動力永不止息
指導
如果你曾經缺乏起身運動的活力，這些表現心理學的手法能幫助你快速找回感覺。
今天星期六，你正賴在沙發上追劇。你知道該運動，因為運動讓你身心舒暢，而且你的進步令人印象深刻，但有時候就是很難起身運動。這究竟是怎麼一回事？
專攻表現心理學的波士頓教育博士和合格心理師 Lisa Lewis 表示：「大家會說『我失去了動力』，但這並不正確。動力是我們內在固有的特質，不存在有或沒有的問題。」之所以會覺得懶洋洋，可能只是因為平常能帶給你動力的來源快見底了。不過只要引進其他更充沛的動力來源，換個方法，就能馬上為任何目標加速動起來。
動力來源分布在光譜的兩端，一端是外在動力來源，例如金錢 (你或許會為了得到獎金而努力工作)，或是來自他人的壓力 (像是教授希望你有更好的表現)。另一端是由「認同」驅動的內在深層激勵，能支持你的目標，通常就是你做事的「動機」。你的動機可能包括想當一個既投入又積極向上的朋友或家人，或是想要幫助他人的熱情。
Lewis 指出，許多專家認同動機是最深遠又恆久的驅動力，能讓你朝著目標前進，但事實上，這種感覺有時太遙不可及或虛無飄渺，或是讓人覺得沒有什麼道理可言。碰上這樣的日子，你需要許多能派上用場的備案，這樣你和你的進展才不會遭遇瓶頸。
Lewis 表示，以下這些激勵從外在表層到內在深層都有。看看哪一項現在能對你產生激勵效果，據此採取行動，其他的就留待日後使用。理想上，多數時候你會運用深層的來源，只有在緊要關頭時才會從表層掠取動力來源。
「自我懲罰」
翹掉線上課程，時間就得用來打掃浴室。
罪惡感
另一半買了吉他送你當作生日禮物，你真的應該花一個小時開始學學怎麼彈。
偶像好榜樣
讓你充滿雄心壯志、連續跑步的朋友激發你的動力。想想他們發懶時，是怎麼讓自己堅持下去的？
自豪感
沒有啟動貪睡模式，或是達成健身智慧手環上所有的活動目標，享受自我管理帶來的樂趣。
文字：Janet Lee
插圖：Gracia Lam