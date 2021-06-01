專家提供 3 大秘訣，助你維持新習慣

跑步前先做擺腿動作、早上起除後鋪床、如廁完畢洗手、晚上睡前看一下 Instagram……醒來後賴床。

專門研究行為改變與習慣養成的倫敦國王學院資深講師 Benjamin Gardner 博士指出，習慣無論是好是壞，全都是重複做到自然成為直覺反應的事。當然，壞習慣往往比好習慣更容易養成。Gardner 說，那是因為習慣的養成與相對應的獎勵有關。例如，吃一條巧克力棒可以讓人立刻精神為之一振，這種快速的效果是散步無法達到的，但甜食的後勁會讓人一整天欲振乏力。



另一個拉你向下沉淪的因子 (比如說，選擇巧克力棒)，則和「費力」有關。合格肌力與調節訓練專家，同時也正研究行為改變與習慣養成的博士生 Sohee Lee 解釋，在可以選擇的情況下，人類都傾向挑選較不費力的路去走。因此養成健康習慣的一大要務，就是事先規劃，有心理準備，才不會在選擇時痛苦萬分。