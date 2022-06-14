懷孕期間可以跑步嗎？ 可以的，讓專家來告訴你

你可以和 Williams 博士一樣，在懷孕時為某場活動進行訓練，或單純為了樂趣而跑步。不論哪一種，最重要的建議都是：確認自己的狀況，並保持彈性。



Wake 表示：「跑步不是線性的進展，必須對自己格外有耐心。」覺得不舒服，就停下來或是用走的；感到累了，就走一走 (或回家)；如果跑步這個念頭讓你倍感壓力，無論如何，這次就別跑了。隨著腹部隆起，開始出現背痛了嗎？Williams 表示，到達一定程度後，跑步或許就不是最適合你的活動，不妨開心地去探索其他活動。

跑步有益，但請持續問自己：現在跑步是否會讓我身心都感到很愉快？Williams 博士建議，如果答案是否定的，即使接下來很快就有一場比賽，也要做好轉換計畫的準備。

Wake 表示，直覺性的回饋循環 (時刻關注自己的感受並採取相應的行動)，是身心連結的基礎，有助你相信自己，準備好以新手媽媽的身分做出各種決定。或許聽起來有點老派……但這很神奇，不是嗎？