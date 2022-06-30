訓練員所謂「聆聽身體的訊息」代表的意義

想在生活中的任何部分取得進步都非常需要平衡和靈活度：你想挑戰自己，但又不想做過頭，而如果有些方法就是無效，那你也必須能夠調整。在健身方面，這就是「聆聽身體的訊息」這個典型訓練指引發揮作用的地方。



不可否認地，這句話看似含糊且沒有幫助。根據瑜伽教練 Alex Silver-Fagan 的說法，聆聽身體的訊息就是建立身心的連結，用能同時滿足身體和情感需求的方式來引導你的運動。



聽起來很玄？背後的科學依據是這樣的，你的大腦會不停地追蹤來自身體的內部訊號，像是快速的心率、肌肉緊度、吃東西或喝水的渴望，使用這些感官資訊判斷身體的狀況，這些推測稱為內在體感。南達科他礦業及理工學院心理系副教授 Jonathan Gibson 博士表示：「強化內在體感能夠讓人與身體同步感知，更有意識地覺察這些訊號。」Gibson 接著說，內在體感較佳的人在心理、情緒和社交上，能有更多幸福感。可能因為這樣的意識，讓他們的身心需求常常獲得滿足。基於同樣的原因，許多研究也認為這樣的能力與出色的運動表現有所關聯。



你也許會覺得，運用這樣的意識，說比做簡單。沒錯，確實沒有那麼容易。Silver-Fagan 表示：「我們的直覺不如以前來得靈敏了。」她繼續解釋，現今，越來越多外力在教你該做什麼、該如何感受，導致負責傳達身心連結的內在聲音很難被聽見。



然而，聆聽身體的訊息，或是像研究員說的「加強你的內在體感」，是你能增進的技巧，不妨從以下秘訣開始練習。