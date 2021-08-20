睡眠專家建議如何終結報復性睡前拖延症

睡眠為什麼是箇中關鍵

Jennifer Martin 博士是臨床心理學家暨行為睡眠醫學專家，同時也是加州大學洛杉磯分校醫學教授及 Nike Performance Council 成員。她表示，我們多數人時間都不夠用。大家通常會犧牲睡眠，換取和自己相處的時間，非獨居的人更是如此。疫情爆發後，工作、學校和家庭之間的界線變得比以往更模糊，夜裡大概是唯一可以想做什麼就做什麼的時候，對吧？你會對自己說「只要再多看一集或再多滑一小時手機就好」這類的話，結果一下子就凌晨 2 點了，而你得 7 點鐘起床。

Martin 表示：「睡意來襲時，大家很難做出明智的決定。」她指出，這是一種惡性循環，當你決定熬夜，隔天會變得更累，熬夜就更有可能變成一種習慣。

雖然大家可能都知道，晚上的建議睡眠時間是 7 到 9 小時，睡眠不足會影響工作時的思考和感知。不過我們還是要提醒大家這一點。

整骨醫師 (DO) 暨睡眠醫學專家 Keisha Sullivan 表示：「你可能會腦袋昏昏沉沉，並注意到自己無法集中注意力，或記憶力變差。」Sullivan 表示，情緒上，你可能會變得喜怒無常，心情煩躁脾氣又大。身體上，睡眠不足則會讓身體飽受壓力之苦，釋放更多皮質醇 (一種壓力賀爾蒙)，導致免疫系統變弱，更容易生病。而這些只是短期後果。