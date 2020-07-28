想要沉澱心情嗎？不妨活動身體。

「背景神經噪音」與真正的噪音截然不同。對運動員來說，這不是群眾的歡呼聲、附近的車輛警報聲或對手的挑釁。Kraus 說：「可以想成腦中無線電的訊號，這是一種無意識且持續不間斷的神經活動。如果太活躍，就會成為處理眼前資訊的阻礙。」舉例來說，這可能會讓你難以專心聆聽他人說的話，Kraus 的團隊還發現高神經噪音和學習困難之間有高相關性。她說明：「這是訊號和噪音的比例問題。背景噪音減少時，你對周遭聲音就更敏銳。」



Kraus 說這些年輕運動員對這種心理干擾的反應不高，其實是個好現象。這代表他們擁有較高的專注度和理解力，有助於他們發展任何興趣。雖然 Kraus 和她的團隊仍然無法得知為什麼運動員的神經噪音比較少，他們還是發展出兩套值得信賴的理論。



第一個理論：運動員的大腦可能已經適應特定訓練和比賽需求。Kraus 說：「運動員必須聆聽各種訊號，他們要聽教練、其他球員和身上裝備的聲音。運動員需要特別注意周遭的風吹草動，要能清楚分辨什麼聲音要專心聽，什麼聲音可以忽略。」Kraus 推測運動員的大腦可能會「調低」神經噪音的音量，這樣才能聽見場上的必要資訊，算是成長過程中演化的適應特徵。



另一個理論呢？Kraus 說：「無數的研究指出，生理活動對於身體和大腦都很有助益。依照我們大致上的理解，神經噪音較少的其中一個原因，可能只是因為這些運動員的體能很好。」



第二個理論對於平常運動的人來說有很大的啟示。這代表了每天的晨跑、客廳裡的訓練時光或即興籃球比賽，都能讓你更清楚地接收外界的資訊。



無論你是不是競賽型運動員，這個研究關係著每一個人，Kraus 如是說。她說：「試圖理解生理活動如何影響心志的過程中，我們經常從一些極端的案例發現端倪。生物的運行法則通常是長時間發展而來的，這個發現應該能激勵每個人開始從事基本的日常體能活動。」雖然每個微小努力都值得鼓勵，但只要你動得越多，就越有可能獲得清晰的思路。



Kraus 還指出，你不需要夥伴就可以開始運動。她說：「我們測試的運動員都是單獨進行大量的訓練。我們不斷發現支持體能活動的證據，無論你能否體會，運動對於身心都有極為正面的影響力。」