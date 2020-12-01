攝取水份對肌肉養成的影響

綜合上述研究報告，並非代表揮汗健身後不能或不該享用清涼酒品。不過，喝法上有適宜與錯誤之分，且絕大部分取決於飲用量。Barnes 對此表示：「當酒精含量超過體重每公斤 1 克酒精時，通常會對身體恢復和肌肉調適產生負面影響。」



不必勞心計算含量：Barnes 說，盡量遵循《美國人飲食指南》中建議的 14 克酒精適度標準飲酒量，相當於 12 盎司一般啤酒、5 盎司葡萄酒或 1.5 盎司的蒸餾酒；女性的每日飲用量為 14 克，而男性最多為 24 克。如此一來，酒精對於身體恢復與調適就不會造成問題 (男性體內通常有更多代謝酒精所需的酵素，且含更多體內水分可稀釋酒精，因此較能飲用更多酒)。



發表於《國際運動營養學會期刊》的一項新研究發現，在適量飲酒的情況下 (女性為一份酒精含量 5.4% 的酒精飲料，相當於一杯啤酒或伏特加汽水；男性則為兩份)，飲酒頻率達每週五次，且在為期 10 週的高強度間歇訓練 (HIIT) 後，最大攝氧量和握力的正向發展並未受上述飲酒情況影響。換句話說，適量的飲酒習慣並不會減弱訓練所帶來的正面成效。



另一份發表於《功能形態學和肌動學期刊》的評論研究指出，受測者在進行阻力訓練後數小時內適量飲酒，並在運動後受測最長達 60 小時，結果其各項指標並未因此提升或惡化，包括力量、爆發力、肌耐力或運動自覺強度 (也就是運動時感覺的費力程度)。Barnes 對此提出總結要點：「運動後喝個一兩杯酒精飲料並不至於損及身體恢復，這對於習慣適度飲酒的人來說更是如此。」