專家提供 3 大秘訣，助你維持新習慣

定義：利用內心深處的內在動力，驅使自己做出想發展的行為。



作用：Lee 說，有的時候，人難免會覺得受夠了。坦白說，這也是專家們不建議仰賴動力來維持習慣的原因。不過 Gardner 表示，倘若你真心想依賴動力，那麼這股內在力量 (所謂的內在動機) 絕對會是你的最佳選擇。



Gardner 指出，內在動機最主要的構成因素就是「樂趣」。只要挑選一個你喜歡的行為，並且聚焦讓你樂在其中的原因，就不會感覺完成這個行為是一件苦差事。



當然，有些習慣是即使你有心養成，也很難從中找到樂趣。像是有些人不喜歡先暖身再健身，卻希望能減少受傷頻率。也會有些時候，我們會莫名不想做平時熱衷的事。遇到類似情況時，建議可轉而訴諸內在動機的另一個構成因素：身分認同。



Lee 表示：「人之所以會驅使自己去做某事，絕大部分是因為想改變自我形象。」例如，你若視自己為瑜伽愛好者，無論是外面或內心下雨，都不太可能一整個早上都賴在床上。



做法：最常見的策略是，選擇一個能讓自己開心的習慣。比如受不了羽衣甘藍的味道，又想多攝取綠色蔬菜時，就隨便選一樣真正喜歡的綠葉蔬菜。



Lee 建議，若想使用「身分認同」這個秘密武器，就得在心裡觀想出你渴望的自我形象。想要減輕壓力？你的全新形象就會是「一派放鬆的性格穩定之人」。在這種情況下，當你在決定該做哪些行為時，請務必花點心思挑選符合自我淡定形象的事，比方說「我是那種會在晚上進行冥想的人」或「我都在週日泡熱水澡」。