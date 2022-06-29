動力永不止息

指導

如果你曾經缺乏起身運動的活力，這些表現心理學的手法能幫助你快速找回感覺。

上一次更新：2022年6月29日
4 分鐘閱讀時間
  • 專家說你不能「失去」動力，但你的主要動力來源可能即將耗盡。
  • 準備可恢復幹勁的大量備用動力來源，助你保持正軌，才能持續進步。
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深入閱讀……

如何激勵自己去健身

今天星期六，你正賴在沙發上追劇。你知道該運動，因為運動讓你身心舒暢，而且你的進步令人印象深刻，但有時候就是很難起身運動。這究竟是怎麼一回事？

專攻表現心理學的波士頓教育博士和合格心理師 Lisa Lewis 表示：「大家會說『我失去了動力』，但這並不正確。動力是我們內在固有的特質，不存在有或沒有的問題。」之所以會覺得懶洋洋，可能只是因為平常能帶給你動力的來源快見底了。不過只要引進其他更充沛的動力來源，換個方法，就能馬上為任何目標加速動起來。

動力來源分布在光譜的兩端，一端是外在動力來源，例如金錢 (你或許會為了得到獎金而努力工作)，或是來自他人的壓力 (像是教授希望你有更好的表現)。另一端是由「認同」驅動的內在深層激勵，能支持你的目標，通常就是你做事的「動機」。你的動機可能包括想當一個既投入又積極向上的朋友或家人，或是想要幫助他人的熱情。

Lewis 指出，許多專家認同動機是最深遠又恆久的驅動力，能讓你朝著目標前進，但事實上，這種感覺有時太遙不可及或虛無飄渺，或是讓人覺得沒有什麼道理可言。碰上這樣的日子，你需要許多能派上用場的備案，這樣你和你的進展才不會遭遇瓶頸。

Lewis 表示，以下這些激勵從外在表層到內在深層都有。看看哪一項現在能對你產生激勵效果，據此採取行動，其他的就留待日後使用。理想上，多數時候你會運用深層的來源，只有在緊要關頭時才會從表層掠取動力來源。

犒賞自己

到健身房運動，就可以入手自己一直想買的好看連帽上衣或要價不斐的植物。

「自我懲罰」

翹掉線上課程，時間就得用來打掃浴室。

外表儀容

你知道如果今晚睡足八個小時，明天眼睛就比較不會浮腫。

同儕壓力

你的朋友都在健身，而你害怕跟不上他們，那就善用這點激勵自己。

罪惡感

另一半買了吉他送你當作生日禮物，你真的應該花一個小時開始學學怎麼彈。

如何激勵自己去健身

偶像好榜樣

讓你充滿雄心壯志、連續跑步的朋友激發你的動力。想想他們發懶時，是怎麼讓自己堅持下去的？

自豪感

沒有啟動貪睡模式，或是達成健身智慧手環上所有的活動目標，享受自我管理帶來的樂趣。

「正確的事」

好好運動、好好吃飯，因為你知道應該這麼做。節制飲酒，因為你知道這不健康。掌握每週工作進度，因為你知道拖延只會讓自己承受更大的壓力。

自我認同

你可能就是徹底的 A 型人格，百分百按照訓練計畫執行能給你最大的成就感。或者，你可能是個重視精神層面、自我反省的思想家，多讀點書 (而不是重複瀏覽新聞) 能讓你和自己有更深的連結。

愉悅感

純粹就是因為喜歡，所以出門跑步、花一個小時準備一頓營養豐富的晚餐、在瑜伽墊上扭轉身體、為小說編寫下一個場景。萬事起頭難，但只要投入其中，一切就會有如行雲流水，做起來越來越輕鬆明快。

你的動機

這是能讓你感到幸福的事情，但也具有更深層的意義，通常是一種長期的目標。你因為想成為一個耐心、珍惜當下的伴侶，所以練習冥想。或者，你想一畢業就能得到自己夢想中的工作，所以必要時你會在週末研讀與學習。Lewis 表示：「動機和幸福感高度相關；為動機採取行動，能讓你獲得實現感與成就感，而這正是目標存在的意義。」

文字：Janet Lee
插圖：Gracia Lam

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初始發布：2022年4月25日