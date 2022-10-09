鬆弛素與其他妊娠因子如何影響你的穩定性

可能會跌倒的想法便足以讓部分孕婦完全放棄活動，這是可以理解的。但 Proulx 表示，鬆弛素本身不太可能增加你失足的風險。她認為是日漸隆起的腹部改變了重心，因此也改變了肌肉協調性。她解釋：「你的肌肉持續支撐著身體的中心並保持穩定，但在懷孕期間，肌肉不再做出預期應有的反應。」這並不表示腹部隆起會耗損你的肌肉。這只是表示在知道協調性的變化可能會增加風險的情況下，你應該有所意識，而且可以避免可能會造成失足風險的活動。



Crawford 指出，這些活動會根據每個人的經驗而有所不同，但建議可持續你所熟悉且熱愛的活動，或是做出合理的改變。例如，如果你喜歡騎腳踏車在街上奔馳，可改騎室內健身車，以減少跌倒的機會。出於顯而易見的原因，通常不建議在第二孕期後進行高山滑雪、直排輪和溜冰等運動，但如果你是經驗豐富的運動員且想考慮繼續從事的可能，應諮詢你的醫師。你可能會發現，改成外出健行並呼吸新鮮空氣就夠了。Proulx 表示，當然首度嘗試如產前瑜伽或肌力訓練等低衝擊運動應該完全沒問題，而且這些甚至可能是理想的孕期運動 (請持續閱讀)。