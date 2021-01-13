運動對免疫系統的影響

快速複習生物學：免疫系統是由細胞和蛋白質組合而成的複雜網路，是你的第一道強大防線，可有效抵抗有害病毒和細菌入侵。如果想要強化免疫系統，就必須注重身體的保健，例如會直接影響免疫系統的「運動」。



公共衛生博士 David C. Nieman 是美國運動醫學會研究醫師，也是阿帕拉契州立大學北卡羅萊納研究校區生物學教授，他表示：「不論是心肺訓練還是肌力訓練，運動能提高關鍵免疫細胞的循環，降低感染的風險。」他近期在《運動免疫學評論》上發表了相關主題的報告。



運動 (尤其是 30 分鐘中度到劇烈的運動) 會啟動重要的免疫細胞 (嗜中性球、單核球、自然殺手細胞、殺手 T 細胞)，將這些細胞帶離開周邊的「基地」(脾臟、淋巴結、骨髓)，讓它們進入血管和淋巴管中，以比平常更快的速度在體內循環。這讓免疫細胞對病毒和細菌有更強的監控力。Neiman 說：「活動也能提高巨噬細胞的功能 (這是另一種重要的免疫細胞)，增強病毒防禦力。」



Neiman 說，這些士兵都要能正常運作，因為這些細胞得先攻入病毒，才能對病毒做出反應並擬妥攻擊計畫。當你賴在床上，蹺掉每日步行或運動計畫，或是天天久坐不動，就只會有少數最基本的免疫細胞在保護你的身體，精銳部隊永遠不會出動，導致免疫系統的防禦機制低落。



動起來很重要，怎麼動也很重要。還記得我們提過運動對身體施加的壓力嗎？你得找到適當的平衡，活動起來才能事半功倍：適量的活動足以動員免疫精銳部隊，但又不會因為發炎太嚴重而阻斷部隊行進。接下來就與你分享當中的秘訣。