比起讓寶寶待在子宮，實際抱到寶寶的那一刻彷彿令人卸下重擔，但回到家後的前幾週 (應該說前幾個月) 就不輕鬆了。除了開始出現的責任感和「感受」，你的身體仍然隨時處於變化之中，你可能會感覺不像原本的自己。問題來了，就算你想進行骨盆底恢復運動 (這對你很好！)，也會驚訝地發現，當你想啟動那些肌肉時，卻什麼也感覺不到。



請不要恐慌！骨盆底肌群類似彈跳床，位於尾椎骨和恥骨之間，必須瘋狂地拉伸，才能將寶寶推出體外 (如果你是剖腹產，骨盆底也可能因為支撐寶寶和胎盤額外的重量而筋疲力盡)。科羅拉多泉的骨盆健康物理治療師、物理治療臨床博士暨 FEM Physical Therapy 創辦人 Laurel Proulx 表示：「這很正常，即使是在懷孕期間積極強化和伸展骨盆底的孕婦，產後試著感受骨盆底時，也會覺得不尋常，或感覺不到任何東西。」



在產後的前幾週，可以透過一些溫和的再訓練和伸展幫助骨盆底恢復，這是為之後準備重啟運動的好方法。Proulx 說：「你會漸漸感覺到力量和支撐。」這還有助於防止產後運動可能發生的漏尿情形。但如果一開始找不到骨盆底，就很難開始練習。



Proulx 解釋：「腳踝扭傷或十字韌帶拉傷後，通常無法立即恢復原有的感覺或協調性，分娩後的骨盆底肌肉也是如此。」過一陣子，隨著肌肉癒合，你自然能對骨盆底有更多的掌控。不過，請盡早在產後的四至六週，接受骨盆健康物理治療師的評估，這絕對是明智之舉。同時，你也可以在家中試試這些重新連結的方法。