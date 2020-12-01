攝取水份對肌肉養成的影響

舉杯暢飲有助於加速恢復？
指導
健身後飲酒可能會減緩正常的增肌效果，除非方式正確。有了這份指南，現在也能舉杯小酌。
如果你常在跑完長跑時去露天酒吧，或是在高強度健身後來罐啤酒，其實很多人都跟你一樣。根據研究顯示，常運動的人在整體上比無運動習慣的人喝下更多酒，而且運動當天的飲酒量時常多於沒運動的日子。不過，儘管杯中酒水如此甘甜，若無法培養良好的飲酒習慣，將可能衝擊到鍛鍊成果，無法妥善恢復，但這是可以避免的。
飲酒如何延緩身體恢復
雖然不想壞了興致，但是酒精嚴格來說有害免疫系統。根據《Sports Medicine》收錄的研究指出：酒精可能會干擾人體正常的發炎與荷爾蒙反應。影響程度則取決於實際攝取量，飲酒越多，不但越可能損害免疫系統、血液循環與水分補充機能，也會延緩細胞的修復及再生能力，包括肌肉組織。除此之外，另一份近期研究報告也提到，若人體內部在接近睡眠時間仍殘有酒精，可能會阻礙我們進入更深層的睡眠階段，因而缺乏充足的肌肉修復睡眠期。這對身體恢復來說，可說是多重打擊。
根據《PLOS One》期刊發表的研究報告，如果在運動後的四小時內灌了幾杯酒，則很有可能減少肌肉蛋白質合成作用，進而影響肌肉的恢復與成長。紐西蘭梅西大學體育與運動學教授兼酒精與運動研究員 Matthew Barnes 博士表示，研究人員並未找出實際原因，但認為這可能與酒精副產物干擾身體啟動肌肉修復時常仰賴的信號有關。
「研究人員並未找出實際原因，但認為這可能與酒精副產物干擾身體啟動肌肉修復時常仰賴的信號有關。」
Matthew Barnes
梅西大學體育與運動學教授、博士兼酒精與運動研究員
找出平衡點
綜合上述研究報告，並非代表揮汗健身後不能或不該享用清涼酒品。不過，喝法上有適宜與錯誤之分，且絕大部分取決於飲用量。Barnes 對此表示：「當酒精含量超過體重每公斤 1 克酒精時，通常會對身體恢復和肌肉調適產生負面影響。」
不必勞心計算含量：Barnes 說，盡量遵循《美國人飲食指南》中建議的 14 克酒精適度標準飲酒量，相當於 12 盎司一般啤酒、5 盎司葡萄酒或 1.5 盎司的蒸餾酒；女性的每日飲用量為 14 克，而男性最多為 24 克。如此一來，酒精對於身體恢復與調適就不會造成問題 (男性體內通常有更多代謝酒精所需的酵素，且含更多體內水分可稀釋酒精，因此較能飲用更多酒)。
發表於《國際運動營養學會期刊》的一項新研究發現，在適量飲酒的情況下 (女性為一份酒精含量 5.4% 的酒精飲料，相當於一杯啤酒或伏特加汽水；男性則為兩份)，飲酒頻率達每週五次，且在為期 10 週的高強度間歇訓練 (HIIT) 後，最大攝氧量和握力的正向發展並未受上述飲酒情況影響。換句話說，適量的飲酒習慣並不會減弱訓練所帶來的正面成效。
另一份發表於《功能形態學和肌動學期刊》的評論研究指出，受測者在進行阻力訓練後數小時內適量飲酒，並在運動後受測最長達 60 小時，結果其各項指標並未因此提升或惡化，包括力量、爆發力、肌耐力或運動自覺強度 (也就是運動時感覺的費力程度)。Barnes 對此提出總結要點：「運動後喝個一兩杯酒精飲料並不至於損及身體恢復，這對於習慣適度飲酒的人來說更是如此。」
為飲酒事先做好準備
如果你在想運動後該喝哪一種酒精飲料，不妨考慮冰鎮啤酒。同樣出自《國際運動營養學會期刊》的一項研究發現，飲用水和適量啤酒的跑者獲得的水分補充效果與只喝水的跑者一樣有效。原因是什麼？因為身體會優先選擇補充水分，而非吸收酒精 (而啤酒當中也含水)。
如果對啤酒不感興趣該怎麼辦？目前尚無充足的研究可證明，其他酒精飲料是否更有益於身體的恢復。對此，Barnes 表示，你可以自由選擇偏好的酒精飲料，放慢飲用速度、好好享受，並記得適可而止。
Barnes 指出，無論選擇哪一種酒，在訓練後到開始飲酒前，請務必先補充水分，並攝取健康的碳水化合物和蛋白質來補充能量。Barnes 補充說道：「這樣才能確保體內保持適當平衡，以利啟動恢復過程。而且，水在進入血液時能稀釋酒精，食物則會減緩酒精的吸收。兩者都能減少酒精對人體產生的負面影響。」
如果一杯酒最後變成三杯，也別太苛責自己。就像吃一頓不健康的餐點，並不會拖垮你的健康計畫，而一場過量的飲酒時光也不至於破壞整體進度。只有在過量飲酒成為常規時，才可能造成負面影響。