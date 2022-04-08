骨盆健康物理治療師 Ann Nwabuebo 介紹骨盆底

就像許多骨盆底有問題的人，臨床博士 Ann Nwabuebo 多年來都不知道自己原來骨盆底出了狀況。直到一位物理治療師指出她疼痛和頻尿的狀況並不尋常，她才知道這些問題是可以治療的。僅僅幾次的療程，Ann 博士的這些問題就獲得了緩解，她也因而轉職成為骨盆復健師，幫助其他人達成同樣的療效。本集中，這位 Body Connect Physical Therapy 的創辦人暨執行長和主持人 Jaclyn Byrer 對談，消除大家對骨盆底功能異常的污名化，提供避免問題發生的方法，並說明何時該尋求專業護理的協助。她分享強化這些肌肉的運動，希望幫助各種性別、健身程度，以及處於各個孕期階段的人，確保他們的生活不會因為功能異常的骨盆底而受限。