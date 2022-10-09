費城的骨盆健康物理治療師、物理治療臨床博士暨 Body Connect Physical Therapy 創辦人 Ann Nwabuebo 表示：「骨盆底肌肉緊繃在懷孕期間很常見。當子宮開始擴張，骨盆底就必須更努力工作，支撐上面與日俱增的重量，而這會使骨盆肌肉變得僵硬。」Proulx 說：「如果你過度熱衷骨盆底強化運動 (就是在說凱格爾運動)，或是核心和/或髖部旋轉肌 (旋轉雙腿的肌群) 無力，也會導致骨盆底肌肉緊繃。因為如果其他肌肉不夠強壯的話，骨盆底就必須代償。」



情緒壓力 (有聽說這種壓力常在懷孕期間出現) 也會造成同樣的影響。Proulx 說：「骨盆底連接中樞神經系統，當你害怕或焦慮時，它會呈現收縮和緊繃的反應。」



為什麼我們需要關心這件事？根據 Nwabuebo 的說法，骨盆底緊繃不僅會導致懷孕期間疼痛，還會在分娩當天造成不必要的問題。Proulx 說：「與原先的長度相比，骨盆底肌肉必須拉伸大約三倍 (！)，才能讓寶寶順利出生。」Nwabuebo 解釋：「如果這些肌肉很緊繃，寶寶就會像在推一扇緊閉的門，而你的分娩時間也會拉長。」如果骨盆底肌肉無法輕鬆拉伸和張開的話，陰道組織還有可能被撕裂 (會陰撕裂非常常見，各種因素都有可能造成，但如果能幫助這些肌肉放鬆就值得一試)。