我是母親，也是自己

母親的模樣不是只有一種，你不必失去自己的身分認同；

而是該豐富原有的特質。

Nike (M) 系列的所有環節皆由母親設計並測試，為你帶來暢動的自由。因為你不只是母親，也是你自己。立即探索此系列。

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Nike 孕婦系列

為母親而打造，由母親所設計

Nike (M) Swoosh 運動內衣是首款專為運動和哺乳設計的 Nike 運動內衣。搭配採用彈性褲頭的 Nike One (M) 短褲，可隨意包覆在逐漸隆起的孕肚上下方。現已推出全新配色。

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Nike 孕婦系列

Nike (M) 指導

  • 照著專家的秘訣，哺乳時也能安心運動

    Nike (M) 登場

    如何成為兼顧哺乳和運動的活力發電機

    沉重、滲乳和/或不舒服的乳房讓產後運動計畫無法順利進行。這篇匯集專家建議的入門文章能助你一臂之力。

  • 生完寶寶後想要運動健身？ 在此分享專家提供的須知事項

    Nike (M) 登場

    擁抱新思維，以全新方式思考產後目標

    沒有懲罰、沒有罪惡感，也不要去比較，只有讓你從裡到外擁有美好感受的事物。

  • 如果產後骨盆底肌無力該怎麼辦，來聽聽專家建議

    Nike (M) 登場

    你的骨盆底還在，瞭解如何找到這個部位

    「下面的肌肉」在分娩後就消失得無影無蹤？這份 DIY 指南可引導你重新連結骨盆底，用更舒服的方式恢復並重啟訓練。

  • 孕期背痛怎麼辦？ 你可能需要調整姿勢

    Nike (M) 登場

    懷孕期間姿勢不太優雅怎麼辦

    你的肚肚看起來真的超可愛，但是不是也讓你的姿態走了樣？快來瞭解，這樣至少每天可以覺得稍微舒服一點。

  • 專家建議如何透過活動管理孕期疼痛

    Nike (M) 登場

    如何面對因孕期疼痛而放慢腳步的情況

    當你體內孕育著小生命時，感到些微不適是很正常的，但你不必身受痛苦。以下說明疼痛的原因，並介紹運動為何有助於緩解疼痛。

  • 到底要如何 (以及為何要) 在懷孕時期放鬆過緊的骨盆底

    Nike (M) 登場

    讓骨盆底感謝你的孕期「運動」

    凱格爾運動這十年來毫無變化，不妨用彈跳床、氣球和呵欠 (你等一下就懂了)，向骨盆底展示現代愛。

  • 懷孕期間可以跑步嗎？ 可以的，讓專家來告訴你

    Nike (M) 登場

    只要稍作調整，就能在懷孕期間暢跑不懈

    你的身心都會感謝你持續跑步。瞭解如何在懷孕時調整例行訓練，以全新角度領略運動的美好。

  • 鬆弛素與其他妊娠因子如何影響你的穩定性

    Nike (M) 登場

    孕期身體不穩時的訓練秘訣

    荷爾蒙鬆弛素只是感覺不穩的常見可能原因之一。瞭解如何在這種情況下健身運動，在九個多月的時間裡自信暢動。

  • 什麼是腹直肌分離，發生時該怎麼辦？

    Nike (M) 登場

    每個人的核心在孕期幾乎都會發生的狀況

    你的腹肌或許會分離，不過這不是世界末日 (打包票)。以下提供相關須知，以及即使腹肌分離也能讓核心保持強而有力的方法。

  • 懷孕時期的飲食建議

    Nike (M) 登場

    孕期進食新準則

    孕期飲食該吃什麼、怎麼吃，不用什麼都問網路。產前營養管理其實可以更簡單，我們的專家能幫上你的忙。