激勵，能支持你的目標，通常就是你做事的「動機」。你的動機可能包括想當一個既投入又積極向上的朋友或家人，或是想要幫助他人的熱情。
「動力是我們內在固有的特質，不存在有或沒有的問題。只是動力有許多來源，而動力的補給天生有多有少。」
Lisa Lewis
教育博士、波士頓合格心理師，專攻表現心理學
Lewis 指出，許多專家認同動機是最深遠又恆久的驅動力，能讓你朝著目標前進，但事實上，這種感覺有時太遙不可及或虛無飄渺，或是讓人覺得沒有什麼道理可言。碰上這樣的日子，你需要許多能派上用場的備案。
Lewis 表示，以下這些激勵從外在表層到內在深層都有。看看哪一項現在能對你產生激勵效果，據此採取行動，其他的就留待日後使用。理想上，多數時候你會運用深層的來源，只有在緊要關頭時才會從表層掠取動力來源。
犒賞自己
到健身房運動，就可以入手自己一直想買的好看連帽上衣或要價不斐的植物。
「自我懲罰」
翹掉網路講座，時間就得用來打掃浴室。
外表儀容
你知道如果今晚睡足八個小時，明天眼睛就比較不會浮腫。
同儕壓力
你的朋友都在追健身直播，而你有錯失恐懼症，那就善用這個恐懼，將它變成自己的優勢。
罪惡感
另一半買了吉他送你當作生日禮物，你真的應該花一個小時開始學學怎麼彈。
偶像好榜樣
讓你充滿雄心壯志、連續跑步的朋友激發你的動力。想想他們發懶時，是怎麼讓自己堅持下去的？
自豪感
享受自律帶來的自傲與自豪，在超商拒絕一整排洋芋片的誘惑，或實現健身紀錄追蹤上的所有運動目標。
「對的事情」
好好運動、好好飲食，因為你知道應該這麼做。節制飲料，因為你知道這不健康。掌握每週工作進度，因為你知道拖延只會讓自己承受更大的壓力。
自我認同
你可能就是徹底的 A 型人格，百分百按照訓練計畫執行能給你最大的成就感。或者，你可能是個重視精神層面、自我反省的思想家，多讀點書能讓你和自己有更深的連結。
愉悅感
純粹就是因為喜歡，所以出門跑步、花一個小時準備一頓營養豐富的晚餐、在瑜伽墊上扭轉身體、為小說編寫下一個場景。萬事起頭難，但只要投入其中，一切就會有如行雲流水，做起來越來越輕鬆明快。
你的動機
這是能讓你感到愉悅的事情，但也具有更深層的意義，通常是一種長期的目的。你希望成為一個充滿耐心、活在當下的伴侶，因此，你會內觀、冥想。或者，你希望一畢業就能得到自己夢想中的工作，所以必要時你會在週末研讀與學習。Lewis 表示：「動機和幸福感高度相關；為動機採取行動，能讓你獲得實現感與成就感，而這正是目標存在的意義。」