Jennifer Heisz 博士分享運動如何促進心理健康

當 Jennifer Heisz 博士決定要完成鐵人三項時，她想要的並不是為了將來能夠拿這些經歷吹噓一番。她投入運動如何對抗焦慮和憂鬱的研究已有多年，希望能親自感受運動的效果。後來她的實驗室因為疫情而被迫關閉，健身房無法營業，比賽也取消了。面對積累的壓力和不確定性，她不僅籌辦自己的鐵人三項，還「獨自」完成了所有項目。過程中，她發現疫情下的一項悖論：心理健康既是運動的動力，也是運動的阻力。本集中，Heisz 博士與主持人 Jaclyn Byrer 一起揭開心理健康迷你系列的序幕，共三部分，和我們分享當焦慮扼殺起身運動的動力時，應該怎麼辦。她同時也帶來了一堂速成課程，說明當我們經歷焦慮、壓力或憂鬱時，大腦和身體會出現什麼狀況，以及運動可以如何預防這些症狀的發生。她詳細說明自己的科學發現和運動經歷，讓我們瞭解到增強腦力不需要鐵人三項訓練，只需每天堅持做一些運動就能達成。