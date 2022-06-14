婦產科醫師小叮嚀：備孕期間的運動注意事項

嘗試懷孕的期間如何運動：解答時間
Nike (M) 登場
想要瞭解嘗試懷孕的期間如何調整運動計畫嗎？請參考來自頂尖研究機構和生育專家的第一手資訊。
- 嘗試懷孕時從事運動不僅安全無虞，為了身心健康，我們也建議你這麼做。
- 請勿過度訓練，避免對身體造成不必要的壓力，影響到你的荷爾蒙及排卵。
- 跟著 NTC 中由訓練員帶領的運動計畫動起來，打造專屬於你的均衡健身計畫。
深入閱讀……
*此內容旨在提供資訊和啟發，並非用於診斷、治療或提供特定的醫療建議。請務必諮詢你的醫療保健提供者，瞭解如何在孕期前、中、後保持健康和安全。
如果你打算生小孩，可能會思考自己的生活方式對受孕機率有何影響。暢飲一整晚？沒啥幫助。為了完成待辦清單 (或者實際一點，Netflix 的待播清單) 而犧牲睡眠？可能不是個好點子。在健身房裡督促自己？這有點複雜，不是三言兩語能說清。
Natalie Crawford 醫學博士是奧斯汀專科認證的婦產科醫師兼內分泌醫師，也是 Fora Fertility 的共同創辦人，她表示，我們清楚知道的是，維持規律的運動有助身體做好準備，接受身懷六甲及分娩這項生理上的大任務。
但我們不清楚運動是否真能提高生育力。不過，Crawford 博士表示，科學家已經知道每週從事適度的心肺運動及阻力訓練，能在嘗試懷孕的過程中，改善荷爾蒙的功能並減少壓力。她補充說，運動培養出來的心智力量和韌性，可能有助於面對及消化隨之而來的情緒起伏。
然而，這些好處也有侷限性。Crawford 博士指出，太過劇烈的運動會提高皮質醇的濃度 (引起「戰或逃」反應的壓力荷爾蒙)，讓身體覺得當下不是最安全的生育時機，因而停止排卵。
說這麼多，嘗試懷孕時，到底什麼才是合適的運動量和運動類型？以下為大家答疑解惑。
1. 先加強，再平穩訓練。
如果你是鍛鍊狂熱分子，可以直接跳過這裡，進入這一章節的第二段內容。如果你正重拾運動，或是運動新鮮人，擊掌慶祝一下，我們很開心有你的加入。倫敦產前產後運動專家 Jane Wake 表示，假設你還沒做好嘗試懷孕的準備，不過也快了，現在正是加強健身程度的好時機，甚至如果狀態好的話，可以提升強度。你的心肺適能、肌力、身體覺察力等可能會獲得提升，為嘗試懷孕打造健康的基礎。
轉為嘗試懷孕的模式後，請把雙腳從油門上移開，放慢速度，專注在強度適中、讓你感覺良好，而且有助於舒緩壓力的運動上。不確定運動量要多大？雖然沒有神奇公式可循，西奈山伊坎醫學院婦產科及生殖科學主任兼臨床教授 Alan B. Copperman 醫學博士表示，美國衛生及公共服務部建議差不多每人每週至少運動 150 分鐘，包括你在內。
2. 留意過度訓練的徵兆。
如果你很喜歡自己的每日訓練計畫，還是想維持一些健身運動的強度，Copperman 博士表示，只要醫生同意，那就這麼做。除非醫生有不同看法，不然在嘗試懷孕期間，運動計畫類型不限 (讚吧！)。
雖然還是可以從事自己熱愛的運動，稍微督促自己一下，但 Crawford 博士表示：「這不是嘗試新訓練或不斷挑戰身體的時候。」(剛剛說過，就是皮質醇在作祟)
以下是你可能練得有點過火的徵兆
- 月經不來了
- 感覺比平常更疲累
- 更常生病
- 更常受傷
- 掉頭髮或沒胃口
- 一星期體重減輕超過近 1 公斤
這些是 Crawford 博士和 Wake 整理出來的徵兆。Crawford 博士建議，如果發現任一徵兆，就降低訓練強度。附帶說明：懷孕也可能會造成月經不來，以及身體疲累不適，如果不確定，就請驗孕。
3. 強化並伸展骨盆底。
Wake 表示，懷孕前鍛鍊核心，懷孕期間會更加舒適。尤其是骨盆底，這是位於核心底部、類似彈跳床的肌群，為所有的腹部器官提供支撐，也能穩定骨盆和脊椎。Wake 表示，能夠有意識地放鬆骨盆底，會讓你在分娩時更輕鬆，強化這些肌肉也有助於預防髖部疼痛，以及在懷孕時漏尿。(現在早點知道比較好，對吧？)
Wake 指出，想要強化和培養這個部位的身心覺察力，可以練習骨盆底往上拉提和往下放鬆的動作。吐氣時，收緊並提起恥骨和尾椎骨之間的肌肉 (看看你是否能在提起時，一邊數 5 到 10 秒)。接著深深吸氣，感受並想像這些肌肉放下伸展開來，再開始另一輪收縮。Wake 建議設定目標，每天做三回，每回做三組，每組 10 下。天天做，或是只要記得時就做。
4. 如果正在進行試管嬰兒治療，請寬心以對。
Crawford 博士表示，如果你正在進行生育治療，從事任何運動前，請務必諮詢你的醫師。這主要是因為刺激卵子生長的治療也會導致卵巢充滿液體。當卵巢以這種方式變大時，很容易就會四處移動，如果一不小心，卵巢就會纏絞並切斷血液供給，此時就會需要緊急手術 (門都沒有)。因此，任何可能導致卵巢彈跳的活動，例如跑步、劇烈的單車訓練或增強式訓練 (跳躍)，都絕對不能做。進行 CrossFit 訓練或練習瑜伽時，請跳過倒立的動作。在取得醫生的同意前，為了安全起見，最好是進行直立訓練，維持低衝擊運動計畫，舉重時也要選擇較輕的重量。
胚胎移植後，也要留意運動計畫的強度，才能提高移植的成功率。Crawford 博士表示，她經常建議患者將每分鐘的心跳數保持在 150 下以內，確保子宮有充足的血液供應。
不論你處於受孕歷程的哪個階段，研究指出，規律運動能讓你 (以及你將會懷上的寶寶) 全程保持健康。Copperman 博士表示，如果一直以來都不太運動，不必擔心，因為運動永遠不嫌遲。在你閱讀以下簡短章節的同時，就可以做一點骨盆底拉提運動。
文字：Adele Jackson-Gibson
攝影：Vivian Kim