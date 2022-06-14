婦產科醫師小叮嚀：備孕期間的運動注意事項

如果你很喜歡自己的每日訓練計畫，還是想維持一些健身運動的強度，Copperman 博士表示，只要醫生同意，那就這麼做。除非醫生有不同看法，不然在嘗試懷孕期間，運動計畫類型不限 (讚吧！)。



雖然還是可以從事自己熱愛的運動，稍微督促自己一下，但 Crawford 博士表示：「這不是嘗試新訓練或不斷挑戰身體的時候。」(剛剛說過，就是皮質醇在作祟)



以下是你可能練得有點過火的徵兆

月經不來了

感覺比平常更疲累

更常生病

更常受傷

掉頭髮或沒胃口

一星期體重減輕超過近 1 公斤

這些是 Crawford 博士和 Wake 整理出來的徵兆。Crawford 博士建議，如果發現任一徵兆，就降低訓練強度。附帶說明：懷孕也可能會造成月經不來，以及身體疲累不適，如果不確定，就請驗孕。