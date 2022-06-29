睡眠專家建議如何終結報復性睡前拖延症

Jennifer Martin 博士是臨床心理醫師、行為睡眠醫學專家，同時也是加州大學洛杉磯分校醫學教授。她表示，我們多數人時間都不夠用。大家通常會犧牲睡眠，換取和自己相處的時間，非獨居的人更是如此。你會對自己說「只要再多滑一小時手機，或是再多看書上的一個章節就好」這類的話，結果一下子就凌晨 2 點了，而你得 7 點鐘起床。

Martin 表示：「睡意來襲時，很難做出明智的決定。」她指出，這是一種惡性循環，當你決定熬夜，隔天會變得更累，熬夜就更有可能變成一種習慣。

雖然大家可能都知道，晚上的建議睡眠時間是 7 到 9 小時，睡眠不足會影響工作時的思考和感知，不過我們還是要提醒大家這一點。

整骨醫師暨睡眠醫學專家 Keisha Sullivan 表示：「你可能會腦袋昏昏沉沉，並注意到自己無法集中注意力，或記憶力變差。」Sullivan 表示，情緒上，你可能會變得喜怒無常，心情煩躁脾氣又大。身體上，睡眠不足會讓身體飽受壓力之苦，釋放更多皮質醇 (一種壓力賀爾蒙)，導致免疫系統變弱，更容易生病。這只是短期顯而易見的後果；長期而言，這對你實現營養、健身或心理健康的雄心壯志，都不是個好兆頭。

引起你的注意了嗎？太好了。現在你已經意識到睡前拖延症隱藏的危險，只要負起責任並遵循這些建議，就能讓你找回對睡眠的控制權。